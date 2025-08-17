Sin acuerdo empresa y Sindicato de Volkswagen, a menos de 24 horas de que venza el emplazamiento a huelga

A menos de un día de que venza el plazo para estallar la huelga, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (SITIAVW) y la empresa mantienen negociaciones sin que hasta ahora hayan alcanzado un acuerdo respecto al incremento salarial para este año.

La expectativa crece entre la base trabajadora y directivos, puesto que el diálogo sigue en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos en la Ciudad de México, pero se ha manejado con estricta reserva sobre los posibles avances.

La demanda principal del sindicato es conseguir un aumento de 14 por ciento al salario, cifra superior a lo obtenido el año anterior, cuando lograron un ajuste global de 10.5 por ciento, dividido en 7 por ciento directo al ingreso y 3.5 por ciento en prestaciones.

La postura de la empresa, por su parte, se ha mantenido sin revelaciones sobre posibles ofertas para satisfacer los requerimientos de los empleados.

La tensión que rodea la negociación se intensifica debido al contexto internacional y comercial que enfrenta la industria automotriz. Este año, la presión por los aranceles impuestos en Estados Unidos genera incertidumbre adicional entre los trabajadores y la trasnacional alemana.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de enero a julio de 2025, Volkswagen de México exportó 148 mil 432 unidades, lo que representa una disminución de 21.3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En materia de producción, la planta asentada en Puebla manufacturó 186 mil 484 vehículos, cifra que evidencia una contracción de 19.8 por ciento frente a los primeros siete meses de 2024.

La historia de las negociaciones salariales en Volkswagen México se ha caracterizado por jornadas extenuantes y discusiones intensas entre ambas partes.

En años recientes, la presión por mantener la competitividad del sector ha llevado a la empresa a sostener diálogos tensos con el sindicato, generalmente en vísperas de huelga. En 2024, el resultado fue una mejora global que intentó equilibrar los impactos inflacionarios y el entorno económico adverso.

En esta ocasión, los trabajadores insisten en que la propuesta de 14 por ciento obedece a necesidades reales.

El panorama para Volkswagen México, en plena contracción del mercado internacional, resulta determinante para el futuro inmediato de la planta y sus trabajadores.

El desenlace de esta negociación podría sentar precedentes en la industria automotriz nacional, especialmente frente a los desafíos económicos que enfrenta el país y las estrategias sindicales que buscan mejorar las condiciones laborales.