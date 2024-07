Volaris y VivaAerobus reportan afectaciones por fallo informático

Ciudad de México. Las aerolíneas mexicanas Volaris y VivaAerobus reportaron que sus sistemas de reservaciones se encuentran afectados, como consecuencia del fallo global informático de Microsoft y CrowdStrike, razón por la que cancelaron vuelos internacionales.

Ambas empresas comentaron que este problema no sólo está impactando sus servicios, sino que se trata de una situación mundial.

“Debido a la caída de los servicios de Microsoft a nivel global, nuestro sistema de reservaciones se encuentra temporalmente fuera de servicio; está situación, que también afecta en otras aerolíneas, repercute en la documentación de nuestros vuelos, por lo que en servicios nacionales te pedimos acudir al aeropuerto con mayor anticipación para tu proceso de documentación, check-in y abordaje”, dijo VivaAerobus a través de sus redes sociales.

“En vuelos internacionales, nos hemos visto en la necesidad de cancelar los vuelos programados para el día de hoy”, agregó.

“La caída de Microsoft, que afecta también a otras compañías, está impactando nuestro sistema de reservaciones”, señaló Volaris, quien reportó intermitencias en sus operaciones.

Al igual que VivaAerobus pidió a los usuarios que en caso de tener un vuelo las próximas horas, acudan al aeropuerto con mayor anticipación para el proceso de check in y abordaje. Ambas compañías reportaron cancelaciones en vuelos internacionales.

Volaris indicó a través de sus redes sociales que la cancelación de vuelos se notificó a sus clientes a través de correo electrónico. Ante ello ofreció un bono electrónico por 125 por ciento de la compra, cambio de vuelo sin costo más un bono por 25 por ciento adicional o el rembolso total del boleto.

VivaAerobus informó que todos los vuelos internacionales programados entre las 00:00 y las 16:59 horas de este viernes fueron cancelados. Indicó que la empresa está imposibilitada para hacer cambios en las reservaciones y procesar rembolsos; no obstante, se comunicarán con sus clientes para hacer estos procesos. Además pidió a sus clientes que si no tienen vuelos confirmados, no se presenten en las terminales aéreas.

De acuerdo con varias denuncias en redes sociales, viajeros recibieron sus pases de abordar de manera manual, mientras que algunos han quedado varados en las terminales aéreas y sin poder ser atendidos.

Por otra parte, ni Aeroméxico ni la empresa estatal Mexicana han reportado fallas en sus operaciones a causa del apagón cibernético mundial.

Hasta el momento la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) no ha indicado el número de quejas que ha recibido por esta situación ni tampoco ha especificado si las empresas deben responder por esta situación, dado que es un servicio de un tercero y ocurre a nivel global.

Largas filas en terminales 1 y 2 del AICM; pide a viajeros estar atentos

Ante el reporte de fallas en sistemas informáticos a nivel mundial, problemática que afecta a algunas aerolíneas en diversos países, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) pidió esta mañana a los viajeros estar atentos a los avisos que puedan emitir las aerolíneas con las que compraron boletos.

En las terminales 1 y 2 hay largas filas de usuarios debido a retrasos en vuelos.

A causa de la falla informática, los usuarios deben llenar sus pases de abordar a mano. Frente a este problema algunas líneas aéreas piden a los pasajeros llegar con mayor anticipación a sus vuelos.

En sus redes sociales el AICM escribió “recomendamos a las personas con vuelos programados este día, mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer el estatus de sus vuelos”.

En los periodos vacacionales, como el actual (el asueto escolar comenzó esta semana) la afluencia de usuarios en el AICM se incrementa entre 10 y 15 por ciento, y en este contexto, hace unos días el aeropuerto emitió una serie de recomendaciones a los pasajeros, una de las principales es llegar con el tiempo establecido, según si el vuelo es nacional o internacional, así como llevar la documentación requerida y no descuidar las pertenencias.

Ahora de suma una nueva derivada de la falla informática mundial que ocurre esta mañana.

En diversos países hay retrasos y cancelaciones de sus vuelos.

Falla en sistema operativo de Microsoft afecta operaciones aéreas en Cancún

El Centro Operativo de la Emergencia del Aeropuerto Internacional informó que la falla en el sistema operativo de Microsoft, ocasionada por la herramienta de ciberseguridad CrowdStrike, afectó la operación aérea en Cancún,

Hasta este momento se tiene registro de 16 cancelaciones, siete llegadas y nueve salidas; mientras que se tuvieron 27 demorados, 14 llegadas, 13 salidas.

El presidente de la Asociación de Hoteles de la Rivera Maya, Toni Chaves, afirmó que el problema mundial ya se había solucionado.

Aeropuerto de Toluca registra retraso en salidas de vuelos

Aunque la operación de vuelos comerciales es mínima, el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) también ha resentido el problema derivado de las fallas en el sistema de Microsoft a nivel mundial, con el retraso de sus salidas.

Desde la noche del jueves, se comenzaron a resentir las fallas en el software de Microsoft que ha generado un caos a nivel mundial y en el aeropuerto de Toluca dos vuelos tuvieron retrasos, uno con destino a Monterrey y otro a Tijuana, operados por Viva Aerobús y por Volaris, respectivamente.

Por la mañana de este viernes las salidas programadas antes de las 10 horas también registraron retrasos; tres vuelos operados por Viva Aerobús con destinos a Monterrey y Cancún y otro más de Volaris, también con destino a Cancún.

Estos cuatro reportaron retrasos de entre 50 minutos y hasta dos horas, sin embargo, ningún vuelo comercial ha sido cancelado hasta el momento.

Los vuelos de carga también reportaron retrasos en sus destinos a Guadalajara, Cancún, Villahermosa, Culiacán y Chihuahua.

Para el resto del día, el AIT tiene programados salidas de vuelos comerciales a San José del Cabo, Guadalajara y dos Puerto Vallarta y una decena de llegadas de vuelos provenientes de Cancún, Guadalajara, Puerto Vallarta y uno de Fort Worth, Estados Unidos.

Molestia de pasajeros en Veracruz por lentitud para documentar equipaje

Retrasos en algunos vuelos y dificultades para documentar equipaje son algunos problemas que se han presentado en el aeropuerto de la ciudad de Veracruz debido a las fallos informáticos de Microsoft.

En el aeropuerto Heriberto Jara Corona, los pasajeros de Viva Aerobús se mostraron molestos ante los retrasos, pues muchos de ello tenían conexiones con otros vuelos y temen haberlas perdido.

Los pasajeros de al menos un vuelo señalaron que su salida estaba programada para antes de las 9:45 de la mañana; sin embargo hasta las 10:50 de la mañana no había una nueva hora de despegue.

En otras aerolíneas el sistema para la documentación de equipaje está sumamente lente, mientras que otras compañías operan sin novedad.

Atraso y suspensión de vuelos en Aeropuerto Internacional de Querétaro

El Aeropuerto Internacional de Querétaro (AIQ) suspendió la mañana de esté viernes el atraso y cancelación de varios vuelos.

Esto a consecuencia de la caída de varios servidores de Microsoft a nivel mundial desde Estados Unidos.

Fue a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter en que la terminal aerea comunicó que los vuelos Viva 4202 de Monterrey a Querétaro y 2061 de Querétaro a Cancún presentan una demora de 52 minutos. También informó que el vuelo 7892 de Volaris con Chicago fue cancelado.

“Debido a una falla global de servicios informaticos, recomendados a nuestros pasajeros verificar constantemente sus itinerarios”, publicó el Aeropuerto Internacional de Querétaro.

“Los vuelos Viva 4202 de Mty a Qro y 2061 de Qro a Cun tienen una demora de 52 minutos.

Agrademos su paciencia y comprensión “.

Incertidumbre por cancelación y retrasos de vuelos en Aeropuerto Miguel Hidalgo de Guadalajara

Cancelación de vuelos internacionales, retrasos en otros y la solicitud de las aerolíneas para que los pasajeros lleguen con mucha anticipación, forman parte de los problemas que se viven en el aeropuerto Miguel Hidalgo de Guadalajara debido a las fallas en el sistema de Microsoft reportadas a nivel global.

Cientos de usuarios viven la incertidumbre ante las cancelaciones y retrasos, muchos de ellos no han podido hacer el chequeo y la documentación que les permita abordar, mientras el Grupo Aeroportuario del Pacífico que administra la terminal aérea y las propias líneas aéreas, señalan que una vez restablecido el sistema se podrá reanudar la actividad de forma normal y reprogramar los vuelos.

“Debido a la caída de los servicios de Microsoft a nivel global, nuestros sistemas de reservaciones se encuentran temporalmente fuera de servicio; está situación, que también afecta en otras aerolíneas, repercute en la documentación de nuestros vuelos, por lo que en servicios nacionales, te pedimos acudir al aeropuerto con mayor anticipación”, informó Viva Aerobús.

Registro manual de pasajeros en Aeropuerto de Villahermosa, Tabasco

En Tabasco, Armando Gamboa Vargas, administrador del aeropuerto de Villahermosa, informó esta mañana que la terminal aérea ha presentado retrasos en los vuelos debido a que las empresas de las diferentes aerolíneas reciben a los pasajeros de forma manual.

Debido a este problema el funcionario del aeropuerto recomendó a los viajeros llegar con anticipación al aeropuerto ante la situación que se vive por el fallo en los sistemas de Microsoft en el mundo a causa de la actualización de un componente de ciberseguridad.

Apagón informático afecta vuelos nacionales e internacionales en Monterrey

A raíz de una falla en sistemas de seguridad informáticos de Microsoft a nivel global, se generaron afectaciones en el Aeropuerto Internacional de Monterrey con vuelos atrasados y hasta salidas internacionales canceladas de todas las aerolíneas.

Esta afectación global, se ha presentado principalmente en aeropuertos del mundo y empresas de telecomunicaciones, lo cual generó problemas para el proceso de abordaje o la recepción de señal.

En Monterrey, la base aérea comercial se generó un caos y molestia de pasajeros derivado de la situación mundial, en donde repercutió en los sistemas de las aerolíneas, principalmente en el proceso para la documentación.

En el Aeropuerto Internacional de Monterrey se generaron largas filas de usuarios que se vieron afectados con vuelos nacionales atrasados, además experimentaron un servicio lento debido a la falla en el sistema informático.

“Esta situación, también repercute en la documentación de nuestros vuelos por lo que en servicios nacionales te pedimos acudir al aeropuerto con mayor anticipación para tu proceso de documentación, check-in y abordaje”, dice el comunicado de Vivaerobus.

La falla global tomó por sorpresa a los pasajeros de diferentes aerolíneas que ya tenían un vuelo programado y se encontraron con una situación atípica en el área de abordaje en donde tuvieron que esperar hasta una hora y media en ser atendidos.

Al paso de las horas comenzó a fluir el proceso de documentación y procesos de abordaje en donde las aerolíneas tuvieron que aplicar medidas extraordinarias para afectar lo menos posible a sus usuarios ante un problema que estuvo fuera de su control

El apagón mundial de Microsoft también habría alcanzado a otros comercios como los bancos con la interrupción de pagos y hasta medios de comunicación quienes no pudieron realizar transmisiones en vivo.

Falla informática también afecta vuelos en aeropuertos de Colima y Manzanillo

Diversos vuelos en varias aerolíneas reportaron retrasos debido a la falla de los sistemas de microsoft.

Según las autoridades del Aeropuerto Miguel de la Madrid, ubicado en la comunidad de Buenavista, municipio de Cuauhtémoc y del Aeropuerto de Costa Alegre en Manzanillo, aerolíneas como Volaris y Aeromexico han retrasado sus rutas a ciudad de México principalmente.

Desde la tarde de ayer jueves y hoy por la mañana se é registraron los inconvenientes que provocaron aglomeraciones y largas filas.

Hasta el momento no se ha cancelado ningún vuelo y las rutas internacionales a Canadá siguen confirmadas aunque con retrasos.

Más de 750 pasajeros afectados en el AIFA

El director del Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA), Isidro Pastor Román informó que hasta el momento siete vuelos (cinco de salida y dos de entrada) han sufrido demoras, afectando a más de 750 pasajeros por la falla en el sistema de las aerolíneas.

La mañana de este viernes, comenzó a registrarse un caos cuando cientos de pasajeros intentaron documentar y sacar sus pases de abordar en las diversas aerolíneas del AIFA.

La falla en el sistema ocasionó que personal de las aerolíneas realizaran la documentación y pases de abordar a mano.

Mientras que en las pantallas de avisos de llegadas y salidas del AIFA aparecían varios vuelos demorados.

Una de las usuarias afectadas fue Denisse, quien con su familia tenían programado un vuelo a Tijuana a las 6:30 horas por Viva Aerobus.

“Yo llegué a las 4 de la mañana, es decir a tiempo y por fallas en el sistema siempre mi vuelo apareció en las pantallas como demorado y de pronto dijeron que que ya había partido”.

“Incluso mi maleta que documenté no saben si se fue en el vuelo o no la registraron. Tuvimos que llenar los pases de abordar a mano. Y estamos en espera de que nos den una solución porque fue problema de la aerolínea“, dijo.

El director del AIFA explicó que siete vuelos tuvieron una demora de entre 25 minutos hasta 2 horas, principalmente de las aerolíneas Viva Aerobús y Volaris que son los que más vuelos tienen en esta terminal aérea.

Señaló que los vuelos demorados fueron las salidas a Tijuana, Guadalajara, Nuevo Laredo y Cancún; mientras que las llegadas de Cancún y Guadalajara sufrieron también retrasos.

Destacó que ante las fallas personal de la áreas de calidad y operaciones del AIFA fueron desplegados para reforzar las medidas de información a los pasajeros.

Afirmó que diariamente el AIFA tiene 140 operaciones, entre salidas y llegadas.

En el Aeropuerto de Mérida fue cancelado un vuelo hacia Orlando, Florida

El administrador del Aeropuerto Internacional de Mérida “Manuel Crescencio Rejón” , Oscar Carrillo Maldonado, reportó hoy que por el fallo en los sistemas de Microsoft a nivel mundial esta terminal aérea tiene, hasta el momento, tres demoras y un vuelo cancelado.

Señaló que este viernes las operaciones aeroportuarias iniciaron con tres vuelos demorados que tenían como destino los aeropuertos de la Ciudad de México, Santa Lucía (AIFA) y Monterrey, aunque el vuelo hacia Orlando, Florida, fue cancelado por Viva Aerobus.

El directivo dijo que es muy probable que las demoras continúen durante todo este día.

“Como repercusión al estar sin sistema varias horas, lo más se seguro es que se atrasen los vuelos en el transcurso del día”, puntualizó.

Carrillo Maldonado dijo que el sistema de Microsoft ya se habría restablecido pero como los vuelos de la mañana se demoraron, también se van a demorar los vuelos programados durante el medio día y la tarde. “Es como una cadena”, destacó.

Con información de Patricia Vázquez, Israel Dávila, Iván Sánchez, Ricardo Montoya, Juan Carlos G. Partida, René Alberto López, Raúl Robledo, Juan Carlos Flores, Javier Salinas Cesáreo y Luis A. Boffil Gómez.