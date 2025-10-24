Ya solo quedan 78 fosas disponibles en el Panteón Municipal; la Comuna busca un predio para un nuevo camposanto

La disponibilidad de fosas en el Panteón Municipal de Puebla es prácticamente nula, pues de las 37 mil 600 con las que el camposanto cuenta, solamente 78 están disponibles, reveló el secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina.

El funcionario recordó que el actual gobierno del municipio lleva a cabo la búsqueda de un terreno para crear otro camposanto; sin embargo, esta labor se ha complicado debido a que el predio debe cumplir con varios requisitos, principalmente en materia ambiental.

En entrevista tras su comparecencia de este jueves ante el Cabildo de Puebla, como parte del primer informe de labores del alcalde José Chedraui Budib, Gómez Medina señaló que se tenía como prospecto un predio localizado a pie del Periférico Ecológico sin embargo, este cuenta con una declaratoria ambiental que impide su utilización para tal fin.

En tanto, refirió que poblanos han optado por la utilización de panteones de las juntas auxiliares, los cuales suman 33, por lo que estos también registran un acelerado crecimiento.

Durante su comparecencia, el secretario de Servicios Públicos refirió que durante el primer año de la actual administración municipal se invirtieron 9 millones 560 mil pesos en el mantenimiento del Panteón Municipal, el cual cuenta con una antigüedad de 145 años.

Modernizan más de 18 mil lámparas

En otro tema, el encargado del área de Servicios Públicos de la Comuna dio a conocer que entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, se modernizaron 18 mil 101 luminarias con una inversión de 184.3 millones de pesos.

Sin embargo, el funcionario estimó que al cierre del presente año se habrán reemplazado 21 mil lámparas con tecnología LED.

Gómez Medina recordó que el actual gobierno firmó un contrato con la firma Citelum por 821 millones 500 mil pesos para la modernización del alumbrado público, cifra que representa 257.4 millones más que el que firmó la anterior administración, pues el costo fue de 564 millones 29 mil 229 pesos. La diferencia equivale a un 46 por ciento más.

El funcionario argumentó que el costo se elevó debido a que el actual gobierno contempló la modernización de 49 mil luminarias y tres mil nuevas, mientras que la anterior gestión solo sumó 15 mil 511.

Mediante el programa “Senderos de Luz”, comentó que se intervinieron 624 espacios comunitarios, con iluminación, cerca de iglesias, parques y escuelas, a fin de brindar seguridad pública a los transeúntes.

Te puede interesar: Modernizan lámparas a ritmo de dos por hora en Puebla; suman 14 mil 700 renovaciones durante el último año