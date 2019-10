¿Y la inversión empresarial?

Durante los 11 meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, empresarios de diferente importancia han hecho diversas declaraciones sobre su confianza en la cuarta transformación y hasta, risueños, se han tomado fotos con el presidente, pero no han invertido, es decir, han hecho muchas promesas y pocas inversiones.

Si bien este trajín de ir a ver al presidente de la República y fotografiarse con él, resultó inicialmente novedoso, y útil para no mostrarse tal como son desde el inicio de este gobierno, la estrategia se desgastado al grado de ya no ser creíble y es tiempo de pasar a los hechos. Nuestro país, más que palabras requiere muestras de compromiso de los empresarios y no existe mayor prueba de confianza que invertir, generar empleo y dejar de lado las promesas.

Algunos empresarios, incluso, en lugar de invertir se ponen a pontificar sobre la importancia de hacerlo, pero no invierten y hay quienes últimamente dan entrevistas diciendo que es momento de invertir, que se debe arriesgar a favor del país y que invertir es una de las responsabilidades de la iniciativa privada; sin embargo, no están cumpliendo los compromisos de inversión que asumen declarativamente.

Un ejemplo de esos empresarios que no invierten, aunque hablen de su preocupación por México, es la familia de Claudio X. González, propietaria de la empresa papelera Kimberly Clark. El lunes 21 de octubre, Pablo González Guajardo, hijo de Claudio X., en entrevista publicada por el periódico El Economista, señaló que la economía del país se ha desacelerado significativamente, mientras que el consumo interno está creciendo muy poco y agregó: “Desafortunadamente, continuamos viendo anuncios de nuevas políticas por parte del gobierno que podrían no ser lo que nos gustaría para comenzar a invertir en el corto plazo”. La declaración no dejaba lugar a dudas: en el corto plazo esta familia de empresarios no invertiría en el país, acentuando, así, su oposición al gobierno de AMLO. Sin embargo, al día siguiente, en su página institucional la empresa Kimberly–Clark, reculó y ratificó que sí invertirá aquí y que su director general se había referido al contexto internacional y no al nacional. El comunicado concluía: “Durante 2019 la empresa invertirá alrededor de 3 mil millones de pesos y se estima que en 2020 sea una cifra mayor, contrario a lo que se publica en algunas notas periodísticas”.

Pero, ¿qué hizo cambar a tan nobles empresarios? Quizá esto ayude a resolver el misterio: en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la empresa Kimberly–Clark ha realizado ventas a distintas entidades gubernamentales por 46 millones 387 mil 90 pesos con 34 pesos, a través de 105 contratos y tantos millones no son despreciables para la voracidad empresarial. Así es que ¿amor por México? ¡No! Que va. Mero interés compuesto.

Pd. ¿Se abrieron las “grandes alamedas” y las calles de Chile se llenaron de pueblo, de música, de cantos guardados en la memoria colectiva de un país que quiere ser libre y por eso lucha?