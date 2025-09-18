Vuelca pipa cargada de gas y cierran carretera federal Teziutlán-Nautla

La carretera federal Teziutlán-Nautla fue cerrada a la altura del punto conocido como “El Reparo” por la volcadura de una pipa de la empresa Global Gas 3 Estrellas. La medida fue adoptada por la Coordinación Estatal de Protección Civil para resguardar la seguridad de la población, pues se presume que hay fuga del combustible.

Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas, y los esfuerzos se concentran en estabilizar la unidad sin que represente un riesgo adicional para las comunidades cercanas.

El siniestro generó afectaciones a la movilidad en distintos municipios de la sierra nororiental de Puebla y zonas colindantes de Veracruz, por lo que se recomienda a transportistas y particulares programar sus traslados con anticipación y atender las indicaciones de las autoridades.

Los viajeros que más transitan por la vía son de Puebla, Libres, Cuyoaco, Zaragoza, Tlatlauquitepec, Yaonahuac, Teteles, Hueyapan, Atempan, Chignautla, Teziutlán, Xiutetelco, Jalacingo, Altotonga, Perote, Atzalan, Hueytamalco, Martínez de la Torre, Tlapacoyan, Acateno, Ayotoxco, Tenampulco y Cuetzalan.

Autoridades municipales de Hueytamalco informaron que personal de Protección Civil y Seguridad Pública trabaja en la zona para atender el incidente y garantizar que la vialidad sea reabierta lo antes posible.

Se indicó a la ciudadanía evitar acercarse al área y utilizar rutas alternas para no entorpecer las labores de emergencia. Asimismo, se pidió seguir únicamente los canales oficiales de información para conocer la evolución de la situación.