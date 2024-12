Viva Aerobús: cancelan vuelos y pasajeros pagan las consecuencias

Ni un peso por compensación obtuvieron alrededor de 85 pasajeros de Viva Aerobus a los que en junio del presente año les cancelaron el vuelo Cancún-Puebla y que, por el lado contrario, tuvieron que gastar más para volver a territorio poblano; dicha empresa acumula 33 por ciento de las quejas que presentan los usuarios en el país.

Dayana Meléndez Villegas, una de las usuarias afectadas por ese hecho, relató a La Jornada de Orienteque la parte final de sus vacaciones fue arruinada por el trato que la aerolínea le dio y a decenas de personas que le compraron boletos con destino al aeropuerto internacional de Huejotzingo.

Explicó que inicialmente la empresa les informó que el vuelo se cancelaba por un accidente de la aeronave. Supuestamente un objeto no identificado había chocado contra una de sus llantas y por eso ya no podría partir desde Chiapas.

Sin embargo, más tarde les comentaron que la causa de la cancelación era el mal tiempo y es aquí donde esa explicación se les hizo sospechosa a los usuarios porque aunque estaba lloviendo, el vuelo a Puebla fue el único que no salió de la terminal aérea de Cancún.

Con esa segunda justificación, Viva Aerobus se auto eximió de cubrir cualquier gasto a los usuarios afectados.

Como mínimo, la aerolínea debió haber otorgado descuentos

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) indica que si el retraso – superior a una hora e inferior a cuatro- es atribuible a la aerolínea, se debe compensar al pasajero, como mínimo, con descuentos para vuelos posteriores hacía el mismo destino y/o alimentos y bebidas.

En caso de ser mayor a dos horas, pero menor a cuatro, el descuento para los pasajeros no debe ser menor al 7.5 por ciento del boleto.

Si la demora es superior a cuatro horas o se cancela el vuelo, los afectados tienen la opción de elegir el reintegro del boleto o la parte no realizada del viaje, más una indemnización no inferior al 25 por ciento precio del ticket o de la parte no realizada del viaje.

De no ser así, se debe ofrecer transporte sustituto en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto o traslado en fecha posterior al mismo destino y una compensación no interior al 25 por ciento del pasaje o de la parte que no se realizó del viaje.

Sin embargo, al mantener Viva Aerobus firme su argumento de que la cancelación del vuelo no era su culpa, ninguna persona recibió compensación.

Peor aún, tuvieron que desembolsar más dinero porque las opciones de viaje eran a lugares como Monterrey y Veracruz.

Había cuatro lugares para la Ciudad de México, pero la empresa se los negó a los afectados; Dayana se vio forzada a tomar la opción menos distante: Veracruz.

Al tener que esperar más tiempo previsto para partir, realizó gastos inesperados por alrededor de 2 mil 800 pesos, puesto que tuvo que comprar prendas para poder aguantar el frío del aire acondicionado de la terminal aérea mientras esperaba su vuelo, alimentos, así como el pasaje del puerto veracruzano a Puebla capital.

Pese a que reclamó a la aerolínea la afectación que ella y más pasajeros estaban sufriendo, en todo momento se encontró con negativas, ya que le respondieron que en los términos y condiciones se encontraba establecido que no estaban obligados a pagarles alimentos o a compensarlos porque la cancelación no fue su culpa.

Sin embargo, a los usuarios les pareció raro que primero les hayan dado la versión de la llanta dañada por un objeto y posteriormente indicaran que era por el mal tiempo.

“El único que no salió fue el nuestro, nos quedamos como qué pasó. Lo único que hicieron ellos fueron darnos la llegada a algún otro destino, ni siquiera para Puebla, para Puebla era el día jueves y era día lunes, entonces vaya, yo soy empresaria, yo podría organizarme, pero muchos son papás, son trabajadores, cómo le dices a tu jefe que no, hasta el jueves estamos”.

Viva Aerobus, la segunda con más quejas

Hasta julio del presente año, la Profeco identificó a Viva Aerobus como la aerolínea con más quejas en su contra, con un total de 585, de las cuales 375 fueron concluidas y 210 estaban en trámite.

La cantidad de reclamaciones representa el 33.2 por ciento de las mil 757 que acumuló junto con otras cinco aerolíneas.

Los motivos más frecuentes por los cuales la gente se inconforma con las compañías aéreas, son: cancelación de vuelo, negativa a devolución del precio pagado, rechazo a la entrega del producto o servicio o a la devolución de depósito; cambio de itinerario, solicitud de la devolución de pago o de ajuste de servicio y devolución, no querer pagar por deterioro del producto, suspensión de la provisión del servicio, vuelo demorado, sobreventa y pérdida de equipaje.

Dayana Meléndez junto con otros usuarios afectados intentaron poner una queja contra la empresa, pero ninguna fue aceptada: “la Profeco dijo que no se podía, lo intentaron varios”.

Al no poder proceder formalmente contra la aerolínea, es que las personas no pudieron recuperar nada de los gastos adicionales que tuvieron que realizar.

Viva Aerobus no fijó postura

La Jornada de Oriente buscó la versión de Viva Aerobus respecto a la inconformidad de los pasajeros afectados, sin embargo no hubo respuesta.

A través de la red social X se indicó a esta reportera vía mensaje directo que para establecer contacto con el área de Comunicación de la empresa se tendría que enviar un correcto electrónico a una dirección específica.

El mismo se mandó desde julio pasado, pero hasta el cierre de la presente edición no hubo respuesta alguna.

Dayana quiso hacer público su caso, a fin de prevenir que más personas pudieran atravesar por la misma situación que ella.

Recomendó tener cuidado con las ofertas de vuelos baratos, como los que llega a ofrecer Viva Aerobus, toda vez que el riesgo de que se los cancelen es elevado.

“Hacer esto extensivo para que otros usuarios se den cuenta de la calidad de servicio que tiene Viva Aerobus, que tengan bien en cuenta que ellos no te van a resolver y te van a dejar al ahí se va”, remató.

Te puede interesar: ISSSTE sostiene que sala de hemodinamia funciona, pero lo hace limitadamente.