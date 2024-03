Ya es tarde para solicitar a la FGE que revise los historiales de los candidatos: Espinosa

José Juan Espinosa Torres, candidato de la coalición “Mejor Rumbo para Puebla” a diputado federal, señaló que ya concluyó la etapa inscripción de los candidatos para competir en las próximas elecciones del dos de junio, por lo que ya es tarde para solicitar a la Fiscalía General del Estado (FGE) una revisión de los historiales de los mismos.

Espinosa, quien compite por el Distrito 11, se refirió al tema al ser interrogado sobre la petición que este lunes hizo Alejandro Armenta Mier, candidato de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” a la gubernatura, al gobierno del estado y a la FGE para que haga una revisión de los antecedentes de todos los candidatos que postularon los partidos políticos para contender en la próxima jornada electoral.

El candidato indicó que la petición de Armenta rebasa el periodo de revisión que las autoridades electorales tienen, por lo que consideró que el pronunciamiento del morenista tienen tintes de persecución política, y de querer utilizar a los organismos de gobierno con fines electorales.

“Los candidatos quienes ya nos registramos, pues existe una ley electoral que establece cuáles son los requisitos, quienes cumplimos con esos requisitos estamos como candidatos, creo que es un error que pretendan que dentro del proceso electoral ya iniciado hagan estos llamados para que la Fiscalía investigue, no entienden que no se puede utilizar el poder con fines electorales, las autoridades tienen un proceso que si ya se cumplió no es necesario, que en el marco del proceso electoral, un candidato pida que la Fiscalía actué”, expresó.