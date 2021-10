Xenofobia a la mexicana

Mientras escribo estas líneas, una caravana más de migrantes avanza por Chiapas camino a la frontera norte para llegar al “cuerno de la abundancia” que se piensa es Estados Unidos. Según afirma una nota publicada por el diario El País, “Una multitudinaria caravana con cientos de migrantes ha partido este sábado de Tapachula, municipio mexicano en la frontera con Guatemala, con el propósito de marchar hasta la Ciudad de México. El grupo, formado en su mayoría por refugiados centroamericanos y haitianos, busca llegar a la capital para intentar tramitar un documento y regularizar su situación en el país. Muchos aspiran a llegar después a Estados Unidos, pero el resorte que les empujó a alejarse de la frontera sur han sido ahora las condiciones que sufren en la ciudad, en la que muchos han pasado meses atrapados a la espera de papeles que nunca llegan”. O en donde incluso han hallado la muerte, como la mujer haitiana cuyo cuerpo apareció sin vida hace unos días. En su camino se han encontrado de todo, desde el desprecio de los pobladores que los ven pasar hasta la amenaza constante de que las autoridades mexicanas los detendrán y deportarán como ha sucedido semanas atrás. Surgen comentarios de todo tipo en las redes sociales que, como de costumbre, muestran una xenofobia aderezada con racismo y clasismo, muy a la mexicana. No es la primera ocasión que vemos esto, ni será la última; desafortunadamente, con la 4T sólo hemos presenciado otra visión más, con tintes igualmente neoliberales, del tratamiento a los migrantes. México se sigue asumiendo como el filtro para llegar a la tierra prometida y sigue ofreciendo obstáculos en su camino, desde el crimen organizado y la delincuencia común, hasta las acciones gubernamentales vía la detención y deportación de los migrantes por la Guardia Nacional. Nada ha cambiado en realidad, empero, lo peor está por venir: “Para Alex Guerra -según un reportaje de La Jornada-, director del Instituto de Investigación sobre Cambio Climático de Guatemala, los desastres por el calentamiento global son un creciente ‘detonante’ de la migración irregular en esta región, donde miles –sobre todo salvadoreños, guatemaltecos y hondureños– parten cada año hacia Estados Unidos. (…) Huyen de la pobreza y la violencia y ‘el evento climático da el último empujón para que la gente decida migrar’, explica Guerra. (…) Un informe del Banco Mundial advirtió en septiembre que los efectos del cambio climático podrían provocar la migración de 216 millones de personas para 2050, incluidos 17 millones en América Latina”. Los resabios de una pandemia que no termina se suman a los nefandos resultados del calentamiento global para hacernos ver que el futuro se muestra dantesco. No, no es pesimismo, es realidad.

Sin embargo, el tema es visto y juzgado desde la comodidad de nuestro hogar, ante el televisor o la pantalla de la computadora y poco nos adentramos a la realidad de estas personas. Hace unos meses, de regreso de una excursión que realicé a Yaxchilan en Chiapas, muy cerca de Frontera Corozal, zona fronteriza con Guatemala, me topé con numerosos migrantes que de dos en dos o en grupo, caminaban por la carretera adentrándose a territorio mexicano. No era una caravana, sino el migrar constante que se da en estas latitudes. No es lo mismo leer de ellos que verlos, que observar sus rostros llenos de ilusión, preocupación, miedo. Se te estruja el alma al imaginar historias y vidas una vez vistos esos rostros. Después leí notas sobre las constantes agresiones de las que han sido objeto recientemente por parte de habitantes de los diferentes poblados que cruzan pretextando que son ladrones o que vienen a quitarles el empleo; a manos de miembros de la Guardia Nacional a los que “se les fue la mano” y que ya fueron separados de sus cargos. Ahí me doy cuenta de que la cosa no tiene fin, especialmente por la actitud que vemos en nuestros connacionales frente a estas caravanas. El asunto es como lo ve el portugués Boaventura de Sousa en una entrevista otorgada al Diari de l’Eduació, medio catalán y recuperado por el portal de elDiario.es. A la pregunta expresa “¿Cómo entra la frontera en nuestras sociedades?” Boaventura de Sousa contesta: “Con el colonialismo, el racismo, la islamofobia en nuestras ciudades estamos viendo que esa frontera entre lo que es Europa y lo que no lo es se está estrechando cada vez más, porque está fracturando los conceptos homogéneos que Europa creó. El concepto de ciudadanía, por ejemplo. Cuando son ciudadanos belgas o franceses los que cometen actos de violencia terrorista como los recientes en París, es un síntoma. Para que haya ciudadanos que opten por una violencia armada contra su propio país es que algo ha pasado. Pueden decir que es la influencia del Estado Islámico, y esto puede ser una causa próxima, pero la causa más profunda está en como se están organizando nuestras ciudades; como son rechazados en el empleo los que tienen orígenes que se dicen no europeos, porque el color de la piel todavía vale mucho en Europa; las escuelas, los guetos, los suburbios, la violencia policial. En definitiva está en esta idea de las fronteras imaginarias, que son legales, policiales, culturales, educativas, y están en nuestras cabezas y en nuestras calles. Las fronteras de alambre son las más visibles, pero también están en nuestras cabezas, las menos visibles. En las nuestras y en las de los policías o lo gobernantes, que ven siempre dos realidades, una que se trata como nuestra y hay que proteger y otra que hay que rechazar y deportar. Es la herencia colonial, la colonialidad del poder y del saber en Europa”. Leo esto y me imagino no sólo la realidad europea o la gringa, me percato que es la nuestra también. En la entrevista, Boaventura dice que, con la invención de la frontera, ya sea la ideológica o la de alambre, se genera una relación nosotros- otros, pero no en una de respeto, de igual a igual, sino vertical, de mayor a menor. Por más soez que suene, es la parábola de la gallina: en un transporte de gallinas, en donde están apiladas de arriba abajo en pequeñas cajas, la de arriba siempre defecará a la que le sigue y luego ésta a la de más abajo y así, en un flujo continuo de deposición vertical moderna. “Es mucho más fácil movilizar ideas de Francia a España que de España a Francia”, dice Boaventura; es más fácil pensar un México “superior” a Honduras, El Salvador o Guatemala, por lo que hay que ayudarlos o desecharlos, pero nunca verlos como iguales; y así piensan muchos xenófobos mexicanos y lo expresan en la red.

Para muestra, unas linduras tomadas del Facebook de La Jornada, específicamente sobre una nota sobre la caravana (por favor, informo que los coloco tal cual para que no se piense que yo escribo así, que conste): “Q madres vienen a exigir todo eso acá x q no lo exigieron aya en su país nosotros q culpa tenemos acá también ay hambre injusticias desigualdad y demás cosas d las q ellos vienen huyendo y eso sin nombrar la inseguridad nomás q los topen x ay algunos carteles y los recluten ahuevo para q se pongan a trabajar para ellos entonces si van a saber lo q es amar a Dios en tierra ajena y no es mal rollo es el pan nuestro d cada día en México”. O este otro genial: “Cual dignidad invadiendo a un país q no es el suyo exigiendo derechos q no lo hicieron en su país, golpeando a los q representan la autoridad, con esta pandemia se enferman y exigen servicio médico aun cuando en México hay bastante gente q se muere por falta de medicamentos”. Otro de profunda indignación por que los migrantes “vulneran” nuestra soberanía: “…justicia con apego a la ley, dignidad con respeto a los demás, libertad respetando la soberanía de México….puntos que evidentemente nadie de esta caravana respeta. Se atascan la boquita de palabras lindas, pero en la práctica no respetan nada, lo mismo que sus acérrimos defensores”. Y este que no tiene desperdicio: “Chale se sobre sabe que no van a poder cruzar, y en sus intentos se empiezan a establecer aquí, en mi bello amecameca ya hay bastantes indocumentados pidiendo dinero y si les ofreces trabajo se enojan y dicen que nada más están de paso, pero aquí siguen parados en los bancos pidiendo dinero mis panas jajaja ya que los corran”. ¡Qué suficiencia, qué pedantería!, comentarios que surgen de personas sin la más mínima empatía o simpatía; para colmo, la queja porque ven “invadido” su pequeño terruño, pidiendo dinero, “afeando” la región. ¿Se sorprendían de Trump y su abultado arsenal de insultos xenófobos hacia los mexicanos? Bueno, en México tenemos para dar y regalar.

Como lo comento líneas arriba, esto no tiene fin, pues viene propiciado por el modelo económico que nos rige y que no tiene para cuándo cambiar. En este mundo se celebra al empresario que logró evadir impuestos colocándolos en paraísos fiscales; al que la libra de ir a la cárcel después de desastres derivados de construcciones defectuosas; a las empresas que nos venden todo tipo de productos depredando el medio ambiente y desplazando millones de personas; a los empresarios y gobiernos que se benefician, cual carroñeros, de conflictos y guerras y recogen las jugosas ganancias obtenidas después del desastre, para después beneficiarse del trabajo de millones de migrantes ilegales a precios de miseria y en condiciones de esclavitud. Es el mundo de los Peña Nieto en Roma; de los Salinas que no pagan impuestos, de los empresarios mineros, refresqueros, gaseros y petroleros que saquean territorios completos, lo que al final genera migración y muerte; el del intervencionismo y colonialismo/colonialidad gringo, canadiense y europeo que no sólo depreda y expulsa migrantes, sino que alimenta la fascinación de las sociedades receptoras y expulsoras como la nuestra por aquel paraíso falaz que implica el “primer mundo”. Lo dicho, la migración continuará con todo el drama que conlleva, pues el orbe que la produce, con todo y la pandemia, no ha aprendido nada ni ha cambiado nada. Lo siento por el de Amecameca pues le vendrán más y más migrantes a su preciada ciudad. Pues agua y ajo.