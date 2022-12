Y AHORA… POR LA DIGNIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO MAGISTERIAL OAXAQUEÑO

Por: Brigada Magisterial de Tuxtepec

El 25, 26 y 27 de noviembre, en el Estado de Oaxaca, se cerró una vieja etapa magisterial y se abrió otra que promete contiendas sensatas y esperanzadoras para el magisterio oaxaqueño. Las bases del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación en Oaxaca (MDTEO) necesitaron de su espacio histórico de participación para poner las cosas en su justa dimensión; este espacio fue el XII Pre-congreso donde se reunieron más de mil delegados efectivos y fraternales que configuraron nuevos horizontes para el movimiento sindical participando con su voto en el cambio seccional que, por causa de la pandemia, se había retrasado dos años.

Cabe señalar que en el pre-congreso seccional, de todos los informes de los miembros del Comité Ejecutivo Seccional (CES) que se presentaron, ninguno fue avalado por las bases -no pasaron en lo general, mucho menos en lo particular-; por el contrario, se exigió auditoria a todas las secretarias, tanto de los cargos estatutarios (SNTE) como a los miembros de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Oaxaca (CETEO) de la Coordinadora Nacional de los trabajadores de la educación (CNTE).

Pero esto arrastra una historia que nos lleva a entender el presente. Antes, advertir que la pandemia sirvió de camuflaje para que la dirigencia saludara de mano al gobernador (yupi) Alejandro Murat en diferentes eventos educativos convocados por las autoridades oficialistas; por otro lado, la fuerte influencia del pensamiento liberal-democrático de Andrés Manuel López Obrador y su 4T que lograron mediatizar, en parte, la estrategia movilización-negociación-movilización de la Sección 22.

Durante 42 años de lucha, la sección 22 no había sufrido los estragos por el culto a la personalidad; el poder personal del saliente secretario general Eloy López, quien fuera ovacionado por el heroico pueblo de Nochixtlán en el 2017, tomó muy en serio esto de la democracia representativa, que lo llevó a tomar atribuciones y olvidar por completo “el mandar obedeciendo”, lo que provocó una seria separación entre la dirigencia sindical y las bases democráticas.

No podemos dejar de lado, el espacio sindical como el asidero del ejercicio y abuso de poder por parte de los dirigentes sindicales en los últimos 5 años. El espejo de la 4T reflejó demasiada confianza en el magisterio democrático. El surgimiento de corrientes ideológicas sin ideología de clase, como los pozoleros, mostraron una sección 22 muy desnutrida de perspectivas de lucha por los derechos laborales. Los deterioros de espacios importantes no se hicieron esperar en mostrar desconfianza, coraje, apatía, desilusión y, hasta, venganza política. El acercamiento con los movimientos sociales de abajo, se convirtió en consumidores de discursos partidistas redentores de un liberalismo-democrático confuso, entonces, para las bases democráticas.

El arribo de Yenny Aracely Pérez Martínez, quien fuera presa política en el 2006, como nueva Secretaria General de la sección 22, permite cerrar el libro de la sumisión y abrir una nueva historia de lucha sindical y reivindicar ante el Estado capitalista que la CNTE no tiene aliados partidistas. Su origen ancestral del pueblo Ayuujk, su militancia sindical y miembro activo de la Coalición de Maestros y Promotores Indígenas de Oaxaca (CMPIO) y su compromiso por el movimiento pedagógico, marcan la diferencia. Ahora, les guste o no les guste a Morena-Oaxaca y al gobernador electo Salomón Jara, se trata de hacer valer la voz y fuerza de las bases democráticas, conseguir a toda costa la Toma de Nota y, por supuesto, la dignificación del movimiento magisterial Oaxaqueño.

¿Cuánto hemos perdido en la jubilación y cuánto más propone Telmex que se mutile?

Las modificaciones al régimen de jubilación pactado en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) realizadas en 2009 y 2015 significaron un gran retroceso, aunadas a la implantación en el año 2012 del Programa de Permanencia Voluntaria (PPV), que también significó para Telmex el aumento notable de sus ganancias en el largo plazo. En los siguientes cuadros les mostramos la pérdida en pesos que han significado los cambios al CCT con las cláusulas 149 bis y ter, así como la pérdida en caso de que se acepte un nuevo esquema de jubilaciones (la quarter) en la llamada “Mesa Técnica”. Veamos primero las pérdidas en el cálculo de la pensión (Cl. 150):

1.- Las pérdidas en el cálculo de la pensión (cláusula 150).

Primer grupo de telefonistas: los que entraron a laborar antes del 25 de abril de 2009.

La cláusula original, la 150, establece que la pensión máxima, tomando el ejemplo de un salario nominal de $606.91, es de $923.77, cantidad que es equivalente al 152.21% del salario diario tabulado.

Según datos del estudio actuarial, que trabaja con información de principios de 2020, el número de telefonistas amparados en este esquema es de 30,415. Estos trabajadores ya están ejerciendo el derecho a la pensión, por lo que en estricto sentido el fondo de fideicomiso, así como el rendimiento de las inversiones, deben tener la capacidad para cubrir el pago de pensiones de estos telefonistas. El mismo estudio actuarial nos dice que para esa fecha había 15,252 telefonistas que tenían el derecho, pero aún no se devengaba, es decir, aún no llegaban a cumplir los requisitos para jubilarse. Por lo tanto, los recursos de su cuenta individual en teoría deberán estar disponibles en el momento en que se ejerza este derecho a la pensión.

Segundo grupo: los que entraron a laborar entre el 25 de abril de 2009 y el 24 de abril de 2015 (cláusula 150bis).

Tomando el mismo ejemplo de un compañero que tenga $606.91 de salario diario tabulado, pero que haya entrado a trabajar bajo la cláusula 150 bis, su pensión ahora será de $774.96 diarios, teniendo una pérdida de $148.81 al día. Su pensión ahora representará solamente el 127.69% de su salario diario tabulado, en vez del 152.21%, que representa la pensión del primer grupo de telefonistas.

De acuerdo con el estudio del Dr. Pavón, en este grupo se encuentran 5,104 compañeros. Si este número lo multiplicamos por la pérdida diaria, el ahorro diario para Telmex será de $759,526.24.

Estos 5,104 telefonistas no podrán jubilarse con el 80% de su salario integrado sino hasta el año 2044.

Tercer grupo: quienes comenzaron a trabajar a partir del 25 de abril de 2015 hasta la fecha (cláusula 150 ter)

En el año en que se realizó el estudio actuarial, principios de 2020, este tercer grupo de compañeros estaba compuesto por 6,041 telefonistas, quienes tendrán una pensión solo de $660.20 diarios, perdiendo así $263.57 diarios con respecto al primer grupo. El monto de su pensión ahora solo representará el 108.8% de su salario diario tabulado.

Si multiplicamos la pérdida diaria por el número de compañeros que son en este tercer grupo de la 150 ter, el ahorro para Telmex es de $1, 592,226.37 al día. Estos 6,041 telefonistas no podrán jubilarse con el 80% de su salario integrado sino hasta el año 2050.

Existe otro factor a considerar: para el caso de los telefonistas de los grupos segundo y tercero (bis y ter), Telmex debería estar reservando la parte de dinero correspondiente para fondear las pensiones futuras y depositarlo en el fideicomiso. Pero desde 2010 no lo hace, y de ahí el faltante que existe de poco más de 105 mil millones de pesos. Si Telmex hubiera cumplido de manera oportuna con el fondeo del fideicomiso de conformidad con ley en cada ejercicio fiscal o contable de conformidad con las disposiciones fiscales y financieras y la estricta fiscalización y exigencias del CEN, nos encontraríamos en otro escenario.

Si cuando estos grupos de compañeros de la bis y la ter se jubilen, de acuerdo al ejemplo considerado, el ahorro por año que obtendrá la empresa será nada menos que de 852 millones 389 mil 702 pesos. Para estos compañeros será una pérdida en su pensión.

Conclusión: La Mesa Técnica en la que participa la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en lugar de hacer propuestas aún más lesivas, debe exigir el cumplimiento a “TELMEX” de la obligación asumida en el momento que fue adquirida, ya que ésta se comprometió a respetar la cláusula 149, teniéndola como un derecho garantizado, al igual que los restantes del CCT.

Cuarto grupo. La propuesta de la empresa del 22 de septiembre de este año (cláusulas Quater):

Aquí de plano solo consideran parte del salario diario tabulado para la pensión jubilatoria, eliminando los demás elementos. Esto se traduce en que el único ingreso como jubilado del futuro telefonista será el mismo de su último día de trabajo luego de 35 años de servicio y al menos 65 años de edad. En el ejemplo considerado, la pensión es igual al salario nominal: $606.91 diarios, ¡pero como resultado de sumar la SIEFORE más la JUBILACIÓN de TELMEX!

Esto quiere decir que los dueños están considerando pagar solo una parte del último salario nominal, justo la que falte para completar la otorgada por la SIEFORE y que sumada dé el último salario nominal antes de la jubilación. 3

De acuerdo con esas ambiciosas pretensiones de la empresa, cualquier número de trabajadores que ingrese de aquí en adelante, habrá de jubilarse en el año 2056, cuando ya hayan concluido los 30 años de renovación de la concesión a Telmex que le será ratificada este 2023. La apuesta de Telmex es que, de aquí a entonces, muchas cosas pasen a su favor y pueda volver a golpear las conquistas de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo.

2.- Las pérdidas en la cláusula 149

Hasta el momento hemos analizado las afectaciones en el cálculo de la pensión jubilatoria para el caso de quienes se jubilen con los nuevos esquemas pactados en 2009, 2015 y con la propuesta reciente de Telmex, suponiendo que se alcanza la pensión con el 80%. Pero este es el mejor de los casos; también existen otra gran cantidad de compañeros que no alcanzan o alcanzarán este porcentaje sino uno menor, dependiendo de los años trabajados. El Cuadro 2 muestra los montos de la pensión diaria para cada año y de esta información se pueden sacar las pérdidas que ocasionaron las cláusulas bis y ter en cada uno de ellos, siguiendo el mismo ejemplo del salario diario tabulado de $606.91

Pero sabemos que Hernández Juárez no defenderá los derechos amparados en el contrato colectivo, como ocurrió con la imposición de las cláusulas bis y ter. También dejará pasar las mutilaciones que están planteadas en la Mesa Tétrica. Por lo que la defensa del CCT en su conjunto queda en manos de los telefonistas, en su organización y capacidad de lucha.

Fibra Sindical. Órgano de Telefonistas Construyendo Democracia y de la Asociación Mexicana de Trabajadores Activos, Jubilados y Pensionados 22 de abril, A.C.

Un día tranquilo

Por Ilka Oliva Corado

Crónica de una inmigrante latinoamericana en Estados Unidos.

Se sienta para descansar un momento, ha pasado parada durante diez horas con dos intermedios de diez minutos para ir al baño y media hora para almorzar. El clima de noviembre es muy frío en Nueva York, son los días de vestirse con tres mudas de ropa, con guantes gruesos, dos pares de calcetas y botas de tractorista. Nemesia siempre lleva gorro y sombrero para cubrirse del frío y del sol. El pañuelo que le cubre el rostro lo usa todo el año, le ayuda un poco con las quemaduras en la piel, en verano por el calor y en el invierno por el frío.

Va y viene entre los surcos de los árboles de manzana en la finca donde trabaja, la caja que carga sobre la espalda cuando está llena pesa cincuenta libras, el peso es el doble cuando tiene que subir por la escalera hasta la copa de los árboles para alcanzar los frutos que están más altos, en la bajada tiene aún más temor por los resbalones que pueden costarle la vida.

No hace mucho llegó a Estados Unidos, será cosa de veinte años. Llegó justo para la temporada de cosecha de manzana y de una vez encontró trabajo en ese campo donde ha estado desde entonces. Nemesia siempre ha creído que tuvo suerte de no llegar a rodar como le toca a la mayoría de migrantes indocumentados, que van de trabajo en trabajo luchando la sobrevivencia contra el idioma y la exclusión. El corte de manzana es un trabajo duro, le cuenta Nemesia a su familia cuando habla con ellos por videollamada, pero es donde mejor puede ganar en sus condiciones debido a que no habla inglés.

En su natal San Juan Chamelco, Alta Verapaz, Guatemala, vestía su indumentaria indígena, en los campos de manzanas usa pantalón de lona. Su ropa de Guatemala sólo la usa para eventos especiales, dejó de ser la ropa de diario para convertirse en su ropa de gala.

Nemesia se sienta para descansar un poco, aún le quedan dos horas de trabajo, con su teléfono celular les toma una fotografía a las cajas de manzanas apiladas a un costado de los surcos, para enviarla a su familia en San Juan Chamelco y que vean el trabajo que realiza. Sólo con ellos puede practicar su idioma materno, el Poqomchí, en Nueva York habla el Q’eqch’i con quienes la recibieron, que también son de San Juan Chamelco, el inglés todavía no lo ha aprendido porque tampoco sus compañeros de trabajo lo hablan, sólo el español. Nemesia tuvo que cruzar un desierto para aprender español.

Cada caja contiene 900 libras de manzanas y por cada caja un trabajador del campo gana 20 dólares. Nemesia logra llenar 7 cajas durante las 10 horas de trabajo, ganando al día $140 dólares por 6,300 libras de manzanas cortadas, eso en un día tranquilo. Si su espalda pudiera hablar contaría con santo y seña lo que es la explotación laboral en la vida de un indocumentado.

Blog https://cronicasdeunainquilina.com

A la hora de los fantasmas los dibujo con tierra y sangre en el techo de la caverna. Me asomo a mi mismo con los ojos del primer hombre. Mientras dura la ceremonia, siento que en mi memoria cabe toda la historia del mundo, desde aquel tipo que frotó dos piedras para calentarse con el primer fueguito.

Eduardo Galeano, Días y noches de amor y de guerra.