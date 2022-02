Voracidad agroindustrial

John Murra, aquel afamado etnohistoriador dedicado a la zona andina escribió en un capítulo de libro llamado “Las sociedades andinas antes de 1532”, publicado en el volumen I de la ya clásica antología Historia de América Latina editada por Leslie Bethell lo siguente: “Aunque se encuentra completamente localizada entre los dos trópicos, la geografía andina tiene pocas análogas —si es que las hay— para el hombre en otras latitudes. Por ejemplo, las regiones con la mayor densidad de población se encuentran sumamente altas. En 1532 (como hoy, en realidad) vivía más gente en el altiplano alrededor del lago Titicaca que en ninguna otra parte. Esto angustia no sólo a los planificadores enviados por organismos internacionales; incluso los economistas locales revelan a menudo su exasperación. Contemplan una enorme población de menesterosos, que intentan arañar la vida bajo lo que el forastero citadino percibe como circunstancias desalentadoras. ¿Por qué una población agrícola tan numerosa insiste en cultivar unas tierras en las que se pueden esperar más de 300 noches de heladas al año?” En efecto, con tales condiciones, la vida es difícil en esas latitudes, especialmente si se piensa en términos económicos modernos -es decir, surgidos de la modernidad-, sustentados en la producción a gran escala de monocultivos, lo que hoy se conoce como producción agroindustrial. Por supuesto, el ojo agudo sabrá captar lo absurdo detrás de semejante afirmación. Más adelante en su escrito, Murra cita un estudio elaborado en Bolivia por Cari Troll, investigador alemán que enfatizó la necesidad de observar el fenómeno andino a través de sus propias características. “Para registrar los extremos andinos en cualquier período determinado de 24 horas, -continúa Murra- Troll ideó unas gráficas nuevas. Anteriormente, había descubierto que la terminología científica desarrollada en otra parte no describía los climas locales; mucho de su vocabulario lo adquirió de la práctica etnográfica andina. Evidentemente, uno puede meter con calzador la puna andina en la cesta de la compra de la estepa o de la sabana misma, pero esto implica una grave pérdida de especificidad. Estas praderas tropicales, aunque frías y altas, se han cultivado durante mucho tiempo, quizá incluso antes de que se hubieran talado todos los árboles; durante milenios, la mayoría de los pueblos andinos han vivido allí. No sólo los inkas, sino estructuras de estado más antiguas (Tiwanaku, Wari) surgieron en la puna; Troll consideró que esto podría ser un indicador significativo de las potencialidades que la mayoría de los observadores contemporáneos no alcanzan a comprender”. En efecto, el asunto está quizá en la falta de comprensión de las realidades andinas previas a la invasión europea y de la colonización del espacio que llevó la inserción de cultivos europeos y africanos impuestos por los colonizadores para cubrir las necesidades del capitalismo naciente con la conquista de los territorios americanos, como ha afirmado Quijano en su ensayo “Colonialidad del poder, eurocentrismo y América latina”: “La globalización en curso es, en primer término, la culminación de un proceso que comenzó con la constitución de América y la del capitalismo colonial/moderno y eurocentrado como un nuevo patrón de poder mundial”. Algo similar sucedió en territorio mesoamericano.

En efecto, como sostiene Murra, cuando “se estudia la cantidad de tubérculos (de los que la papa es tan sólo el más conocido) o el tarwi (un lupino rico en grasas) o la kinuwa (un cereal de las grandes altitudes, con fuerte contenido en proteínas) o la hoja de coca que apaga la sed, se advierte lo aborigen y prístino que era el complejo agrícola andino. Algunos de los cultivos (maíz, batatas) se descubrieron en todo el continente, pero en el sur ninguno era materia prima, aunque algunos se consideraran productos exóticos altamente apreciados”. Si hacemos algo similar en tierras mesoamericanas, nos encontraremos enormes cantidades de plantas, tubérculos, semillas y granos de los que se beneficiaban numerosas culturas y que, a la fuerza de la introducción del modelo “moderno, racional y correcto” de corte occidental, hoy se encuentran perdidas o reducidas al consumo de pequeñas comunidades, si bien nos va. Hace ya varios años, en Pachuca, Hidalgo, comí en un restaurante de comida huasteca. Había platillos que no he vuelto a comer -o a encontrar- en ningún otro lado. Muchos de ellos se basaban en el beneficio de productos de zonas áridas donde abundan las cactáceas. Un platillo particularmente rico fue la sopa de flor de garambullo, cactácea de la que también se puede aprovechar sus frutos para desarrollar pasas. Algo similar me encontré en Tehuacán cuando una amiga nos invitó a degustar comida tradicional de la región, mucha de la cual incluye variedades de tunas y pitahayas que no había visto antes y que tampoco se encuentran fácilmente. Lo cierto es que muchos de estos productos son exportados a Japón y otros mercados y se venden en esos lugares a precios exorbitantes. En nuestro continente existen conocimientos y productos, muchos de ellos vinculados a los pueblos originarios que son menospreciados por ser locales y no industrializados, nada más dañino para economías centradas en el comercio, y la ganancia de empresarios y consorcios.

Como añadidura a la sorpresa que me dio descubrir el detalle que apuntaba Murra, he de decir que he encontrado numerosos estudios y videos documentales donde se atribuye la caída de civilizaciones complejas como los teotihuacanos o numerosas ciudades mayas al finalizar el periodo Clásico, a sequías producidas por la deforestación de los entornos de esas ciudades con fines agrícolas y de utilización de la leña para quemar la cal y elaborar el estuco con el que se recubrirían templos y edificios. Es decir, estas poblaciones antiguas habrían desarrollado “ecocidios” prehispánicos. Bien, en principio eso suena factible, especialmente si nos centramos en la idea de que estas sociedades, igual que otras en el orbe, especialmente después de la introducción de la modernidad, hubieran ocupado sus tierras para el monocultivo y de esa manera alimentar a las nutridas poblaciones de esos núcleos urbanos. Sin embargo, como he apuntado, no sólo de maíz vivieron las comunidades americanas antes de la llegada de los europeos. Ejemplo de lo anterior es la interesante investigación que el Arqueólogo Carlos Miguel Varela Scherrer realizó en Palenque, Chiapas, una de las más impresionantes urbes mayas del periodo Clásico en esa entidad, y que en 2017 dio a conocer el INAH. Varela sostiene, sustentado en estudios de arqueozoología, arqueobotánica y etnografía, que las causas ambientales no incidieron en el abandono de la ciudad como se había afirmado con anterioridad. Como afirma el boletín publicado por el INAH en noviembre de 2017 “Varela Scherrer explicó que detrás de la hipótesis que ha manejado la sobreexplotación de recursos como una causa fundamental del colapso de las grandes urbes mayas del periodo Clásico, proviene en buena medida de mediados del siglo XX, cuando el incremento de la agricultura extensiva, la ganadería y la tala inmoderada, trajo consigo una ‘visión romántica’ de la naturaleza, en la que se establecía al ser humano como el principal depredador. Lo cierto, dijo, es que los mayas antiguos, al igual que otras culturas del pasado, domesticaron los ecosistemas en que se asentaron, así lo demuestra la presencia de plantas de diversa utilidad, en el núcleo de las poblaciones; algo similar sucedió con los animales, ya que los estudios ecológicos permiten ver que la fauna local está asociada a cuatro ecosistemas: bosque, milpa, vegetación secundaria y corrientes de agua”. La relación de estas comunidades con su entorno fue sumamente compleja y de ninguna manera dependiente de una sola fuente alimenticia. Y, si de duda de que algo así podría haber ocurrido en otras regiones de la zona maya, la revista National Geographic dio a conocer un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Brown que afirma que la narrativa en torno al “colapso” de los mayas -que no existió, por cierto- “suele presentarse como una advertencia del frágil equilibrio ecológico y la facilidad con la que puede trastocarse, como una lección de los siglos VIII y IX trasladada al presente” -según reporta el portal de National Geographic. No obstante, Andrew Scherer, el líder del proyecto, afirma que los mayas de la región estudiada -en la frontera de México con Guatemala, con lugares tan importantes como Piedras Negras y Sak Tz’i’- tenían complejos sistemas agrícolas, tal como sucedía en Palenque.

En el presente, encontramos una agroindustría que no sólo produce alimentos transgénicos llenos de pesticidas y productos químicos, sino que sigue despojando a las comunidades de sus tierras y costumbres. Muchas comunidades indígenas trabajan en estos cultivos tan sólo para obtener dinero y comprar a su vez su comida en otro lado. Como afirma Eber Uc Rivero en un pequeño reportaje elaborado para el número 290 de Ojarasca de La Jornada nacional, correspondiente a junio de 2021, al hablar sobre la relación que las comunidades mayas de Quintana Roo tienen con las semillas y el sustento: “La vida comunitaria es justo en ese plano, una conexión profunda con las semillas más que de producción. Por eso, un campesino o una campesina no requieren extensos cultivos para hacer la milpa: basta solamente lo necesario para la alimentación familiar, es decir, un espacio que nos dé la libertad y el tiempo de vivir con tranquilidad. Ésa es una de las grandes diferencias que se tienen frente al modelo agroindustrial o de otros megaproyectos que buscan la explotación de los recursos naturales a costa de generar recursos económicos por encima de la vida y el disfrute”. Por supuesto, esto sucede en la Península de Yucatán, uno de los territorios más explotados por el modelo, tanto en lo referente a lo agroindustrial, como a lo porcícola y al turismo- sector en el que está el megaproyecto del Tren Maya-. El asunto es que, detrás de la explicación del pasado y del presente reside una mentalidad enteramente colonizada que nos impide ver la perversidad del modelo económico ligado a la producción alimenticia. En realidad, deberíamos voltear hacia la vida comunitaria, involucrarnos en la producción de nuestros alimentos y migrar poco a poco a una dinámica de autoconsumo. Suena utópico y lo es, pues será imposible revertir siglos de dinámicas capitalistas y la rapacidad de empresarios y políticos que se benefician de nuestra alimentación. Al final, como siempre, nosotros somos los que pagamos la porquería que nos comemos. Lo que no es utópico, es dedicar nuestra labor como docentes, investigadores y periodistas a denunciar al modelo y compartir experiencias y reflexiones como las de Murra, Troll, Varela y Scherer con el afán de conseguir modelos más acordes con nuestra realidad. Decolonizar es la clave.