Viernes, septiembre 19, 2025
VW definirá despido de mil obreros en Puebla a finales de octubre: Sedetra

La decisión depende de las negociaciones con EU

Patricia Gutiérrez Rodríguez

A finales de octubre, Volkswagen Puebla decidirá si mil obreros perderán su empleo en la planta ubicada en San Lorenzo Almecatla, Cuautlancingo, informó Víctor Gabriel Chedraui, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra).  

Desde septiembre, la armadora alemana y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW), encabezado por Hugo Tlalpan Luna, han sostenido varias reuniones con Chedraui. Las mesas de diálogo buscan alternativas para evitar el recorte masivo y, según el funcionario, “el tema no está fácil”, ya que la situación es variable y sujeta a factores internos y externos.

El escenario es especialmente complejo, ya que se realizan negociaciones directas con autoridades estadounidenses. El acceso al mercado norteamericano ha generado presiones y volatilidad para las multinacionales.  

Las pláticas para evitar la salida de mil trabajadores han resultado arduas, pues el impacto no se limita a la economía estatal, sino que involucra el bienestar de miles de familias poblanas. La instalación de Volkswagen representa uno de los pilares industriales en la zona, y cualquier reducción de personal repercutirá en la cadena productiva, proveedores y servicios vinculados a la manufactura automotriz.  

La administración estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo, explora mecanismos legales y alternativas para proteger los empleos amenazados. El Sistema Nacional de Empleo cuenta con alrededor de 4 mil vacantes para recolocación, pero el sindicato y los propios obreros consideran que las condiciones salariales y laborales distan mucho de las ofrecidas por la planta automotriz.   

Chedraui ha reiterado que su función, como autoridad, es acompañar el proceso de negociación y asegurar que la ley se cumpla tanto para el empresariado como para los trabajadores.  

En este contexto, los apoyos económicos que otorga el gobierno estatal a Volkswagen Puebla se han colocado bajo la lupa pública y sindical. El funcionario precisó que las facilidades contempladas por la Ley de Desarrollo Económico se mantendrán únicamente si la empresa cumple con todos los requisitos legales establecidos. De lo contrario, “los incentivos se revaluarán conforme a derecho”, lo que implica que la cantidad y la continuidad de fondos estatales dependerán de la responsabilidad social de la armadora.  

En el presupuesto 2025 se contempló una asignación de 275 millones 812 mil 12 pesos para Audi y Volkswagen. De esa bolsa, 197 millones 62 mil 12 pesos corresponden directamente a Volkswagen Puebla. El destino final de estos recursos públicos quedará condicionado al cumplimiento de la ley y a las determinaciones empresariales sobre su plantilla laboral, en una coyuntura marcada por la urgencia y la presión internacional. 

