Sucedió lo que se venía anunciando hace meses: que la ruta Wirikuta quedaría inscrita en la lista de la Unesco como patrimonio mundial, noticia que, según reporta La Jornada, es “’alentadora’ para este pueblo originario y sus aliados que están enfrentando al ‘monstruo de las concesiones mineras’, afirmó el abogado y activista Santos de la Cruz. (…) La ruta sagrada, descrita como una ‘trenza de senderos’ en la propuesta ante la Unesco, atraviesa Cuyetsarie, Xurahue Muyaca, Cupuri Mutiú, Cacai Mutijé, Macuipa y Tatei Nihuetúcame, en Zacatecas; Huahuatsari, Cuhixu Uheni, Tatei Matiniere, Nihuetaritsié, Natsitacua, Uxa Tequipa, Tuy Mayau, Huacuri Quitenie, Huiricuta: Mucuyahue, Huiricuta: Raúnax y Huiricuta: Maxa Yaritsie, en San Luis Potosí; Tatei Jaramara, en Nayarit, y Hauxa Manaka (Cerro Gordo), en Durango”. Celebro tal decisión pues la lucha del pueblo Wixárika por defender la ruta y sus santuarios frente a mineras depredadoras y todo tipo de personajes corruptos, lo mismo empresariales que gubernamentales, ha sido larga y compleja. Han tenido que soportar de todo para llegar hasta este momento. Según Luis Hernández Navarro, en su artículo de opinión intitulado “Wirikuta y la minería devastadora” publicado en febrero de 2011, la “ofensiva minera en Wirikuta es el último eslabón de una cadena de agresiones contra los wixaritari. A la tradicional rapiña de los ganaderos mestizos contra las tierras indias se ha sumado el hostigamiento contra sus prácticas religiosas y la destrucción de sus sitios sagrados. La lista es larga. La policía ha hostigado a jicareros (peregrinos comisionados por su comunidad) durante sus ceremonias. Grandes empresas agroindustriales, que inhiben la lluvia mediante detonaciones en el cielo para dispersar las nubes, destruyen la vida campesina en el desierto de Wirikuta. Las zonas sagradas en Hara Mara (San Blas, Nayarit) fueron concesionadas a empresas turísticas. Los principales centros de oración han sido mercantilizados. Importantes sitios sagrados fueron inundados por las presas de La Yesca y El Cajón, Nayarit. El proyecto carretero Bolaños-Huejuquilla, en Jalisco, destruyó y sepultó el sitio sagrado Paso del Oso”. ¿Suenan historias conocidas? Por supuesto, la lista de conflictos entre comunidades y empresas voraces es larga y se hunde hondo en la historia de nuestro país. Hace unas entregas hablaba de que los rarámuris, hoy celebrados corredores de fondo han alcanzado estas capacidades por los difíciles terrenos en los que habitan que son aquellos a donde fueron relegados por los siglos de colonización, despojo y segregación que han vivido desde las conquistas hasta el día de hoy. Puebla y Chiapas con sus conflictos de agua en contra de refresqueras y cerveceras; algo similar en Yucatán con porcícolas y una cervecera que llegará pronto, todo sustentado por el desarrollo; todo soportado por el capitalismo más agreste y descarado. Y falta ver lo que viene con el tren maya o lo que pueda surgir del corredor transístmico.

En efecto, con independencia de que en 1994 la zona Wirikuta fue declarada área natural protegida por el gobierno Federal y que en 1999 fuera declarado por la Unesco como un sitio sagrado que debe ser protegido, a “pesar de ello -según Hernández -, la Secretaría de Economía otorgó 22 concesiones mineras a la empresa canadiense First Majestic Silver para la explotación de plata en Wirikuta. La compañía construirá en ese territorio una carretera para sacar su producción. El proyecto tendrá consecuencias devastadoras para el pueblo wixárika y para el medio ambiente. Los permisos de operación provocarán la contaminación de los ríos, el acuífero, la tierra y el aire. Amenazan la supervivencia de especies endémicas y en peligro de extinción, como el águila real”. Allá por esos mismos años, los wixaritari emprendieron una lucha constante para evitar que eso sucediera, pues su espacio sagrado como se ve quedaría enteramente vulnerado. Se alzaron quejas, como era de esperarse, de los voceros del modelo neoliberal, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, desestimando y desacreditando la causa wixárika por considerarla superstición, irreal, retrógrada y contraria al desarrollo de ellos mismos, palabra que ha sido ocupada para justificar todo tipo de atropellos a las comunidades, desde la colocación de presas, la explotación de acuíferos, la construcción de carreteras o la implementación de vías férreas, sin una consulta real a las comunidades, sin siquiera contemplarles. ¿Qué pasaría, como agudamente se pregunta Hernández, si el gobierno concesionara el subsuelo de la Catedral de Puebla, por ejemplo, o quisiera pasar por ahí una autopista, razón por la que tendría que tirar el emblemático edificio? De inmediato se movilizaría la comunidad ultra piadosa de este piadoso estado para impedirlo. ¿Es acaso entonces más valiosa la religión católica que la de los wixaritari? Por supuesto que sí. No habría gobernador, presidente o dirigente de partido que, en su sano juicio, podría permitir un abuso como tal. Entonces, ¿por qué estuvieron tan dispuestos, eso sí, a sacrificar estos espacios sagrados? Como suele suceder, el interés económico siempre estará sobre el interés cultural y natural, no digo nada novedoso. Incluso en situaciones tan horrendas y nefastas como las que se viven en Gaza, Sudán o Ucrania, el papel económico de los actores en conflicto es primordial para saber quién está detrás de una declaración de apoyo, el silencio cómplice y absoluto o la acción directa, sin importar las consecuencias materiales o culturales que se deriven. Lo mismo sucede con los territorios y sus culturas y su ingreso o no a la lista de la Unesco. De hecho, vale la pena cuestionarse qué viene después de esta declaratoria y quién se hará cargo de hacerla valer.

El tema del patrimonio y el territorio se aborda en el artículo “Espacio político y reconocimiento patrimonial del territorio por la Unesco: el protagonismo de los estados y su papel en la distribución de los bienes reconocidos en sus listados y redes” de Rocío Silva Pérez y Víctor Fernández Salinas publicado en la Revista de Geografía Norte Grande (2020): “La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural y las consecutivas directrices prácticas para su aplicación, aunque no eluden los fines divulgativos y de desarrollo, priorizan los objetivos de identificación, preservación y salvaguardia frente a los de utilización de los bienes. Pero ello solo sobre el papel, ya que a efectos prácticos se impone muy frecuentemente la utilización del patrimonio cultural como una mercancía que exhibir en mercados turísticos muy saturados y homogenizados, ávidos de calidad y diferenciación (Toselli, 2006). Los retornos de las declaraciones en forma de creación de empleo y riqueza en los lugares de destino es un argumento comúnmente esgrimido, pero raramente demostrado con indicadores y estudios empíricos que lo avalen. Entre tanto, las denuncias sobre deterioros y banalizaciones patrimoniales asociadas a un uso turístico desmedido, lejos de poner freno a la turistización, están exportando estos procesos desde las ciudades históricas a otros territorios patrimoniales de elevado valor natural” [las negritas son mías]. Justo este será uno de los problemas principales a tratar una vez que esto sucede: ¿cómo proteger los sitios sagrados de la ruta de la rapacidad de empresas turísticas y de otras que se le sumen? Baste ver los desarrollos turísticos, por ejemplo, en torno a la zona arqueológica de Palenque que forma parte del listado de la UNESCO. Se encuentra llena de hoteles, algunos de alto nivel, lo mismo que de restaurantes y bares donde sin ningún empacho se exhiben especies, seguramente progegidas, como monos y aves en jaulas para que el turismo los admire. Y qué decir de la explotación de las comunidades en el servicio de todos estos centros turísticos. Y ya puedo imaginar lo que está sucediendo ahora con el aeropuerto y la estación del tren maya cercanos. Después de todo, como ellos apuntan, en “tanto que organización eminentemente gubernamental, la Unesco entiende el territorio como una realidad político-administrativa. Sus interlocutores inmediatos son los Estados, que se convierten por ello en los agentes protagonistas de la organización. Esta primacía estatal relega los ámbitos locales a actores secundarios; sin embargo, esta realidad tampoco es homogénea y hay programas en los que los territorios y comunidades adquieren un papel más importante que en otros, sobre todo en el impulso de candidaturas”. Lo vimos ya, con la “tutela” del estado mexicano prianista que otorgó concesiones mineras en territorios protegidos en Wirikuta. Al parecer estos gobiernos de la 4T, al menos en ese lugar, parecen respetar estas disposiciones, pero ¿qué sucederá si es que nos llega al poder ejecutivo alguno de los empresarios venidos a políticos que tanto éxito están teniendo? Los Milei, Bolsonaro, Bukele o Noboa son el ejemplo más evidente en América Latina; Trump, en esencia un mercachifle común y corriente, centrado en los negocios, es capaz de abrir la tala de territorios protegidos, como ya lo ha hecho, si con ello logra beneficiar a alguno de sus amigos o familiares o a él mismo. Por tanto, es de celebrar que esta ruta se integre a la lista, pero es necesario que comunidades como ciudadanos en general, estemos vigilantes de lo que ocurre con estos lugares. El tiempo dirá, yo me mantengo expectante.