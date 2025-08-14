Jueves, agosto 14, 2025
Para el CCE está “fuera de lugar” que los trabajadores de Volkswagen pidan un buen aumento salarial

Patricia Gutiérrez Rodríguez

Para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la solicitud de un aumento salarial del 14 por ciento por parte del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) está “fuera de lugar”. Héctor Alberto Sánchez Morales, presidente del organismo, dijo en entrevista que dicho porcentaje no corresponde a los rangos habituales y que es necesario actuar con prudencia para evitar riesgos en la economía local.

Según el empresario, llevar las negociaciones a niveles tan altos podría desestabilizar no solo a la planta, sino también a los diferentes sectores productivos de Puebla.

Sánchez Morales subrayó que la industria automotriz enfrenta circunstancias complejas, sobre todo tras el reciente cierre de Nissan Morelos. Señaló: “No se puede estirar la liga en una negociación así, los mercados globales han cambiado radicalmente y las condiciones laborales de Volkswagen Puebla están entre las mejores del sector”. Específicamente, recordó que “la mayoría de los aumentos estuvieron cerca del 4 y 7 por ciento; a nivel nacional y aquí en Puebla rondaron el 5 por ciento”.

El contexto económico poblano se ha complicado a raíz de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Este entorno adverso, añadió, ha generado importantes caídas en los sectores restaurantero, con una baja de 25 por ciento; de la construcción, con 30 por ciento menos; y en la industria textil, reducida en 60 por ciento.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial explicó que se mantienen en contacto con el gobierno del estado para impulsar medidas de recuperación, como inversiones en infraestructura y nuevos proyectos estratégicos que ayuden a mantener la actividad económica.

Si bien la negociación salarial genera tensión, Sánchez Morales confía en que se llegue a acuerdos positivos y remarcó que no se prevén cierres en la industria automotriz por ahora, aunque un desacuerdo podría tener consecuencias graves en el estado.

En este escenario, la petición de incremento salarial del 14 por ciento se convierte en un punto de quiebre en las discusiones. El dirigente empresarial reiteró que para el CCE, “la petición de un 14 por ciento está fuera de lugar” y llamó a la responsabilidad en un momento clave para la estabilidad de la industria automotriz y la economía poblana.

