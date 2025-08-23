Sábado, agosto 23, 2025
Volcadura de autobús Futura en Huauchinango deja 21 heridos y tres fallecidos

Isaí Pérez Guarneros

La mañana de este sábado se registró un trágico accidente en la carretera federal México–Tuxpan, a la altura del municipio de Huauchinango, donde un autobús de la línea Futura volcó y cayó a un barranco en el paraje conocido como Finca Alegre. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el percance dejó un saldo de 21 personas lesionadas y tres fallecidas.

Tras el siniestro, autoridades estatales, en coordinación con Protección Civil y la Dirección de Gestión de Riesgos, desplegaron un operativo en la zona para rescatar y brindar atención médica a los pasajeros. Elementos de seguridad y servicios de emergencia trabajaron durante varias horas debido a la magnitud del accidente.

Según testimonios de algunos sobrevivientes, el autobús había salido apenas unos minutos antes de una escala en Huauchinango y tenía como destino final la Ciudad de México. Hasta el cierre de esta edición no se ha confirmado la causa que llevó al conductor, al frente del camión con número económico 3103 y corrida 4704, a perder el control.

Respecto a las víctimas mortales, se informó que dos pasajeros murieron en el lugar del accidente, mientras que una mujer perdió la vida durante su traslado en helicóptero al Hospital de Traumatología y Ortopedia “Rafael Moreno Valle”, en la capital poblana.

La carretera federal permaneció cerrada durante varias horas, lo que provocó afectaciones viales en la zona, mientras se llevaban a cabo las maniobras de rescate, el levantamiento de las víctimas y el traslado de los lesionados. Se indicó que los pasajeros provenían en su mayoría de la capital del país, así como de distintas localidades del estado de Puebla.

En este contexto, los heridos fueron canalizados principalmente al Hospital General de Huauchinango y a la Clínica del ISSSTE en la misma ciudad, donde permanecen bajo observación médica.

La lista preliminar de lesionados dada a conocer por las autoridades es la siguiente:

  • Germán Martínez
  • Obcar Pérez
  • Eleonora Velázquez
  • Dagoberto Acosta
  • Elodia Garrido
  • Norma Alicia Ramírez
  • María Fernanda Abelino García
  • Hannia Yamileth Díaz Gutiérrez
  • Lucía Castro Ávila
  • Elena Fernández
  • Mateo Israel Levy Rodríguez
  • Aylin Rico
  • Ofelia Téllez
  • Israel Pérez
  • Germán Luna
  • José Alfredo Garrido
  • Yovani Onofre Salas
  • Magaly Vergara
  • Anoel Téllez
  • Emanuel Adrián Honoria Castro
  • Santiago Gudiao

Finalmente, la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) inició una carpeta de investigación para esclarecer las causas de la volcadura y determinar las responsabilidades correspondientes.

Te puede interesar: Mueren cuatro personas por explosión de polvorín en Hueyotlipan; hay cuatro heridos.

Nacional

Lluvia de ocho horas en Querétaro deja dos muertos y viviendas inundadas

La Jornada -
Querétaro, Qro. Dos personas fallecidas, un número incuantificado de viviendas inundadas, así como vehículos dañados y el asfalto levantado en varias calles tras la...
00:01:20
Internacional

En la Franja, el primer colapso alimentario en Medio Oriente

La Jornada -
Nueva York. La Organización de Naciones Unidas (ONU) señaló ayer que es la primera vez que se confirma oficialmente una hambruna en la región...

Sismo de 5.9 con epicentro en Oaxaca se percibe en CDMX y Puebla

La Jornada -
La tarde de este sábado se registró un sismo de magnitud 5.9 con epicentro en Tlacolula, Oaxaca, que fue perceptible en algunas zonas de...

Hubo afectaciones a carreteras y caminos como secuela de Erik

Martín Hernández Alcántara -
Luego del deslizamiento de tierra, caída de árboles y rocas registrado en la carretera federal México–Tuxpan, a la altura del municipio de Xicotepec de...

Incendio en Libres controlado en un 90%; van 900 hectáreas afectadas

Yadira Llaven Anzures -
De acuerdo con el último corte, el combate en el incendio en Libres tiene un control del 90 por ciento y liquidación del 80...

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

