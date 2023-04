“Perdóname mamá por hacer esto; pero ya basta de estos pinches agiotistas”, argumentó detenido en Atlixco tras intentar incendiar tiendas

Atlixco. Un joven atliscense nervioso, agitado y de aproximadamente 27 años de edad, mira a su móvil el cual está transmitiendo en vivo por facebook Live. El escenario: en la parte de atrás ventanas de Coppel de la avenida Manuel Ávila Camacho, la segunda más grande de la ciudad. De frente la noche y luces amarillas de los negocios. Rojas y azules de las patrullas de la policía local ya rodeándolo.

“Esto se hace con empresas como Coppel y Elektra. Se les manda a la mierda”, soltó al principio del monólogo en las redes sociales.

Después guarda silencio y dirige la cámara del celular hacia la tienda. En las afueras surge algo de fuego. La respiración ya es acelerada.

“Eso merecen los agiotistas de Atlixco y de todo México. Y también las putas financieras responsables de sólo empobrecer, amenazar y acosar a nuestros padres. Tal y como sucede con mi mamá a quien pido perdón por hacer esto. No dejan vivir tranquila a nuestra gente. Terminan robándoles el sueño, la paz y tranquilidad”, dijo sin titubear.

Siguió: “me vale madre cuántas cosas debo hacer para poner fin a esto. Acabo de atacar una financiera con objetos. Ya estoy en Coppel y no alcanzaré a ir a Elektra. ¡Ya basta¡ No voy a entregarme a las autoridades. Ojalá todos entiendan éstas putas empresas no deben existir”.

Dijo las llamas en esos establecimientos es por el “coraje” hacia estas y en “venganza” hacia sus prácticas. “Si el Estado no es capaz de garantizarnos justicia, vamos a levantarnos y esto será peor. No incendié allá adentro, en Coppel, por la gente inocente. Pero en caso de seguir chingando la madre, pasarán más cosas. Solamente soy el ejemplo”, enfatizó.

--

Finalmente, y ya con el operativo de la policía local en marcha, el joven -cuya identidad por el momento no se conoce- en la entrada principal del negocio de venta de ropa, zapatos y aparatos electrodomésticos y electrónicos amenazó con quitarse la vida colocándose una arma punzo cortante en el cuello. Fue un elemento de la policía local quien logró detenerlo para después trasladarlo a la Comisaría.