VOLKSWAGEN: LOGRO DE LOS TRABAJADORES DESPEDIDOS

El plan de remediación que los gobiernos de Estados Unidos y México ordenaron a Volkswagen de México aplicar y concluir a más tarde el 9 de agosto es un logro para los 10 trabajadores despedidos injustificadamente entre octubre de 2023 y enero de 2024, que recurrieron al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T–MEC para denunciar su despido injustificado.

Rosario Ortiz Magallón, integrante de la presidencia colegiada de la Red de Mujeres Sindicalistas y defensora de los despedidos, en entrevista telefónica con este medio informativo, explicó que las investigaciones comprobaron que hubo violaciones a sus derechos de libertad sindical y de contratación colectiva, por lo cual dentro del plan de remediación se considera la reinstalación de ocho de los agraviados, la cual ya se ha venido negociando, pe- ro la empresa quiere pagar menos de lo que les corresponde por la remoción sin sustento. Los otros dos trabajadores que fueron dados de ba-ja no serán reinstalados porque uno pidió su liquidación y otro porque decidió seguir su ca-so en los tribunales laborales mexicanos.

No hay duda de que el capítulo laboral del T–MEC abre nuevas posibilidades para los trabajadores mexicanos de empresas trasnacionales automotrices para dirimir los conflictos en materia de obligaciones laborales y principalmente porque el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida que contiene permite a los Estados Unidos tomar medidas de aplicación contra fábricas particulares si estas no cumplen con las leyes nacionales de libertad de asociación y negociación colectiva. Pero además incluye disposiciones destinadas a mejorar directamente los salarios y devolver los puestos de trabajo a la industria automotriz estadounidense, en el marco de los procesos de reindustrialización de ese país y de un fuerte movimiento sindical de la industria. Con-tiene también nuevas reglas de origen que exigen que entre 40 y el 45% del contenido de los automóviles sea fabricado por trabajadores que ganen al menos US $16 por ho-ra para poder recibir la exención arancelaria del T–MEC.

En fin, abre un espacio para sindicatos y trabajadores que anteriormente no existía para dirimir conflictos e incluso plantea una serie de requisitos como que las partes adopten y mantengan en la ley y en la práctica los derechos laborales reconocidos por la Organiza-ción Internacional del Trabajo; y en materia de representación colectiva, México ya impulsó las reformas legislativas en 2019 para garantizar que los trabajadores puedan organizarse en sindicatos y participar en una verdadera negociación colectiva.