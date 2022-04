Vocabulario viejo para jóvenes/ IV

Han pasado cinco años desde que inicié la preparación de este vocabulario del habla cotidiana, para mi uso personal, al que le siguió un proyecto más amplio de las mismas características con la participación de mi esposa y al que denominamos “De lengua me como un plato”, que por ahora se encuentra postergado debido a los muchos trabajos que filólogos y lexicógrafos, apoyados por las instituciones de investigación y educación superior en las que laboran, han venido realizando en los últimos tiempos. El presente texto está dedicado particularmente a los jóvenes con el propósito de reforzar “el puente”, con un enfoque histórico, que separa las dos orillas generacionales.

Les ofrezco en esta ocasión algunos términos correspondientes al habla ordinaria en la ciudad de Puebla de los años 50 del siglo xx con sus respectivas definiciones, explicaciones y ejemplos que en esta ocasión —sin ser yo ni de cerca autoridad alguna— tengo que admitir que “me he pasado de lanza” y he actuado como si lo fuera.

¡Agüelita! quiere decir por fuerza, dicho así para disimular la expresión “a güevo”. Algunas variantes son: “agüelita soy tu nieto”, “agüelita de Batman”, “a wilbur”, “a wilson”, etc.

—Este cuate me tiene que devolver la pluma que le presté… ¡a Wilson!

—¿Quieres que compre unas “chelas” para el fin de semana? Podríamos ver el partido de futbol y “botanear” —¡Agüelita, soy tu nieto!

“A ráiz”. Sin ropa interior, nomás con lo de encimita, como el primer verso de un viejo cuplé, no sé si español o mexicano que decía así:

“Somos “fifís” del barrio

farol de los salones,

que andan con camisa

y a ráiz los pantalones…”

“Chinaco (a)”. Con las nalgas “al aire”. La palabra proviene de la lengua náhuatl y en el siglo xix los conservadores la aplicaban despectivamente a los guerrilleros insurgentes y a los miembros de las partidas de combatientes liberales. En el mismo sentido se usa para designar a los pollos “chinacates” o “pelones”, que son aves con pocas plumas y por ello presentan su temperatura corporal más elevada.

—¡Chamaco chinaco váyase a poner al menos un calzón! Mire nomás, parece que le gusta andar enseñando sus miserias. ¡Ándele! Antes de que le dé sus buenas nalgadas con la mano mojada.

“Bailar de a cartoncito de cerveza”. Expresión que se refiere al baile de una pareja, cuyo compañero más “encandilado” en el “faisán” (faje), desliza sus brazos, haciéndose el distraído, de la cintura hasta el lugar donde la espalda toma la forma de guitarra, cual si cargara un cartón de botellas de cerveza.

“Bolita por ái”. Es la súplica amigable de los jugadores “llaneros” de futbol a cualquier transeúnte comedido, que pase a un lado del terreno o la calle usados como cancha, para recuperar la pelota.

“Cacallaca”. Reprimenda airada y generalmente a voces.

—“Carnalito”, ni le muevas a la señora, porque se pone “espesa” y te suelta un rosario de “cacallacas” que no veas. Además, no hay quien la pare.

“Chingadera”. Considerando el valor polisémico del verbo “chingar” y sus múltiples derivados, en este caso “chingadera” es una acción mezquina y despreciable, su diminutivo “chingaderita” se refiere a una cosa de poco valor.

—No le hagas, te hizo una marranada ese “güey”, como lo que le dijo Dimas a Gestas: “que chingaderas son estas”.

—Mira nomás la “chingaderita” que te regaló el jefe; te dije que ese es “más agarrado que un pasamanos”.

“École cuá o ecolecuá”. Eccoli qua. Literalmente, del italiano “acá están”. Expresión que se usaba corrientemente en las décadas de los años 40 y 50 del siglo xx en México, tal vez procedente de Argentina, como una declaración de asentimiento, confirmación de un acierto, una manera de expresar ¡correcto! o una muletilla.

—Te reporto que tus instrucciones fueron cumplidas al pie de la letra y todo ha quedado muy bien.

—¡École cuá! Te felicito y felicito al equipo.

“Apapacho”. Del náhuatl papaquiltia, “producir gozo”, vocablo que va más allá del abrazo físico; con el apapacho se expresa cariño, consuelo, ternura, etc. No hace falta poner algún ejemplo, porque todos nosotros en algunos momentos hemos recibido “apapachos” de nuestros seres queridos y los hemos prodigado también. Muchos nahuatlatos (hablantes del náhuatl) hacen derivar esta palabra de la voz papatzoa que significa apretar, apachurrar, pero yo no estoy seguro de que sea correcto y por eso les pongo como ejemplo una expresión común de los mercados: magullar la fruta.

—¡Oiga joven, si no va a comprar no “mallugue” …pos ora!

“Carambazo”. Golpe intencional o involuntario que se propina a algún prójimo. Puede ser también un “chingadazo”, “madrazo”, “putazo”, “cabronazo”, etc. de acuerdo al habla del paisanaje y a su temperamento. Los “fifís” conocen y aplican estas palabras, pero lo hacen solo a la sordina, entre sus cuates. Los “chairos”, en cambio, profieren estas palabras abiertamente y sin tapujos. Esta es la única diferencia entre ambos, para que no me salga alguno o alguna de ustedes con que ofende sus castos oídos.

“Esquitera”. Esta palabra proviene del náhuatl icequi que significa “tostar maíz o garbanzos en comal”. Cuando se efectúa esta operación los granos revientan ruidosamente. Hoy día los esquites son los tiernos granos de elote que se ofrecen por las tardes en puestos callejeros. En época de la Revolución Mexicana el rumor relativamente lejano de las balaceras prolongadas era calificado como “esquitera”.

—¡Ay compadre, qué le cuento! Se oían los “rutidos” (ruidos) y la “esquitera”. Harto muerto debió de haber quedado en los solares, porque nomás andaban dando vueltas los zopilotes y luego “la jediondez”.

“Faramalla”. En el español de México la palabra “faramalla” se refiere a gesto exagerado acompañado, algunas veces, de expresiones ruidosas y fingidas.

—Ese viejo es un “faramallero de marca”, por cualquier cosa hace escándalo. Atiéndelo tú, porque a mí me choca.

“Guandajón”. Persona desaliñada, poco cuidadosa en su arreglo e higiene personal.

—Ya ve usté como son las chamacas de ahora. La Yesica anda de novia con un “guandajón”, de esos que tienen pelos de puerco espín. Con decirle que al fulano le apodan “el chaquiras”, porque le avienta usté un puño de chaquira y todito se le ensarta en esos pelos necios.

“Jirimiquear”. Llanto o sollozo incontenible. Es una palabra castiza que ha caído en desuso. Frecuentemente cuando termina el “jirimiqueo” sobreviene el “sosomoqueo” que es cuando los chamacos sorben los mocos o “velas” que desencadena el llanto.

“Lo cáido cáido”. Esta expresión significa aquello que está en posesión de otro de manera legítima o ilegítima, perdido está y no se puede recuperar.

Y como “lo cáido es cáido”, así concluyo este texto de una parte del “vocabulario viejo para jóvenes/iv” con la esperanza de ver si los chamacos se logran despegar tan solo un ratito del celular y leen algo diferente a las 10 palabras de cada mensaje de guasap, acompañado de 20 “emoticones” con los que expresan prácticamente todo.

2Para un análisis experto de este refrán les remito al sitio electrónico de la Academia Mexicana de la Lengua. [Consultado: 23 de enero de 2022 ]

Pérez Martínez, Herón. “Refranero mexicano”. https://www.academia.org.mx/consultas/obras-de-consulta-en-linea/refranero-mexicano/item/lo-caido-caido