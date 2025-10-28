Ya no hay fosas disponibles en los panteones de las juntas auxiliares de Puebla

Sepultar a una persona en un panteón público del municipio de Puebla representa una labor de búsqueda compleja ya que no solo el camposanto principal está saturado sino también los de la mayoría de las juntas auxiliares, en donde, además, no se permite sepultar a una persona que no sea vecina de estas localidades.

Los costos por una fosa en dichas demarcaciones, oscila entre los 500 pesos que se otorgan como propina para los sepultureros, por ejemplo en San Miguel Canoa, y hasta los 25 mil pesos, que es lo que se cobra en La Libertad.

Hay que recordar que el gobierno municipal está en la búsqueda de un terreno para que dé alojo a un nuevo panteón, pues el que se ubica sobre la avenida 11 Sur y la 27 Poniente, se encuentra saturado pues de las 37 mil 600 fosas con las que cuenta, solamente 78 están disponibles, según reveló el secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, la semana pasada.

La Jornada de Oriente se comunicó a las juntas auxiliares de San Francisco Totimehuacan, Ignacio Romero Vargas, San Miguel Canoa, La Libertad, San Felipe Hueyotlipan, San Miguel Canoa y San Pedro Zacachimalpa, en donde se indicó que sus camposantos están saturados por lo que ya no hay espacios disponibles.

El personal que atiende en las presidencias auxiliares indicó que la única manera de recibir los restos de una persona es que se acuerde con los familiares de alguien que ya fue sepultado en sus cementerios, el que les ceda su espacio, para lo que se tiene que firmar un convenio frente a las autoridades de estas localidades.

Destaca el caso de Canoa, pues el personal de la comunidad fue enfático en señalar que los pobladores no permiten que se sepulte a nadie que no sea vecino, por lo que incluso se solicita como un requisito que se muestren recibos de pago de impuestos.

En San Felipe Hueyotlipan se indicó que tampoco hay espacios en el camposanto del lugar, sin embargo, el personal a cargo evitó dar mayores detalles pues indicó que es indispensable que los deudos se entrevisten de manera personal con el alcalde auxiliar para solicitar una fosa.

“Ya no hay lugares”, fue la respuesta constante del personal en la mayoría de las presidencias auxiliares que fueron consultadas por La Jornada de Oriente, el cual insistió en que es necesario que familiares de una persona ya fallecida ceda su espacio.

Un caso contrario ocurre en Guadalupe Tecola en donde el personal de la presidencia auxiliar refirió que sí hay espacios, aunque se acotó que los detalles del trámite tales como conocer el costo, debe hacerse de forma presencial.

Podría costar hasta 25 mil pesos adquirir un espacio

En cuanto a los costos por la adquisición de un espacio en panteones de las juntas auxiliares, este puede variar entre los 500 pesos y hasta los 25 mil pesos.

En el caso de San Miguel Canoa, el personal a cargo explicó que las fosas no tienen costo, y que únicamente se cobra una propina para los sepultureros, la cual se estila que sea de 500 pesos.

Lo mismo ocurre en San Pedro Zacachimalpa, en donde se refirió que, en caso de hallar una fosa, solo se paga una propina a quien de sepultura a una persona.

En San Francisco Totimehuacán, en donde se indicó que ya no hay espacios, los empleados a cargo refirieron que, en caso de encontrar una fosa disponible, el costo es de dos mil pesos.

En contraste, en la junta auxiliar de la Libertad, en donde también el personal advirtió que ya no hay espacios, el costo asciende a los 25 mil pesos en caso de que se encuentre una fosa.

