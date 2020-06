Y, ¿Cómo vamos a salir del hospital?

Renato Iturriaga*

Desde el lunes pasado, el semáforo covid se encuentra en color naranja para la mitad de los estados. Esto es, paso de alerta máxima a riesgo alto. El proyecto original de la Secretaría de Salud era conservar el semáforo en rojo para todos menos para Tamaulipas, después de una reunión con gobernadores la mitad del país quedó en naranja. Este cambio, es todo menos paulatino, lo que pasó es, que en la reunión cambiaron la manera de evaluar.

Los puntos que se consideran para tomar la decisión no cambiaron, estos siguen siendo la tendencia de casos nuevos, la tendencia de ocupación hospitalaria, el índice de positividad y la capacidad hospitalaria. Lo que cambió fue la manera de ponderarlos, antes prevalecía la máxima seguridad, es decir si uno de estos criterios estaba en rojo el resultado final era rojo. Ahora hay un ponderación de los criterios y es posible que aún cuando uno de los criterios esté en rojo, si los demás están mejor, el resultado final puede no ser rojo. Las ponderaciones son las siguientes 20 por ciento para cada una de las tendencias, 10 por ciento para el índice de positividad y 50 por ciento para la capacidad hospitalaria.

Llama la atención esta ponderación a la capacidad hospitalaria. Es entendible que la capacidad hospitalaria tenga un peso importante para vetar, para decir que no se puede abrir. En efecto, no puede haber algo más trágico que las personas fallezcan por falta de atención. Pero lo inverso, ¿es sensato ?, si nos dicen si hay lugar en el hospital, ¿debemos relajar el confinamiento? La respuesta es no, hacerlo es equivalente a institucionalizar el famoso meme que dice: “No es que la pandemia haya acabado, es que ya hay lugar en el hospital”. Entre otras cosas, debemos de preguntar no sólo si podemos o no entrar a un hospital, es decir, si hay capacidad, además es importante preguntar cómo o si vamos a salir.

Por ejemplo, nos podemos dar una idea de la tasa de letalidad entre aquellos que han requerido hospitalización si vemos los datos oficiales. Foto de pantalla del sitio oficial al 15 de junio.

Los 20 mil casos activos son los casos confirmados en los últimos 14 días, su desenlace está por verse, consideremos sólo 130 mil personas de las 150 mil confirmadas que se reportan. Aproximadamente el 70 por ciento fue enviado a su casa y el restante 30 por ciento fue hospitalizado. Asumo que las personas que fallecieron fueron primordialmente de este último grupo. Así el 30 por ciento de 130 mil son 39 mil personas, de las cuales fallecieron 17 mil, poco más del 40 por ciento.

Es posible que haya personas que hayan fallecido en sus casas, y el porcentaje sea un poco menor, pero hay estudios que indican que en caso de requerir un ventilador las probabilidades de sobrevivencia son de alrededor del 20 por ciento.

Mientras no se mejoren considerablemente estos resultados hospitalarios, a nadie le debería de tranquilizar el hecho que haya lugar en el hospital, menos aún que haya ventiladores disponibles. Mejor quedarse en casa, más aún en el momento que estamos, cuando el número de casos aumenta, cuando la epidemia es más peligrosa que nunca. La capacidad hospitalaria debe poder decir enfáticamente, no se abre, pero no puede ser un pasaporte para regresar, aún cuando se trate, a la nueva normalidad.

*Investigador Cimat

Presidente de la Sociedad Matemática Mexicana.

Texto recuperado en https://zonafranca.mx/opinion/y-como-vamos-a-salir-del-hospital/