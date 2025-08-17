Domingo, agosto 17, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Sin acuerdo empresa y Sindicato de Volkswagen, a menos de 24 horas de que venza el emplazamiento a huelga

Trabajadores de Volkswagen México esperan acuerdo salarial ante posible huelga. Foto: Es Imagen
Trabajadores de Volkswagen México esperan acuerdo salarial ante posible huelga. Foto: Es Imagen
Patricia Gutiérrez Rodríguez

A menos de un día de que venza el plazo para estallar la huelga, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) y la empresa mantienen negociaciones sin que hasta ahora hayan alcanzado un acuerdo respecto al incremento salarial para este año.

La expectativa crece entre la base trabajadora y directivos, puesto que el diálogo sigue en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México, pero se ha manejado con estricta reserva sobre los posibles avances.

La demanda principal del sindicato es conseguir un aumento de 14 por ciento al salario, cifra superior a lo obtenido el año anterior, cuando lograron un ajuste global de 10.5 por ciento, dividido en 7 por ciento directo al ingreso y 3.5 por ciento en prestaciones.

La postura de la empresa, por su parte, se ha mantenido sin revelaciones sobre posibles ofertas para satisfacer los requerimientos de los empleados.

La tensión que rodea la negociación se intensifica debido al contexto internacional y comercial que enfrenta la industria automotriz. Este año, la presión por los aranceles impuestos en Estados Unidos genera incertidumbre adicional entre los trabajadores y la trasnacional alemana.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de enero a julio de 2025, Volkswagen de México exportó 148 mil 432 unidades, lo que representa una disminución de 21.3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En materia de producción, la planta asentada en Puebla manufacturó 186 mil 484 vehículos, cifra que evidencia una contracción de 19.8 por ciento frente a los primeros siete meses de 2024.

La historia de las negociaciones salariales en Volkswagen México se ha caracterizado por jornadas extenuantes y discusiones intensas entre ambas partes.

En años recientes, la presión por mantener la competitividad del sector ha llevado a la empresa a sostener diálogos tensos con el sindicato, generalmente en vísperas de huelga. En 2024, el resultado fue una mejora global que intentó equilibrar los impactos inflacionarios y el entorno económico adverso.

En esta ocasión, los trabajadores insisten en que la propuesta de 14 por ciento obedece a necesidades reales.

El panorama para Volkswagen México, en plena contracción del mercado internacional, resulta determinante para el futuro inmediato de la planta y sus trabajadores.

El desenlace de esta negociación podría sentar precedentes en la industria automotriz nacional, especialmente frente a los desafíos económicos que enfrenta el país y las estrategias sindicales que buscan mejorar las condiciones laborales.

Temas

Más noticias

Internacional

Ejército israelí mata 42 personas en toda Gaza: defensa civil

La Jornada -
Gaza. Al menos 42 palestinos murieron hoy domingo en ataques israelíes en toda la Franja de Gaza, dijo la Defensa Civil gazatí. El portavoz de...
Internacional

Miles protestan en 300 ciudades de EU contra “manipulación electoral” de Trump

La Jornada -
Nueva York y Washington. Miles de personas participaron este sábado en más de 300 eventos de protesta alrededor de Estados Unidos contra el esfuerzo...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Sólo dos deudores alimentarios de Tlaxcala integran Registro Nacional de Obligaciones

Juan Luis Cruz Pérez -
En Tlaxcala, el Poder Judicial únicamente ha reportado dos casos, con sentencia firme, de deudores alimentarios, inscritos en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias...

Liberación femenina, monólogo de reflexión sin géneros, alista nueva función

Paula Carrizosa -
Liberación femenina como un cuestionamiento sobre las libertades, aparentes o no, conseguidas por las mujeres. También, como un llamado para sentir orgullo por lo...

Congreso de Tlaxcala alista reformas para garantizar gobernabilidad en tribunales

Juan Luis Cruz Pérez -
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos del Congreso del estado, Jaciel González Herrera consideró que antes...

Más noticias

00:03:59

Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que...
00:34:20

De continuar el título de concesión de Telmex en manos de Carlos Slim, la empresa se irá a la quiebra

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Hoy en Las Reporteras que presenta la Jornada de Oriente: Patricia Gutiérrez entrevista a Alicia Colchado Ariza, Integrante de la sección 24 del Sindicato de...

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025