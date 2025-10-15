Miércoles, octubre 15, 2025
Ya se encuentra operando el Hospital Rural de La Ceiba: Zoé Robledo

Hay afectaciones en 6 unidades médicas del ISSSTE y 2 del IMSS

IMSS reanuda servicios en Hospital Rural de La Ceiba tras lluvias. Zoé Robledo confirma reapertura parcial con unidad móvil.
Yadira Llaven Anzures

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, confirmó que, pese a los severos daños por las lluvias, el Hospital Rural de La Ceiba, en el municipio de Xicotepec, ya se encuentra operando en el área de urgencias.  

​Durante la “Mañanera del pueblo”, el funcionario federal informó que, aunque el hospital sufrió el colapso de una barda perimetral e inundaciones, la rápida acción de las autoridades permitió su reapertura parcial.  

Para reforzar la atención, dijo que se ha instalado una Unidad Médica Móvil en el sitio, la cual ha permitido continuar brindando servicios, incluyendo la atención de dos partos recientes.  

​​Además, destacó que se estableció un puente de ambulancias para trasladar pacientes al hospital del IMSS-Bienestar en la cabecera municipal de Xicotepec.   

Afirmó que se están reforzando las áreas de personal en los 25 hospitales del IMSS-Bienestar que operan en los estados afectados (seis en Puebla, ocho en Veracruz, siete en Hidalgo, dos en San Luis Potosí, uno en Tamaulipas y uno en Tlaxcala), conscientes de que muchos trabajadores son damnificados.  

Afectadas 4 unidades del ISSSTE y 2 del IMSS

​Por su parte, el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, informó que las intensas lluvias han causado daños en cuatro unidades médicas en Puebla. ​ 

Dijo que estas afectaciones forman parte de un total de 29 unidades médicas dañadas en Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro, de las cuales ​15 ya se encuentran funcionando plenamente, 13 tienen daños menores y  una se inundó completamente y fue catalogado como pérdida total. 

Mientras que el titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch, reportó que 33 unidades médicas se encuentran temporalmente cerradas por afectaciones, de las cuales dos dos se encuentran en Puebla. 

Sin embargo, prometió que antes de que concluya esta semana la totalidad de las unidades estarán en funcionamiento.   

De paso, anunció que se adelantó el despliegue de las rutas de la salud, para garantizar el abasto de medicamentos, en 55 unidades médicas de Puebla y la entrega de 65 kits en cada una.  

Al final, informó que a partir de este martes se instalarán 41carpas de atención médica en la Sierra Norte del estado, reforzando con 10 unidades médicas móviles. 

La Secretaría de Salud federal  reforzó con 165 nuevas brigadas de vacunación, cada una integrada por un médico, una enfermera y un promotor de la salud; además de 12 brigadas de vectores en la zona del siniestro, para combatir los mosquitos y complicaciones de salud, una vez que las aguas han bajado. 

Arranca censo de damnificados en siete municipios de Puebla: Federación

Yadira Llaven Anzures -
La secretaria de Bienestar federal, Ariadna Montiel, confirmó que este lunes inició el censo de daños en viviendas y escuelas en los primeros siete...
00:02:13

La cabecera municipal de Pahuatlán ya tiene acceso, pero hay todavía cinco comunidades aisladas

Martín Hernández Alcántara -
Pahuatlán es uno de los municipios que padecen la mayor emergencia, porque al mediodía de este martes 13 de octubre, el sexto día de...

Desde hoy, se encuentra operando el Hospital Rural de La Ceiba: Zoé Robledo

Yadira Llaven Anzures -
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, confirmó que el Hospital Rural de La Ceiba, en el municipio de Xicotepec, reanudó...

