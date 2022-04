Vocabulario viejo para jóvenes/v

Seguiré, en esta entrega, tratando de definir aquellas expresiones que han permeado por 3 ó 4 generaciones, aunque advierto que en los últimos tiempos se están dejando de usar aceleradamente lo cual dificulta un poco la comunicación con los jóvenes. Tal vez uno debería, sin conceder, tratar de conocer el lenguaje de los muchachos, pero nuestro “capital” son años de experiencia y de cultivar ciertos hábitos de reflexión, fundados en información confiable, lo cual me detiene un poco para intentar aprender nuevas palabras, casi todas ellas procedentes del inglés o abreviaturas —como tqm= “te quiero mucho”— que considero imponen un límite a nuestra principal herramienta de comunicación que es el lenguaje, por más que el propósito sea ahorrar tiempo que, por cierto, no necesito economizar para nada.

¡Ay muere! ¡~ morongas! Esta expresión se emplea para dar fin a un asunto, pero en tono, conciliador, de súplica. Es como abandonar el campo de batalla y pedir una tregua.

- Anuncio -

—Bueno, ¡Ay que muera! ¿no?

—Ya vas, pero no te vuelvas a meter conmigo, porque a la próxima vez “se te va a aparecer el pintor”.

“Agorzomar”. Fastidiar, abrumar, atosigar.

- Anuncio -

—Ahí viene Fernandito. Deberían llamarle “melcochón”, porque es tan “labioso” que me “agorzoma” y me empalaga. ¡Ufff!

“¡Caifás!”, “cayitos”, “caite cadáver”, “caireles”, “cáete con tu cuerno”. Cualesquiera de estas expresiones se usan cuando se cobra una deuda o se exige un pago de manera brusca. ¡Cáete con tu cuerno! Es el requerimiento —con un matiz suave— de un pago o una cooperación acordados.

—Compadre, esto no es de “grapa” ¡Caifás con la lana!

—Cuates, hoy voy a comprar el billete de lotería con la terminación que acordamos para la “vaquita”; así que cada uno de ustedes se tiene que “caer con su cuerno”.

“Choquía” o “choquiaque”. Del náhuatl xoquializtli= “olor de piedra azufre”. La palabra, en su uso actual, se refiere a un mal olor proveniente de los alimentos, particularmente los huevos, cocinados o en descomposición.

—¡Puuucha! ese trapo huele a “choquiaque”, pues qué limpiaste con él.

“Ruperto”, “Rupa”. Esta palabra proviene del nombre de uno de los personajes de la conocida historieta mexicana “La familia Burrón” del dibujante y guionista Gabriel Vargas. “Ruperto Tacuche”, hermano de doña Borola, es un ladrón redimido que trabaja honestamente en un “amasijo”, pero debido a su pasado delictivo es frecuentemente señalado. A los ladrones se les llama “Rupertos” o “Rupas”.

—¡Aguas con el diputado Clepto Mastranza! Ni creas que te va a arreglar este asunto. Es bien “Ruperto” y solo te va a “sacar la lana”.

“Tataquear”. Manosear, tentar, toquetear, etc. No se puede equiparar a acariciar, sino a restregar de manera brusca y desagradable.

—Ese fulano es un “manganzón”, reprobó más de tres materias, pero que tal todas las tardes está en lo oscurito “tataqueando” a una chamaca babosa, igual a él.

“Teclazo”. Pedrada. Del náhuatl tetl=piedra.

—Fue a la salida de la escuela “Niño Artillero” y no sé por qué motivo, pero una “bola” de chamacos se agarraron a “teclazos” y descalabraron a uno.

“Tenga Usted la bondad…” Expresión en exceso amable con la que se invita a alguien a realizar una acción simple que no tiene que ver nada con la inclinación por hacer el bien de algunas personas. Es un enunciado que prácticamente ha desaparecido del lenguaje ordinario.

—“Tenga Usted la bondad de sentarse”. En un momento le atenderá una persona.

“Viborear”. Tiene dos acepciones por lo menos. En un sentido se refiere a la crítica mordaz y disimulada que se ejerce en contra de alguna persona. En otro sentido designa a la práctica ilegal de la medicina por parte de estudiantes o personas que han abandonado la carrera de médico.

—Nada más se reúnen los de aquella “bolita” y seguro que solo es para “viborear” a todos los que se les ponen enfrente. Tienen unas lenguas viperinas de las que hay que cuidarse.

—Ese cuate es un “viborero” que se va a los pueblos a poner “sueros de la vida”, que no son más que soluciones salinas, pintadas de rojo con complejo “B”. Se nota que la “viboreada” deja buena “lana”.

“Bisbirindo(a)”. Alegre, vivaracho(a), coqueto(a).

—Viejito, viejito, pero es un “bisbirindo” de marca mayor. Nada más mira a las muchachonas y se le alegra la pupila. Hasta hace el bizco.

“Tepalcuanas”. Se refiere a las nalgas, glúteos, “nachas”, “pompas”, asentaderas, el trasero, las “teleras”, el “cucu”, el “culiberto”etc. Siendo una parte relevante de la anatomía humana recibe muchas denominaciones. Sin embargo, aunque don Cecilio Robelo, experto en aztequismos (términos de la lengua náhuatl en el español), hace derivar la palabra del náhuatl, porque según él significa “el que come `tepalcates´”, a mi no me convence.

—¡Órale! Mueve tus “tepalcuanas”, porque si no no llegaremos a tiempo al concierto.

“Cocol”, “cocolazo”, “chimisclán”. Todos conocemos los cocoles, esos panes elaborados con huevo, en forma de rombo, que se ofrecen en las panaderías tradicionales, barnizados y con ajonjolí encima.

La palabra cocolli proviene de la lengua náhuatl y significa “riña o enojo”, de ahí que los “cocolazos” tienen que ver con una grezca o pelea generalizada, inclusive a balazos. “Estar o sentirse del cocol” significa atravesar por una situación difícil.

Respecto al pan, el cocol tiene un pariente pobre que es el “chimisclán”, de forma también rómbica, pero más modesto y hecho de panela con anís.

—¡Ay “cocol”, ya no te acuerdas cuando eras “chimisclán”! Refrán mexicano que alude a quienes ascienden socialmente, pero se olvidan y reniegan de sus orígenes humildes.

—La cosa está del “cocol” en la fábrica, están reduciendo el personal y “corriendo” a muchos trabajadores. Dice el patrón que le han bajado las ventas y que ya no puede con los gastos.

—Entre Rusia y Ucrania se armaron los “cocolazos”. Pa´mi que los dirigentes de uno y otro lado son todos ¡hijos de Putin!

“Discutirse”. Invitar. Esta expresión distingue a aquella persona que ofrece una comida, da un regalo importante o realiza un acto generoso, al parecer sin mediar ningún interés.

—¡No veas! El canijo de Cutberto se “discutió” con una comida de lujo para todos. ¡Fíjate! dieron canapés de caviar, sopa de almejas, rodajas de robalo a la sal con hierbas finas, un mousse de fresa y todo rociado con vinos y licores “finolis”. ¿Cómo la ves?

“Ay los vidrios”. Simplemente quiere decir: nos veremos luego. También se usan otras formas de decir adiós en la jerga urbana como por ejemplo: ¡Ahí nos vemos…y si no, nos olemos! ¡Se me baña! ¿eh? ¡Te vas por la sombrita!

—¡Te lo lavas!

—Y te guardo “la agüita!

Queridos amigos, cierro este texto con la remota esperanza de mover el ánimo de algún chamaco que por curiosidad o por no tener algo mejor que hacer pueda asomarse a un pasado cercano. Me despido porque se me acaba el espacio y el tiempo. Nos veremos la próxima semana y mientras esto sucede…

¡Ay los vidrios! y cada chango a su mecate!