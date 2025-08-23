Volcadura de autobús Futura en Huauchinango deja 21 heridos y tres fallecidos

La mañana de este sábado se registró un trágico accidente en la carretera federal México–Tuxpan, a la altura del municipio de Huauchinango, donde un autobús de la línea Futura volcó y cayó a un barranco en el paraje conocido como Finca Alegre. De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el percance dejó un saldo de 21 personas lesionadas y tres fallecidas.

Tras el siniestro, autoridades estatales, en coordinación con Protección Civil y la Dirección de Gestión de Riesgos, desplegaron un operativo en la zona para rescatar y brindar atención médica a los pasajeros. Elementos de seguridad y servicios de emergencia trabajaron durante varias horas debido a la magnitud del accidente.

Según testimonios de algunos sobrevivientes, el autobús había salido apenas unos minutos antes de una escala en Huauchinango y tenía como destino final la Ciudad de México. Hasta el cierre de esta edición no se ha confirmado la causa que llevó al conductor, al frente del camión con número económico 3103 y corrida 4704, a perder el control.

Respecto a las víctimas mortales, se informó que dos pasajeros murieron en el lugar del accidente, mientras que una mujer perdió la vida durante su traslado en helicóptero al Hospital de Traumatología y Ortopedia “Rafael Moreno Valle”, en la capital poblana.

La carretera federal permaneció cerrada durante varias horas, lo que provocó afectaciones viales en la zona, mientras se llevaban a cabo las maniobras de rescate, el levantamiento de las víctimas y el traslado de los lesionados. Se indicó que los pasajeros provenían en su mayoría de la capital del país, así como de distintas localidades del estado de Puebla.

En este contexto, los heridos fueron canalizados principalmente al Hospital General de Huauchinango y a la Clínica del ISSSTE en la misma ciudad, donde permanecen bajo observación médica.

La lista preliminar de lesionados dada a conocer por las autoridades es la siguiente:

Germán Martínez

Obcar Pérez

Eleonora Velázquez

Dagoberto Acosta

Elodia Garrido

Norma Alicia Ramírez

María Fernanda Abelino García

Hannia Yamileth Díaz Gutiérrez

Lucía Castro Ávila

Elena Fernández

Mateo Israel Levy Rodríguez

Aylin Rico

Ofelia Téllez

Israel Pérez

Germán Luna

José Alfredo Garrido

Yovani Onofre Salas

Magaly Vergara

Anoel Téllez

Emanuel Adrián Honoria Castro

Santiago Gudiao

Finalmente, la Fiscalía General del estado de Puebla (FGE) inició una carpeta de investigación para esclarecer las causas de la volcadura y determinar las responsabilidades correspondientes.

