Y llegó la fase tres

Era inevitable y se esperaba más tarde, pero el martes 21 de abril, el doctor Hugo López- Gatell, informó que estamos en la Fase Tres, la más crítica, donde habrá innumerables decesos, un mayor número de ingresados a hospitales e incluso muchos fallecidos de los cuales ni siquiera se tendrá noticia hasta días posteriores.

Mientras entrábamos a la etapa complicada, Javier Alatorre decía que no le hiciéramos caso al vocero gubernamental; López Obrador llamaba amigo al locutor de Tv Azteca; la secretaría de Gobernación le hacía un apercibimiento (sic ignorado) al lector de notas y éste finalmente entrevistaba a López- Gatell y ya no insistía en sus torpezas. Dichas falsedades son órdenes de Ricardo Salinas Pliego, quien insiste en tener abiertos sus negocios de venta de artículos, bancos, etcétera, no obstante que ya hay infectados y muertos por Covid- 19 en los changarros del cuarto millonario mayor de nuestro país.

En El Universal, los caricaturistas Helio Flores (21 de abril) y Chelo (19 del mismo mes) han mostrado a Alatorre como un hombre de bigote infectado de coronavirus y quitándole la capucha al logo de TV Azteca hay como cabeza un mojón de excremento, respectivamente. Más todavía, Javier Tejado Dondé (21 de abril), en el mismo impreso ha dicho en su artículo semanal que es posible castigar a medios por su mala cobertura en esta crisis; recordemos que Javier es empleado de Televisa. Genaro Lozano (Reforma, 21 de abril), llama a no utilizar ni la alarma informativa ni el terror en estos momentos.

Algo que no entiende Pedro Ferriz de Cohn, quien ante ex alumnos del Itam lanzó una campaña para derrocar a López Obrador (Aristegui Noticias, ídem). Lo que muestra que su padre, mismo nombre y apellido, con el materno de Santacruz, el cual insistió que los ovnis existían y los fenómenos paranormales eran muy comunes, resultó menos charlatán que el hijo, quien incluso trató de ser candidato a la presidencia de la República y no logró reunir la décima parte de las firmas necesarias. Por cierto, el comentarista Alfredo Jalife, que estudió psiquiatría, se ofreció gratuitamente atender a Ferriz de Cohn, algo que no traerá mayores alivios al antiguo conductor radiofónico.

Hay más opositores al actual gobierno federal que hacen el ridículo. Entre ellos, Enrique Alfaro, el prepotente gobernador de Jalisco, quien dijo primero que sancionaría a los adultos mayores, mujeres embarazadas, quienes padecen enfermedades de inmunodeficiencias y a quienes no usaran tapabocas; luego se echó para atrás (Carlos Puig, Milenio, 21 de abril). Aunque ese mismo día fueron detenidos y multados tres ciudadanos de aquel estado. ¿Usted entiende algo?

Frente a este panorama tan intrincado, la oposición en las cámaras legislativas llamó a enfrentar el asunto en unidad nacional. Algo que debe hacerse ya.

Ello porque el gobierno de la 4T llevó a cabo una Amnistía para para centenares de beneficiarios, la cual avaló Michelle Bachelet, de la ONU. Esta incluye a mujeres que abortaron, a quienes poseían drogas por primera vez y a aquellos detenidos por robos simples, entre otros. Aunque en el estado de México y Coahuila ya se habían otorgado algunos perdones a primo delincuentes.

La titular de la División de Programas de Enfermería del IMSS, Fabiana Zepeda, hizo un llamado a la población para que los protejan en lugar de agredirlos, ya que ellas están arriesgando la vida (Sin Embargo, 21 de abril). Y Aldo Luévano, junto con otros especialistas, presentó un robot enfermero, llamado Roomide Bot, quien hacía labores para bancos y Telcel.

Sombras y luces en estos momentos críticos.

El lingüista, Noam Chomsky, señaló que el sistema capitalista tiende al colapso, ya que “los bufones sociópatas” en Estados Unidos recortan presupuesto al gasto de salud y educación y aumentan a la industria militar, las energías fósiles, al muro y prohíben la entrada de migrantes, necesarios para la agricultura yanqui.

Crisis mundial donde cada uno quiere salvarse sin pensar en los demás.

