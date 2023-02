Amazonía

No es una sala de estar

no es una capilla para el velorio

no es esa la cama de tierra que lo parió

ni es un catre pa’ que descanse

ni es la selva que defiende

con sus restos

Es el no lugar de la lengua

alborotada que me grita:

¡ningún otro genocidio, carajo!

Y si es por eso

Y si con el formol quieren que te olvide

Y sin las entrañas estalladas

Quieren que no te sienta cerca

Y si no guardo tu sombrero y vuela

Se me va con él el alma

Y si eso que dicen que es tu número de muerte

Borronea tu nombre de guerra

Adán Rancagua

Y si dejo de llorar y te vas secando

Y no floreces en las lanzas de tus hijos

Por eso te huelo la sangre

Te lleno de guisos el vientre

Te guardo tu sombrero en mi cabeza

Y repito tu nombre en las veredas

Llamando a nuestros hijos

A clavarlo muy alto

Para que el poder se caiga

Más abajo de tu fosa

Más hondo que el dolor corajoso

Con el que te lloro.

Ricardo Landa, México, de junio de 2009 a febrero de 2023,

Ante el genocidio de indígenas de la Amazonía en Bagua, en Puno, en Ayacucho, en Lima, Perú.

Imágenes de marcha y bloqueos populares contra la dictadurade la oligarquía usurpadora.

Blog: https://elrojodelalengua.wordpress.com