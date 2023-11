De madrugada paseaba con mis perros por la privada donde vivimos y pasé frente a la casa de una pareja vecina, muy amiga mía, y vi mucho movimiento del zaguán del vecino de enfrente, al suyo. El joven colocaba gran cantidad de bolsas y cajas en la banqueta y regresaba a su casa por más. Era tal la cantidad de cosas que pensé que el muchacho se estaría mudando y regalaba lo que quería desechar. Sin tomarle más importancia llamé a mis perros, nos dimos media vuelta y emprendimos el regreso a casa.

Cosas de la vida: al poco rato la pareja de vecinos tocaba a mi puerta. Salí y les pregunté cómo iba la mudanza del muchacho de enfrente: “No, el vecino, no se muda. Fíjese que en la madrugada me tocó el chaval y dijo que quería regalarme unas cosas para que las vendiera o me quedara con ellas. Eran cosas que le regaló a su mujer, y las quería donar porque el día anterior llegó a su casa y ¡la torció con otro!, y los hombres se agarraron a golpes. Él venía golpeado, y por eso decidió deshacerse de todo lo que le había dado a ella. ¡¿Cómo me voy a quedar con las cosas de la muchacha, si él se las regaló?! Cuando en la mañana vi a la jovencita, la llamé y le dije que yo tenía sus cosas y que por favor fuera por ellas, que su exmarido me las había llevado para que las vendiera, ¡pero yo no puedo hacer eso! Ella respondió que había terminado con él un día antes que metiera al otro a su casa. O sea, si habían terminado un día antes, ¡ella podía andar con quien quisiera! ¡Ya no hay duelo! ¡Ni uno, ni dos, ni tres, días; ni horas o minutos! ¡Menos meses o años como antes, que esperabas para dar oportunidad a reconquistar y encontentarte, pero te portabas bien! ¡Ahora no hay, nada, niente, rien de rien, nada de nada!

“Uno debe respetar cómo son los jóvenes ahora, pero ellos deben respetar cómo es uno; para nosotros sí hay duelo: esperas a que las cosas se enfríen, te portas bien y si hay manera, que se compongan.”

[email protected]