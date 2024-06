Ximena Plaza destaca en gimnasia artística 

Ximena Plaza Juárez, estudiante de nivel secundaria sistema español del Instituto Mexicano Madero Plantel Zavaleta, ha tenido un gran año tanto en lo académico como en lo deportivo. Y es que, además de lograr promedio de 9.9 y con ello obtener la Beca de Excelencia, la estudiante maderista ha destacado en la disciplina de gimnasia artística.

La maderista de 14 años recién participó en la Copa Agepac 2024, misma en donde obtuvo resultados sobresalientes en cuatro especialidades, lo cual subraya el nivel competitivo de la gimnasta poblana.

Ximena Plaza Juárez compitió en la Copa de la Asociación Gimnástica del Estado de Puebla en las modalidades de viga, barras, piso y salto y en ellas, tras tener una competencia intensa, obtuvo dos medallas de primer lugar y dos de segundo, respectivamente.

Ximena Plaza Juárez lleva dos años y medio practicando gimnasia artística y en ellos desarrolló habilidades que, en suma con su destreza y flexibilidad, la han situado en nivel 5 de su disciplina y, por tanto, es considerada como una de las jóvenes más talentosas en Puebla.

“Probé varios deportes, pero después de practicarlos me di cuenta que la gimnasia era el que más me gustaba. En dos años y medio he avanzado mucho y ahora soy nivel 5. Me gusta ser metódica y disciplinada tanto en mis entrenamientos como en la escuela; la prioridad son mis estudios, pero me veo practicando unos años más la gimnasia artística porque es una buena forma de desarrollarme en diversas áreas”.