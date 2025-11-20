VIVIENDAS A COSTA DE ESCUELAS

El conflicto desatado en Tepatlaxco de Hidalgo por la presunta cesión de tres hectáreas pertenecientes a cuatro escuelas indígenas para construir viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) no es un hecho aislado, sino un síntoma de un problema que se arrastra desde hace años: la ejecución acelerada, sin consulta y sin planificación de proyectos federales de vivienda. Aunque el obetivo de ampliar la oferta habitacional responde a una necesidad real y urgente, la manera en que se están llevando a cabo estos procesos abre la puerta a graves problemas, tanto administrativos como sociales.

Se ha venido advirtiendo que existe un acelerado intento por concretar proyectos de vivienda sin una evaluación integral de los lugares seleccionados. Lo ocurrido en Tepatlaxco, donde maquinaria ingresó a terrenos destinados formalmente al desarrollo educativo de cientos de niñas, niños y jóvenes, evidencia que la urgencia gubernamental por cumplir metas cuantitativas está dejando de lado consideraciones básicas: pertinencia del predio, impacto comunitario, valor social del espacio y derechos colectivos, pero sobre todo el necesario consentimiento de los pobladores..

Por lo demás. la construcción de viviendas no puede justificarse a costa de sacrificar infraestructura escolar, especialmente en comunidades indígenas donde la falta de espacios es una problemática histórica. Quitar a las escuelas la posibilidad de crecer y fortalecer sus instalaciones significa comprometer el futuro de generaciones enteras. Y hacerlo sin consulta, sin transparencia y bajo señalamientos de presiones o decisiones unilaterales de autoridades municipales constituye un retroceso alarmante.