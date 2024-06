¿Y si te sucediera a tí?

¿Te imaginas estar en el ambiente de un hombre o mujer que acosan? Y lo peor, ¿que ese acoso sea compartido por varias personas con poder, que en esos menesteres se protegen mutuamente y cualquier desliz de alguno de ellos que se salga de control, lo puedan detener porque hay complicidad con oficinas superiores que debieran atender estos casos, y por el contrario los tapan y protegen para que no trascienda, protegiéndose todos ellos en conjunto?

Esto parece una novela que les sucede a los demás y que tú sólo la lees o la narras, sin que puedas darte cuenta que te puede suceder a ti, seas hombre o mujer, adulto o menor de edad.

Que algo sea posible es que puede suceder o existir; que algo sea factible, es que se puede realizar. Y que algo sea probable es que es más posible que ocurra.

¿Es posible que cualquiera de nosotr@s, estemos en el ámbito cercano de un acosador como narran miles de historias novelas o notas rojas periodísticas? Sí claro, puede suceder y si observamos de cerca, así es. ¿Es factible que estemos en ese ámbito y que pensemos que a nosotros no nos va a pasar? ¡Claro que sí! Porque el acosador, por sus características, se fija por igual en cualquier persona que detecte vulnerable y controlable, y si tú crees que no tienes esas características, no te sientas tan confiad@. ¿Es probable que eso te ocurra? ¡Claro que es más que posible que ocurra!

Aquí quería llegar: ¿Por que las personas que leemos o escuchamos al respecto del acoso y abuso sexuales, no somos capaces de ponernos bajo la piel de quienes han sido víctimas de este tipo de delitos, cuando tenemos en detalle la manera en que el acosador acecha y consuma sus actos, y también conocemos de las profundas consecuencias que les cambian la vida a sus víctimas?

Leer, escuchar o ver en películas o videos la consumación de este tipo de delitos sexuales, nos hace pensar que es algo ajeno, que solo les sucede a los demás, aunque conozcamos de casos muy cercanos y no asumimos que podríamos ser nosotros.

No se lo deseo a nadie pero, te pregunto: ¿Y si te sucediera a tí?

