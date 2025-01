Vive Latino festejará aniversario 25 y rendirá homenaje a Pau Donés, de Jarabe de Palo

La próxima edición del Festival Vive Latino festejará su 25 aniversario, un cuarto de siglo donde se ha consolidado como uno de los encuentros musicales más importantes del hemisferio occidental. El hacedor conceptual del evento, en conferencia de prensa para dar a conocer las bandas participantes, Jordi Puig, desplegó la evolución que ha sufrido el certamen: El Vive Latino ha sido versátil, ha tenido apertura y diversidad. Ha sabido madurar, renunciando a lo ortodoxo, en conjunto supimos crear un andamiaje, una estructura que su corazón es la actitud del rock, pero que hemos sabido abrazar cualquier tipo de género. Y lo único que hace es enriquecer al festival.

La 25 edición se efectuará el 15 y 16 de marzo próximo, Puig recordó el momento que originó el comienzo del Vive Latino: “durante una junta de programación de Ocesa, en 1997, salió el tema de los conciertos de rock en español, se me preguntó porqué no producía más eventos con grupos en español. Les respondí que no estaba seguro de cuántas agrupaciones de rock en español pudieran llenar teatros o auditorios. Y entonces Alejandro Soberón, presidente de Ocesa, me dijo: ‘Pues ponlos juntos a todos’. Ese fue el momento preciso de la concepción del Festival Vive Latino. Ahora, 25 años después, me doy cuenta que este movimiento ha sido posible porque en ese entonces ya existía un gran grupo de personas con la misma inquietud creativa, el movimiento de rock en español. Ya estaba efervescente en las calles”.

Puig agregó que en estos años el festival “se ha convertido como un caso de integración ciudadana; sin embargo, es inevitable pensar las veces que el evento se ha tenido que reinventar. Y creo que esa es una de las claves por las cuales ha perdurado tanto tiempo y por las que se identifica tanto con nuestra Ciudad de México tan mágica y tan capaz de transformarse continuamente a sí misma”.

Une generaciones

El Vive Latino a lo largo de estos años ha creado su propio público, no es únicamente un concierto más, para muchos es un ritual que une generaciones, culturas y géneros a través del lenguaje universal de la música, y esta edición será una invitación a recordar las raíces que le dieron origen. Puig mencionó que durante todos estos años, desde su primera edición, mismos que han estado plagados de energía, emoción y pasión por la música, el Vive Latino se ha convertido en un espacio comprometido con darle apertura a nuevas propuestas y seguir apoyando a agrupaciones y artistas consolidados, que ha significado un antes y un después de su actuación en el festival.

Al nutrido cartel que se presenta en esta 25 edición, Puig dio a conocer el homenaje que se rendirá a uno de los grandes de la música en español: Pau Donés, el alma detrás de Jarabe de Palo: “sus canciones, que nos han acompañado en tantos momentos de nuestras vidas, volverán a vibrar en el escenario del festival con un tributo que promete ser inolvidable. La banda que compartió años de música y amistad con Pau será la encargada de interpretar clásicos como Depende, Agua, Bonito, El lado oscuro y, por supuesto, La flaca. Además, contaremos con la participación de varios intérpretes especialmente seleccionados por la banda, para dar nueva vida a estas joyas musicales”.

Con cinco distintos escenarios, algunos de los músicos que engalanarán el primer día (sábado 15 de marzo) figuran Caifanes, Caloncho, Duncan Dhu, El Gran Silencio, Foster The People, Jesse Báez, Little Jesus, Los Ángeles Azules, Meme del Real, Molotov, Nortec, Siddhartha y Scorpions, entre otros.

Para el domingo 16 presentará a Aterciopelados, Cuarteto de Nos, El Haragán y Compañía, Los K’Comixtles, Keane, La Lupita, Los Esquizitos, Los Planetas, Mon Laferte, Porter, Sepultura, Víctimas del Doctor Cerebro y Zoé, entre otros más.

El festival busca crear una experiencia en donde los asistentes puedan ver a la mayoría de las bandas, con espacios cómodos en tiempo para desplazarse por todo el sitio.

También es importante resaltar que el festival cuenta con una muy amplia oferta gastronómica para todos los gustos y necesidades de los asistentes, así como zonas de comida y descanso cómodas en donde los seguidores del festival puedan descansar para seguir con la diversión. Sumado a esto, existe una distribución de barras con bebidas y mixología.

Este acto se complementa con muchas actividades que desde hace varios años son el distintivo que enriquece la experiencia de los asistentes: Casa Comedy, El Parque, Lucha Libre, la zona de Mercadillo y los increíbles Momentos Indio, que este año traen nuevos actos únicos con sorpresas y mezclas musicales que sólo se pueden apreciar en un evento como éste.

Varias fases de venta de boletos ya se encuentran agotadas y quedan pocos lugares para vivir este aniversario del Vive Latino. Para más detalles, visita www.vivelatino.com.mx o las redes sociales del festival. Ahí encontrarás la información oficial, contenidos especiales y cualquier duda que pueda surgir.

