Ya suman 15 los muertos en Puebla por deslaves

La tragedia en la Sierra Norte de Puebla se agravó la noche de este martes, al confirmarse la localización de dos cuerpos sin vida de personas que estaban reportadas como desaparecidas. Con esta actualización, la cifra oficial de fallecidos a causa de las inundaciones y deslaves provocados por las lluvias del pasado jueves asciende a 15 personas.

​En un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) estatal informó que se localizó el cuerpo sin vida de Celeste Barrios Muñoz, de 41 años, en la presa de Tenango de las Flores, en Huauchinango.

​Además, confirmó el hallazgo del cuerpo de Fernando Meléndez Díaz, en el municipio de Xicotepec de Juárez.

​Una tercera persona, José Manuel Moisés Santos, fue localizado con vida en Huauchinango y se encuentra recibiendo atención médica y acompañamiento.​

El reporte oficial del gobierno del estado identificó a las siguientes 15 personas que perdieron la vida: Juan José López Ramírez (23 años) y Miguel Díaz (45 años) de Pahuatlán; Antonio Reyes Velázquez (26 años), de Jopala, y Cirila Espinosa Santos (48 años) de Tlacuilotepec.

Del municipio de Huauchinango: Julio Cruz Moreno (40 años), María Magdalena Sosa Santos (60 años) y, de una misma familia, Adela Cruz Salas (21 años) Esperanza Cruz Salas (13 años), Estefanía Cruz Salas (3 años) y Evelia Salas Aguilar (41 años).

Además de Pablo Trejo Hernández (39 años), Alicia Ortega Rodríguez (39 años) y María Maximino Cruz Vega (30 años).

Celeste Barrios Muñoz (41 años), en Huauchinango, y Fernando Meléndez Díaz, de Xicotepec de Juárez, se sumaron a la lista este martes.

En tanto, seis ​personas continúan desaparecidas, a pesar de los esfuerzos de búsqueda.

A una semana de la tragedia, la Comisión Estatal de Búsqueda reportó que se trata de Lázaro Gayosso Rodríguez (39 años), visto por última vez en Huauchinango; ​Pedro Segura Muñoz (75 años), visto por última vez el 7 de octubre en Tetela de Ocampo, y ​Juana Aurelia González (aproximadamente años), reportada desaparecida en Naupan, vista por última vez en Huauchinango.

También como no localizados se encuentra ​Albino Calderón Islas (aproximadamente 70 años), reportado en Naupan y visto por última vez en Huauchinango, ​Sergio Franco Juárez (70 años), visto por última vez el 10 de octubre en Papatlazolco, Huauchinango; y el niño ​Liam Tadeo González Lechuga (6 años), desapareció el 9 de octubre en Piedras Pintadas, Huauchinango.

​Por su parte, a Secretaría de Gobernación indicó que las labores de búsqueda se centran en áreas donde existen indicios de que tres de estas personas podrían haber quedado atrapadas y sepultadas por los deslaves.

La dependencia destacó el compromiso del gobierno de Puebla de continuar con las acciones de rescate y atención a las víctimas con un enfoque humanitario.

Te recomendamos: En Pahuatlán siguen incomunicadas cinco pueblos; ya repartieron despensas del DIF