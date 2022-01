¿Y cuándo se hablará de los verdaderos problemas de la nación?

“La democracia requiere un urgente

replanteamiento de fondo, pues

como suele decirse, es un sistema

que debe salvarse a sí mismo”.

Salvador Cárdenas Gutiérrez

Un tren turístico que circulará donde no hay población, un aeropuerto alejado de la civilización, una refinería que, para los que saben, están viviendo sus últimos años de utilidad. Además, cantamos con discusiones respecto a la revocación de mandato y la falta de recursos para organizar esa revocación o, en su caso, el debate sobre si se usa cubrebocas o no en los discursos mañaneros, y más y más hechos y situaciones que no interesan a aquel que cuida vehículos en la vía pública, menos a quien se quedó sin empleo por la pandemia, a quien cuenta con un negocio que está a punto de quebrar. Tampoco le interesa al contribuyente que se siente atosigado por las invitaciones y requerimientos de las autoridades fiscales, menos le interesan esas trivialidades a quien fue desplazado de su población o a quien ha perdido a su familia y su patrimonio por la violencia generalizada en el país. No le interesa a la ama de casa, a quien no le alcanza ni para comprar limones o para el tanque de gas de la semana.

Esas discusiones que se citan en los medios de comunicación todos los días no le interesan al enfermo por Covid, al alumno consciente que sabe que no está aprendiendo nada tomando clases por medios electrónicos, y así, otros casos más de la población, que pareciera que son muy pocos y son lo de menos, porque sus problemas no le interesan a nadie, mucho menos al sistema gubernamental, por lo tanto: ¿Cuándo se hablará de los verdaderos problemas de la nación?

Los problemas señalados son muy pocos comparados a los que la población en México que los vive y enfrenta. Se debería de hablar de ellos todos los días en los medios de comunicación, pero sobre todo en las conferencias matutinas y en los debates de la administración pública federal. Que “son pocos” los que viven esas contingencias, es la única respuesta que se puede dar a que, todos los días, se cita la revocación del mandato y cuántos votos se están acumulando para su realización, o si se tiene dinero para enfrentar esa elección, o si la administración pública federal va a proporcionar sugerencias al INE para que eficiente su gasto, etcétera, pues pareciera que lo que interesa no son esos problemas que se mencionaron de la población, lo que importa es que ya se han puesto los baños del aeropuerto Felipe Ángeles, si un periodista ya compró un boleto en ese aeropuerto para salir de viaje. En síntesis, algo está fallando en la democracia de nuestro país.

Y es que si la noticia del día es dar a conocer qué personajes se presentan en las reuniones matutinas en el palacio nacional con cubrebocas y quiénes no, muestra que el contenido de esa conferencia es bastante pobre. Pues, de ser trascendental lo que se plantea en la misma, pasaría a tercer término si es que acuden o no con cubrebocas. En resumen, algo está sucediendo con la democracia en el país, porque pareciera que los reclamos, las denuncias y las exigencias de la población no se escuchan por el sistema o hay algo que impide que se puedan conocer. Posiblemente es el sistema partidista con que se cuenta, que más que ser los grupos intermedios que permitan que se transmita el sentir de la población, en realidad se están convirtiendo los partidos políticos en un sistema impermeable que impide el paso de los reclamos, exigencias, necesidades, denuncias, quejas, de la población, por ello es que en el sistema ya no se escuchan esas problemáticas y resultan tan triviales las noticias o, sobre todo, tan predecibles las que se dan día a día del quehacer del sistema de la administración pública federal, de los diputados y senadores, y ahora también los discursos del propio Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que normalmente ese personaje en la historia de los últimos presidentes no era tan común que en lugar de estudiar los expedientes estuviera dando recetas matrimoniales y demás consejos familiares, como si no existiera una serie de problemáticas en la administración de justicia que, es evidente, es una de las causas de la existencia de la inseguridad pública del país y de la violencia generalizada. Por lo menos porque se asume erróneamente por gran parte de la población que, ante la torpeza de la policía y la nula capacidad de la administración de justicia, es preferible linchar a los ladrones y demás delincuentes que esperar la administración de justicia institucional. Algo está fallando en el sistema democrático de la nación, porque definitivamente no hay canales que permitan la comunicación de la población con el sistema gubernamental, pues mientras las cosas se encuentren de esta forma y sigan así: ¿Cuándo se hablará de los verdaderos problemas de la nación? (Web: parmenasradio.org).