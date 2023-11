Tehuacán. Ya se tiene identificada a la persona que dio muerte a Patricio Hernández Domínguez, yerno del presidente municipal de Tehuacán, Pedro Tepole Hernández, así lo declaró el regidor de gobernación, Armando Ramírez San Juan, quien sostuvo que esa es la información preliminar que les ha proporcionado la Fiscalía General del Estado (FGE).

El regidor expuso que hasta el momento el alcalde se ha negado a solicitar escolta policial para que se le cuide, bajo el argumento de que no lo considera necesario porque Tehuacán es una ciudad segura, pero desconoce si a partir del crimen que enlutó a su familia lo llegue a contemplar.

Respecto al homicidio de Patricio Hernández, el edil de gobernación expuso que los datos sobre el hecho indican que tuvo un altercado con otra persona quien desenfundó su arma para dispararle, todo esto durante una fiesta familiar en un salón.

Aseveró que, si bien se contempla realizar operativos en espacios dedicados a ese giro comercial, reconoció que es muy difícil ya que en Tehuacán hay una cantidad elevada de fiestas, por lo que se dificulta asistir a todas para verificar que se realicen en paz.

En cuanto al avance de las investigaciones, insistió en que ya se tiene identificada a la persona que disparó contra Patricio Hernández, utilizando balas calibre 9 milímetros, de modo que las indagatorias continúan para dar con su paradero,

Patricio fue sepultado ayer en Nicolás Bravo, municipio ubicado en la Sierra Negra, donde radicaba, familiares, amigos y vecinos se unieron al cortejo fúnebre que fue encabezado por un vehículo Torton, color rojo, que portaba la fotografía del fallecido, quien en vida se dedicó al negocio de transporte de carga.

Cuestionado sobre la seguridad del presidente municipal, Armando Ramírez resaltó que desde el inicio de su gestión Pedro Tepole no ha mostrado preocupación en ese aspecto, de modo que no cuenta con escolta que le acompañe.

A decir del regidor, el propio gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, sugirió recientemente a Tepole considerar ese tipo de seguridad, pero el munícipe reiteró su negativa.

“El señor presidente insiste que no, que estamos en una ciudad segura, que no es necesario; apenas platiqué con él y me insistía que no lo considera necesario”; explicó Ramírez San Juan, quien no sabe si, a raíz del homicidio de su yerno, el munícipe llegue a cambiar de opinión.