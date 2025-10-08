Voz de los Desaparecidos restaurar mural de búsqueda

El colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla anunció que iniciará la restauración del mural de búsqueda ubicado en el cruce de la 11 Norte y la 4 Poniente, en el Centro Histórico de Puebla, luego de que las fichas fueron retiradas del Centro de Atención Municipal, por labores de remoción en septiembre pasado.

El acto de reparación se llevará a cabo el próximo 11 de octubre a las 9 horas, bajo el lema “Porque buscarles es abrir brecha de la nada”.

Vía redes sociales, el colectivo invitó a familiares, organizaciones y habitantes de la ciudad a unirse en “un momento de encuentro, dignidad y acompañamiento” para reconstruir el mural, símbolo de memoria y resistencia frente a la desaparición forzada.

La organización recordó que el retiro de las fichas —que conformaban un espacio de visibilización de decenas de personas desaparecidas en Puebla— provocó la indignación de colectivos y familiares.

Tras las críticas, la Comuna ayuntamiento aseguró que las imágenes serían repuestas, aunque hasta ahora no se ha informado sobre acciones concretas para su restitución.

El mural, instalado originalmente por familiares de víctimas, se ha convertido en un punto emblemático de la lucha por la verdad y la justicia en el estado. De acuerdo con integrantes del colectivo, su restauración busca reafirmar que “en esta ciudad no hay espacio para el olvido” y que las personas desaparecidas “nos faltan a todas y todos”.

La convocatoria cierra con un llamado abierto: “Trae tu memoria, tu fuerza y tus ganas de estar. Nos necesitamos”, exhorta el grupo que, desde 2018, ha encabezado acciones de búsqueda y acompañamiento a familias en el estado de Puebla.

