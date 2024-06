Voluntarios del patrimonio intervendrán los exconventos de Calpan y Huejotzingo

Cuando menos 10 mil expedientes serán trasladados de la Junta Especial Federal de Conciliación y Arbitraje número 33 a instituciones homologas en Oaxaca y Tlaxcala, lo que complicará dar seguimiento a los casos, debido que implicará más gastos en traslados y a que por el estado de salud de los trabajadores, muchos no podrán viajar.

Así lo expresaron abogados laboristas que esté día se manifestaron frente a las oficinas de la citada Junta, en la 31 poniente 2904, en la ciudad de Puebla, mismos que advirtieron que recurrirán a amparos para defender a sus clientes, ya que de lo contrario podrían perder los casos.

Los especialistas en Derecho señalaron que tanto a ellos, a los usuarios y al mismo presidente de la Junta, les tomó por sorpresa el decreto publicado ayer, mediante el cual la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) instruyó el cierre.

Con evidente molestia y confusión, sin que alguien saliera a darles una explicación, declararon desconocer cuánto tardarán ahora los juicios en resolverse, ya que antes de que se bajara la cortina en Puebla era un promedio de tres años; añadieron que esta medida solo beneficiará a los patrones.

Los amparos serán la herramienta a la que recurrirán para evitar afectaciones a sus representados.

“Lo que tenemos que hacer es garantizarles a nuestros clientes, que confiaron en nosotros, que sus derechos no sean violados, ¿Cómo? A través de la vía de amparo, no tenemos otra opción. Pero ahora, entonces ¿Cuántos se van a ir a amparo? Por lo menos 10 mil personas”, refirió la abogada Fiorela Benítez Sánchez.

Agregaron que no existe total claridad sobre cuándo serán trasladados los expedientes y bajo qué criterio se hará, por lo que todavía tendrán que esperar a que se emitan tesis, criterios o lineamientos que den solución a inconformidades o incongruencias que están surgiendo.

Usuarios como Elena Juárez quedaron confundidos al acudir este día a consultar el avance de sus trámites y encontrarse con que la Junta fue cerrada. Ella está tramitando la devolución de la subcuenta de vivienda del Infonavit de su esposo fallecido apenas en febrero pasado.

Sin embargo, ve complicado recuperar el dinero, ya que refiere le será difícil trasladarse a Tlaxcala o Oaxaca, por lo que incluso dijo estar en shock.

“Dices: ahora ya nada más estoy esperando este beneficio, que a mí como viuda me ayuda a poner un negocito, para tener una subsistencia y ahora dices, pues cierran está junta, ¿A dónde vas a ir a dar? Imagínate, ir a Oaxaca y de aquí a que se resuelva… es impresionante ver qué está pasando”.

Los trabajadores que laboran en la desaparecida Junta en Puebla no dieron declaraciones, pero trascendió que ayer fueron citados y se les informó que tienen que elegir Tlaxcala o Oaxaca y si no lo hacen, se quedarán sin empleo; mientras que a otros ya no se les renovó contrato.

En el decreto mencionado se indica que los asuntos que se encuentren en trámite, en fase de instrucción en la Junta Especial número 33, serán tramitados hasta su total conclusión en la institución homologa 46, con residencia en Tlaxcala; y los que estén en fase de dictamen, laudo, ejecución y amparo, serán atendidos hasta su final, en la 32, localizada en Oaxaca.

La campaña 2024 de Voluntarios del Patrimonio Cultural, programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), será aplicada en dos recintos franciscanos del siglo XVI ubicados en Puebla: en el ex convento de San Francisco de Asís, en el municipio de San Andrés Calpan, y en el Museo de la Evangelización exconvento de San Miguel Arcángel, en Huejotzingo.

La campaña que es organizada por el Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de Puebla, la Secretaría de Cultura de Puebla, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y la Asociación Mexicana de Voluntariado Internacional (AMVIAC) busca promover la conservación y protección del patrimonio cultural entre los habitantes de la entidad.

El programa, que incluye diversas actividades de conservación y restauración, es impulsado por el Centro del Patrimonio Mundial de la Unesco, el cual realiza esta labor en diferentes sitios del mundo desde 2008.

Las actividades de conservación y restauración se harán primero en el exconvento de San Francisco de Asís, en el municipio de San Andrés Calpan, del domingo 30 de junio al sábado 13 de julio.

Dicho convento, el cual fue construido en 1548, actualmente forma parte de la llamada Ruta de monasterios del siglo XVI que están localizados en las laderas del volcán Popocatépetl, los cuales fueron declarados Patrimonio Mundial, en 1994.

Destaca que este año será la cuarta ocasión en la que este monumento virreinal será atendido por el programa de la Unesco. Las actividades que los participantes voluntarios realizarán serán la limpieza de muros, pintura a la cal y la restauración de capillas posas.

Luego, la campaña se aplicará en el Museo de la Evangelización ex convento de San Miguel Arcángel, en Huejotzingo, del domingo 28 de julio al sábado 10 de agosto del presente año.

El inmueble que ocupa el Museo de la Evangelización, Ex Convento de San Miguel Arcángel, se edificó entre 1544 y 1570, por encargo de fray Juan de Alameda. Por primera vez será atendido en el marco del programa de voluntariado de la Unesco.

Ahí, las actividades programadas para su conservación serán la limpieza de aljibe y del muro perimetral, así como el rescate del huerto. Este monumento histórico está incluido en la lista de las edificaciones que conforman la también llamada ruta de los conventos.

Con la supervisión de especialistas del INAH y de la AMVIAC, los voluntarios recibirán capacitación básica sobre restauración y pintura con técnicas y materiales tradicionales, y estrategias de limpieza, que les ayudará en sus labores.

Asimismo, el proyecto incluye actividades educativas en algunas escuelas y comunidades alrededor de los monumentos históricos, con el fin de promover la importancia de la preservación de los sitios patrimoniales de México y del mundo, así como generar interés entre las generaciones más jóvenes por la disciplina de la restauración.

Destaca que los exconventos son un testimonio del estilo arquitectónico del siglo XVI, adoptado por los primeros misioneros que llegaron a la Nueva España para evangelizar a las poblaciones indígenas, tras la invasión española.

Las personas que deseen participar en el proyecto deberán inscribirse a través del correo electrónico: [email protected] o en las redes sociales del Centro INAH Puebla y de la AMVIAC, o comunicarse al teléfono: 735 173 0981. No se necesita ningún conocimiento previo, solo ser mayor de edad.

Tres voluntarios del patrimonio viajarán a Francia

Resalta que este martes 25 de junio a las 11 horas en el auditorio Efraín Castro Morales del Centro INAH Puebla realizará el abanderamiento de los tres Voluntarios Internacionales que viajarán a Francia para formar parte de la intervención de un inmueble histórico de aquel país.

Los seleccionados resultaron del Taller de formación para voluntarios del patrimonio que fue realizado en febrero pasado y en el que participaron 10 estudiantes de la licenciatura de arquitectura, quienes fueron capacitados por una integrante de la asociación francesa de voluntarios de la Asociación Rempart, en colaboración con la Asociación Mexicana de Voluntariado Internacional A.C., bajo la supervisión de especialistas del Centro INAH Puebla.