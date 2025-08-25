Lunes, agosto 25, 2025
Volcadura de autobús Futura en Huauchinango deja 21 heridos y tres fallecidos

Dos de las víctimas murieron en el lugar del siniestro

Isaí Pérez Guarneros

La mañana del sábado se registró un accidente en la carretera federal México–Tuxpan, a la altura del municipio de Huauchinango, donde un autobús de la línea Futura volcó y cayó a un barranco en el paraje conocido como Finca Alegre. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el percance dejó un saldo de 21 personas lesionadas y tres fallecidas.

Tras el siniestro, autoridades estatales, en coordinación con Protección Civil y la Dirección de Gestión de Riesgos, desplegaron un operativo en la zona para rescatar y brindar atención médica a los pasajeros. Elementos de seguridad y servicios de emergencia trabajaron durante varias horas debido a la magnitud del accidente.

Según testimonios de algunos sobrevivientes, el autobús había salido apenas unos minutos antes de una escala en Huauchinango y tenía como destino final la Ciudad de México. Hasta el cierre de esta edición no se ha confirmado la causa que llevó al conductor, al frente del camión con número económico 3103 y corrida 4704, a perder el control.

Respecto a las víctimas mortales, se informó que dos pasajeros murieron en el lugar del accidente, mientras que una mujer perdió la vida durante su traslado en helicóptero al Hospital de Traumatología y Ortopedia “Rafael Moreno Valle”, en la ciudad de Puebla.

La carretera federal permaneció cerrada durante varias horas, lo que provocó afectaciones viales en la zona, mientras se llevaban a cabo las maniobras de rescate, el levantamiento de las víctimas y el traslado de los lesionados. Se indicó que los pasajeros provenían en su mayoría de la capital del país, así como de distintas localidades del estado de Puebla.

En este contexto, los heridos fueron canalizados principalmente al Hospital General de Huauchinango y a la Clínica del ISSSTE en la misma ciudad, donde permanecen bajo observación médica.

La lista de lesionados dada a conocer por las autoridades es la siguiente:

Heridos en el Hospital General de Huauchinango:

María Fernanda Mendoza Castro, Jonanny Onofre Salas, Isabel Pérez Luna, Avelino García Sosa, Ofelia Téllez Cruz, Ma. de Lourdes Sánchez Hernández, Alejandro Jiménez Román, Mariana Jiménez Sánchez, Norma Alicia Ramírez González, Germán Luna Márquez, Dagoberto Acosta Escamilla, Abel Pérez Luna.

Trasladados a la Ciudad de Puebla:

José Alfredo Garrido Pérez, Angelina Moreno Aguirre.

Heridos en el Hospital de Pemex Huauchinango:

María Agustina Hernández Hernández, Aida Vázquez Hernández.

Lesionados en la Clínica Hospital ISSSTE Huauchinango:

Cristian Eduardo Díaz Gutiérrez, Lucila Castro Ávila, Oscar Pérez Chávez, Sherlin Velázquez Amador, Madeley Ivonne Bautista Batalla, María Elena Fernández Barallo, Ascensión Cruz Mariano, Honoria Castro Ávila, Amado Germán Martínez Martínez, Silvia Ortega Amador.

Finalmente, la Fiscalía General del estado de Puebla  (FGE) abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas de la volcadura y determinar las responsabilidades correspondientes.

