Y entonces llegaron elles...

Soy una elle más, así me identifico con elles. ‘Elle’ es el pronombre neutro de género no binario añadido al Observatorio de palabras de la Real Academia Española (RAE) en 2020, retirada días después, ya que ‘se volvería a valorar’–, y mientras valoran, todes somos elles.

El paro en la BUAP inició el 7 de marzo próximo pasado cuando un grupo de jóvenes se atrevieron a levantar la voz en un mundo que prefiere el silencio y la zona de confort. Por mi columna anterior en este espacio: Un asunto personal, q mis lectores conocen, llamó mi atención su movimiento porque lo intentaron deslegitimar con etiquetas añejas y desgastadas que no corresponden al tiempo ni al mundo que elles entienden y conocen.

Pero yo los vi, los escuché, los sentí, me identifiqué con elles (tanto que ahora soy elle). Porque son fuego, vida, inquietud y rebeldía auténticas; son rabia justa, ganas de siempre seguir. Y en su insurrección, sus gritos y consignas, reconocí el eco de mi propia voz, viva y estruendosa, mis gritos interiores, que no ahogados, de la mujer que soy.

Elles me han devuelto la certeza de que la lucha nunca termina, y menos, la risa y la alegría de vivir. Porque aún en tiempos difíciles y momentos oscuros de dudas e incertidumbre, vibramos.

Elles me han hecho patente las minucias de las que trata la vida: de defender con cuerpo y alma lo que nos apela por dentro, aunque muchas veces no lo sepamos nombrar ni definir exactamente; de que hay una certeza interior que nunca calla e insiste e insiste, de lo que es justo, aunque lo definamos burdamente como: “lo parejo que no es chipotudo”. De lo que es irrenunciable, pero extraño para muchos. Me recuerdan a fijarme en los detalles de la vida, en las cosas aparentemente banales que nos rodean, porque son las únicas que tienen significado.

Es de noche y sólo la luna ilumina el espacio. Los imagino entre cobijas o sleeping bags dentro de una casa de campaña o un hule que amarran para protegerse del frío y de una posible lluvia. Miran al cielo y vuelven la vista a ras del suelo, viendo todo lo que los rodea: Leo:

“Desde ayer ese bebé ha estado ahí en el árbol”. “Ya se comió un pajarito”. Comparten foto a contraluz: “Estudiante ver gato. Estudiante ser feliz. Estudiante tener motivación y energía”. “¡Es el que encabeza todo el movimiento!”. “¡El patrón!”. “Es el masiosare”. “¿No le llaman también el merequetengue?”

Ven a un perrito acurrucado y solo junto a un poste de luz; “¿Quién va por él? ¡Tiene frío y a la mejor tiene sed y hambre!” “¡Aguas con que los medios se enteren porque van a pensar que lo traen de rehén!” Sacan foto del cachorro entre sus cobijas. Escriben: “Duerme como chambea”. Supongo escuchan un ruido. Leo: “¿¡Qué fue eso?! “¡Es que sonaron siete balazos y todos al piso!” y sus eternas e infinitas carcajadas : “jajajajajajaja”

Elles me legan mi mayor aprendizaje: hay que encarnar lo que queremos; hay que emitir la energía que deseamos recibir; hay que dar la batalla con alegría de vivir sabiendo que el mundo pretende quebrarnos.

Gracias elles, por recordarme que la vida sigue encendida.

