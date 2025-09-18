Jueves, septiembre 18, 2025
NoticiasEstado

Vuelca pipa cargada de gas y cierran carretera federal Teziutlán-Nautla

Martín Hernández Alcántara

La carretera federal Teziutlán-Nautla fue cerrada a la altura del punto conocido como “El Reparo” por la volcadura de una pipa de la empresa Global Gas 3 Estrellas. La medida fue adoptada por la Coordinación Estatal de Protección Civil para resguardar la seguridad de la población, pues se presume que hay fuga del combustible.

Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas, y los esfuerzos se concentran en estabilizar la unidad sin que represente un riesgo adicional para las comunidades cercanas.

El siniestro generó afectaciones a la movilidad en distintos municipios de la sierra nororiental de Puebla y zonas colindantes de Veracruz, por lo que se recomienda a transportistas y particulares programar sus traslados con anticipación y atender las indicaciones de las autoridades.

Los viajeros que más transitan por la vía son de Puebla, Libres, Cuyoaco, Zaragoza, Tlatlauquitepec, Yaonahuac, Teteles, Hueyapan, Atempan, Chignautla, Teziutlán, Xiutetelco, Jalacingo, Altotonga, Perote, Atzalan, Hueytamalco, Martínez de la Torre, Tlapacoyan, Acateno, Ayotoxco, Tenampulco y Cuetzalan.

Autoridades municipales de Hueytamalco informaron que personal de Protección Civil y Seguridad Pública trabaja en la zona para atender el incidente y garantizar que la vialidad sea reabierta lo antes posible.

Se indicó a la ciudadanía evitar acercarse al área y utilizar rutas alternas para no entorpecer las labores de emergencia. Asimismo, se pidió seguir únicamente los canales oficiales de información para conocer la evolución de la situación.

Temas

Más noticias

Internacional

Miles protestan en Londres, Inglaterra, por visita de Donald Trump

La Jornada -
Afp Londres. Miles de personas se manifestaron este miércoles en el centro de Londres contra el presidente estadounidense Donald Trump, que llegó el pasado martes al...
Nacional

Amparo protege a los primeros 4 hijos de Inés Gómez Mont de valoración psicológica

La Jornada -
César Arellano García La exconductora de televisión Inés Gómez Mont obtuvo un amparo, para que sus cuatro hijos de su primer matrimonio no sean entrevistados...

Últimas

Últimas

Relacionadas

En Zongozotla edil persuade a evacuar la colonia Vista Hermosa ante el riesgo por deslaves

Martín Hernández Alcántara -
El presidente municipal de Zongozotla, Joel Hernández Zaragoza, ha informado este mediodía que se persuade a vecinos de la colonia Vista Hermosa a que...

Arde tiradero clandestino en San Pedro Cholula; autoridades fuego está controlado: Comuna

Martín Hernández Alcántara -
Un tiradero clandestino de basura, ubicado en San Juan Tlautla, junta auxiliar de San Pedro Cholula, arde desde esta mañana, pero la presidencia municipal...

Presunto violador dispara a policía en Chignautla al intentar evitar su arresto

Isaí Pérez Guarneros -
La tarde del martes, un hombre identificado como Adolfo Martínez, de 40 años, disparó contra un agente de la policía municipal de Chignautla en la comunidad de...

Más noticias

“Alito” y Fernández Noroña volverán a verse cara a cara hoy

Martín Hernández Alcántara -
Dos días después de que el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, golpeó a su homólogo en la Cámara Alta del PRI, ambos volverán...

En la UAP estudian pápalo y pipicha para hacer frente al crecimiento de cepas patógenas

Martín Hernández Alcántara -
Uno de los principales problemas de salud en el mundo es la resistencia de los microorganismos a los medicamentos. Por ello, es necesario buscar...

Se fabrican en la BUAP nanofibras para remover metales pesados en agua

Martín Hernández Alcántara -
Para atender problemas urgentes en materia de salud pública, investigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico Matemáticas (FCFM), así como de otras...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025