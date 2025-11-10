Cartas a Gracia

Boletín 354. Vive saludable, vive feliz, millones de niñas y niños con una nueva mirada hacia el futuro: secretario Mario Delgado Carrillo, publicado el domingo 2 de noviembre y coincidente con la festividad de muertos, pretendería demostrar el interés que el gobierno tendría por la salud de la niñez que vive en la república mexicana. Destacaría la entrega que se realizaría en el transcurso del ciclo escolar 2025-2026, de "2 millones de lentes gratuitos a estudiantes de escuelas primaria", lentes que atenderían sólo al 15% del total de los 12 838 201 alumnas y alumnos reportados en el anuario Principales Cifras del Sistema Educativo Mexicano 2024-2025 y que equivaldrían a 1 estudiante de cada 7 que asisten a ese nivel pero a 1 de cada 2 diagnosticados con ese padecimiento. Si bien, en el documento en comento se reconocería que: "posterior a los resultados obtenido a través de las Jornadas de Salud y en el marco de la estrategia nacional Vive saludable, vive feliz, se detectó que cuatro de cada diez alumnas y alumnos [5 135 280] de educación primaria presentan problemas de agudeza visual, por ello se puso en marcha la iniciativa Ver para soñar donde niñas y niños contarán con sus lentes gratuitos".

“El titular de la SEP [aseguraría el comunicado] que, con la entrega de estos lentes, se cubrirá prácticamente la totalidad de niñas y niños que los requieren, para que su desempeño académico no se vea afectado por limitaciones visuales”, aunque las aseveraciones no cuadrarían con las cifras y porcentajes que arrojarían las estadísticas institucionales. Los dos millones de lentes cubrirían las necesidades de tan solo el 15.57% de quienes se encontraban cursando la educación primaria, suponiendo que todas y todos los requirieran, aunque más adelante, el mismo documento argumentaría que tras “la jornada de salud”, se detectaría que 4 de cada 10 niñas y niños deberían usar anteojos (40%), porcentaje que extrapolado, elevaría la cantidad de usuarios a 5 135 289 estudiantes de primaria.

El título del Boletín “Vive saludable, vive feliz, millones de niñas y niños con una nueva mirada hacia el futuro” permitiría que, al margen de los consejos para acudir a una clínica [óptica] para confrontar “el Informe de Resultados de la evaluación de salud de sus hijas e hijos, donde se indica la detección de problemas de agudeza visual, a acudir a una clínica para una segunda valoración con un optometrista”; aunque si hubiese problemas de agudeza visual, sería indispensables que el optometrista remitiera al niña o niño a un hospital de especialidades para ser atendido por un médico oftalmólogo, las y los menores tuviesen todas y todos por igual, garantizado el acceso a la salud.

Más de 6 millones de niñas y niños de primaria han sido valorados [en las escuelas] con la estrategia Vive saludable, vive feliz ; cifra de utilidad para analizar los indicadores que difundiría y entre ellos los siguientes: los niños valorados recibirían "acciones para promover hábitos saludables y valoraciones para conocer su estado de salud [y se les habrían otorgado] más de 374 mil consultas en el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar [a cargo de] 90 mil hombres y mujeres enfermeras, promotores de salud, médicas y médicos acuden todos los días a las primarias públicas con este propósito". Sin embargo, el Boletín SEP 354 permitiría acercarse a "otros datos de salud" que afectan a niñas y niños que asisten a las escuelas primarias. Información difundida por el Instituto Mexicano del Seguro Social y publicados por el comunicado IMSS Nº. 559/ 2025

https://acortar.link/GjIBj8 ) y nuevodía.mx divulgarían información del “primer diagnóstico nominal de salud infantil” realizado por el IMSS en 2025, presentado por su director general en la edición de una mañanera. Señalaría que se evaluaría a casi “4 millones de niños en 27,000 escuelas primarias: [en rubros como] Sobrepeso y obesidad: 18.5% de los niños tienen sobrepeso; 18.3% padecen obesidad. En total, uno de cada dos niños tiene peso fuera del rango saludable. La prevalencia aumenta con la edad, especialmente en 4º, 5º y 6º grado. Las regiones más afectadas: Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Baja California Sur. Caries dentales: 55% de los niños presentan caries sin tratamiento; problemas visuales 35% tienen deficiencias en agudeza visual; bajo peso: 13% de los niños presentan bajo peso, lo que también representa un riesgo nutricional. Medios digitales como Debate () ydivulgarían información del “realizado por el IMSS en 2025, presentado por su director general en la edición de una mañanera. Señalaría que se evaluaría a casi “4 millones de niños en 27,000 escuelas primarias: [en rubros como]de los niños tienen sobrepeso;padecen obesidad.En total,tiene peso fuera del rango saludable.La prevalencia aumenta con la edad, especialmente en 4º, 5º y 6º grado. Las regiones más afectadas:de los niños presentan caries sin tratamiento;tienen deficiencias en agudeza visual;de los niños presentan bajo peso, lo que también representa un riesgo nutricional.

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2022. (Ensanut), elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública ( insp.mx ) aportaría datos que abonarían en la visibilización de la afectaciones a la salud de las y los menores y que iniciarían desde la más tierna infancia: “Desnutrición crónica (baja talla): Afecta al 14.2% de los menores de cinco años; [en tanto que en] las regiones del sur del país tienen las mayores prevalencias. [insp.mx] [2 años antes y de acuerdo a la misma encuesta, se reportaría un] sobrepeso en niños de 5 a 11 años: 37.3% presentan sobrepeso u obesidad [con una] mayor prevalencia en niños que en niñas. [insp.mx] La, elaborada por el Instituto Nacional de Salud Pública () aportaría datos que abonarían en la visibilización de la afectaciones a la salud de las y los menores y que iniciarían desde la más tierna infancia: “: Afecta alde los menores de cinco años; [en tanto que en] las regiones del sur del país tienen las mayores prevalencias.[2 años antes y de acuerdo a la misma encuesta, se reportaría un]presentan sobrepeso u obesidad [con una] mayor prevalencia en niños que en niñas.

No obstante que el mundo se encuentra “lleno” de buenas intenciones Gracia, se requeriría independientemente de la presición sobre varios términos como clínicas y optometristas asi como información que transparente los contratos de quienes “maquilarán” los 2 millones de anteojos (más los 2 200 millones faltantes) que se entregarán en el transcurso del ciclo escolar.