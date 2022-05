Voces y lenguas originarias resonaron en Puebla como parte del concierto Niman Axkan

Una tuza se desliza en el escenario. Una máscara de tuza se desprende y queda el rostro del hombre cuya voz canta: ya no tengo maíz, ya no tengo frijol, lo único que me resta es mi chayotal, solo escucho esos mordisqueos que dice nootsëm nootsëm, en un cerrar de ojos todo mi cultivo ha desaparecido.

El mismo hombre, Misael Jiménez Díaz, cantante mixe de Tlahuiltoltepec, Oaxaca, explica que la Tuza es aquella figura antigua, concebida por los pueblos también antiguos, que se encarga de mantener el orden y el equilibrio para que el que ocupa las tierras no las dañe, no se las apropie, no las explote.

El hombre tuza, acompañado por el clarinete de Luis Enrique Gómez, los dos miembros del grupo Kujipi de la sierra mixe alta oaxaqueña, fueron los encargados de abrir el concierto Niman Axkan, palabras en náhuatl para decir Ahora mismo, que a través de la música y la poesía pone en el escenario, revitaliza y hace cantar a las lenguas originarias del país.

Luego de su presentación en el centro cultural Los Pinos, en la Ciudad de México, el proyecto llegó al Teatro de la Ciudad de Puebla. Ahí, Vórtice Ensamble acogió a la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de Huejotzingo para recibir a la cantante zapoteca Sótera Cruz, a la soprano Victoria Amaro, al trompetista Benjamín Kumantuk Xuxpë, al grupo de death metal Xipe Totec y al guitarrista Damián Martínez, miembro de la reconocida banda de rock tsotsil Sak Tzevul.

“Este concierto demuestra que la cultura de las comunidades originarias no está estática, sino que está en constante evolución y los artistas que verán son el mejor ejemplo de este desarrollo que sufre constantemente la cultura indígena de nuestro país”, señaló Felipe Pérez Santiago, el director de Vórtice Ensamble y del proyecto Niman Axkan en general.

Desde el escenario, uno a uno desfiló el talento de los músicos e intérpretes. Comenzaron las Canciones a la tierra del compositor y arreglista Gerardo Aponte, en particular la pieza Fuego/ Rojo con la letra en maya kaqchikel de Ervin Cruz interpretadas, en la misma lengua, por la soprano Victoria Amaro: “En el nacimiento del sol está nuestro pueblo, nuestra vida. Aquí está su espíritu, aquí nació la vida en nuestro pueblo”.

Siguió la pieza Ja Pujx en lengua ayuujk variante del mixe alto de Tlahuiltoltepec, Oaxaca, composición del trompetista Benjamín Kumantuk Xuxpë, con arreglos del propio Felipe Pérez Santiago.

Luego, para reconocer el trabajo y el talento de los adolescentes y jóvenes que forman parte de la Banda Sinfónica Infantil y Juvenil de Huejotzingo, el concierto Niman Axkan incluyó dos piezas folklóricas tradicionales: el Vals Alejandra de Rafael Oropeza y ¡Qué chula es Puebla! de Rafael Hernández Marín.

Para romper la sinfonía, al escenario arribó la banda de rock Xipe Totec, integrada por el guitarrista Martín Martínez Medina y el cantante Alejandro Camacho, con la pieza Bornonicus: muestra el calendario ritual, Tonalpohualli, la abstracta cuenta del tiempo, Xiuhpohualli, la sangre no es pintada de forma simbólica, Codex Borbonicus, representados en el pasado mítico, glorioso, los nueve señores de la noche, los trece señores del día, los trece señores del día, Oxomoco, Cipactonal. Para el cantante, cuya voz es grave y rasposa, a la manera del death metal más feroz, el género que toca la banda oriunda de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, es un “hilo conductor” con el público más joven, para que ellos les llegue el mensaje sobre el pasado y el presente de los pueblos indígenas.

De tono más sincopado, contemporáneo, se escuchó Rumiante, una pieza de Iván Torres, músico purépecha y ex miembro del propio Vórtice ensamble quien hizo esta obra de manera expresa para el concierto Niman Axkan, desde Holanda, donde actualmente radica.

Luego, la guitarra eléctrica y la voz de Damián Martínez, miembro de la reconocida banda de rock tsotsil Sak Tzevul, tocó Sts´umbeyel ta yo´otan skolel alnich´an que contó con arreglos de Gerardo Aponte. “Está en parte nuestra como madres- padres nosotros, dar conocimiento para crecer sus corazones. Siembre vivan engrandeciendo nuestro pueblo”.

Al respecto, el guitarrista de la pionera en el rock en lengua indígena nacida hace 25 años, señaló que la banda se gestó cuando no había propuestas musicales en lenguas indígenas, porlo que además de tsotsil, ellos interpretaron en tzetzal y tojolabal, otras lenguas habladas en su natal Chiapas en la idea de promover sus lenguajes. “Buscamos decir que todos tenemos raíces, alas para volar. Que sin quitar los pies de nuestra tierra hay que ver el pasado, habitar el futuro y estar aquí en el presente”.

Parte especial fue la pieza Gudcxe´ lii –Te lo dije, en zapoteco- de Felipe Pérez Santiago, con la cual comenzó todo el proyecto apoyado por la Red de Investigación de las Américas, mejor conocida como Arenet, y el proyecto internacional Coling. “Es la obra que disparó el proyecto, con la que el Inali me abrió cientos de archivos de audio con las lenguas, por lo que la obra es un tanto interactiva”, señaló el compositor. Enseguida, sonaron los primeros acordes del Vórtice ensamble, que de repente se vieron interrumpidos/ completados por la voz potente de la joven rapera juchiteca Sótera Cruz, y sus intervenciones en zapoteco.

Niman Axkan cerró con el son tradicional de la Mariquita, con arreglos del propio Felipe Pérez Santiago y la improvisación colectiva de todos los artistas originarios participantes del concierto, que se convirtió en una fiesta y en un despliegue de lenguas: del maya kaqchikel al mixe de Tlahuiltoltepec, al tsotsil y el zapoteco, y el náhuatl rasposo en rock.