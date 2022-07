Vitaminas que no sirven

Las funciones de cualquier organismo son extremadamente complejas; tanto que resulta difícil imaginar que elementos aislados puedan ejercer efectos que potencialmente se puedan valorar en una forma total. Esto se ha acentuado a últimas fechas con la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 e innumerables productos que prometen, desde curaciones milagrosas, hasta factores deprevención infalibles.

Todos somos vulnerables dentro de la ya casi infinita red de información y la forma en la que nos orientamos, de modo que no es criticable el ser víctimas de la infodemia; es decir, la difusión de notificaciones en una forma masiva que, por ser divulgada intensamente, puede contener afirmaciones falsas.

Siempre me he cuestionado sobre el beneficio potencial que tienen los, mal llamados “suplementos alimenticios”, pues por principio de cuentas, hablando del término con el que se expenden, un suplemento debe suplir algo, de modo que, con respecto a la alimentación, no puede de ninguna manera existir una cápsula, tableta o comprimido que supla, en el sentido más amplio de la palabra, una alimentación ideal.

Luego entonces debería de utilizarse el término complemento alimenticio para referirse a estos productos; pero esto es una cuestión de semántica. Lo cierto es que, bajo la guía del sentido común y la lógica, una parte determinante para aspirar a poseer una buena salud, implica aspectos extraordinariamente variados dentro de los que efectivamente sobresale la tener una muy buena alimentación.

En Estados Unidos, más de la mitad de los adultos toman vitaminas en distintas presentaciones. Esto revela cifras sorprendentes, pues se estima que el gasto total de este fenómeno asciende a alrededor de $50 billones de dólares, es decir, $1,045,314,815,372.32 de pesos (al tipo de cambio actual), con un gasto en mercadotecnia de $900 millones de dólares ($18,815,666,676.70 de pesos mexicanos), por año.

Cada quién gasta su dinero en lo que quiere, de modo que difícilmente se podría criticar esta conducta; sin embargo, existen sutilezas que afectan a un número indeterminado de personas, en fenómenos que trascienden las fronteras y que tienen un impacto que no puede ser menospreciado, cuando por citar un caso, en México, padecemos de una crisis económica brutal, mientras con espanto percibo cómo hay médicos que indican en una forma terapéutica vitaminas, para resolver problemas de salud sin que existan sólidas evidencias de trabajos de investigación científicos, lo suficientemente serios como para justificar esta estrategia que en definitiva es mala y afecta en una manera muy dolorosa, al bolsillo de los enfermos.

Pero no solamente hablamos de una inutilidad de estos productos sino, además del riesgo de que puedan poseer efectos nocivos, más allá del desperdicio de dinero que pueden implicar. No son raros los casos en los que uno puede encontrar productos con evidencias científicas escasas como para avalar su utilización. En este sentido es necesario señalar, por ejemplo, que una de las principales causas de mortalidad en el mundo está representada por el cáncer; enfermedad para la cual no existen curas milagrosas y cuyo tratamiento no solamente es muy complejo sino además exorbitantemente caro.

En la actualidad se divulga en todos los medios que, un método de prevención de esta terrible enfermedad está representado por el consumo de vitaminas, en una promesa que promete paralelamente ejercer múltiples beneficios en la esfera de la salud cardiovascular, digestiva, cognitiva y hasta en el rendimiento deportivo. Sin embargo, son varios los estudios científicos que ya han apuntado a que estas supuestas propiedades, no se ven reflejadas en la práctica real.

En este sentido, recientemente revisé un interesante artículo, que aclara con una metodología seria, la falta de evidencias con respecto a la utilización de “suplementos alimenticios”, específicamente en la prevención del cáncer y la enfermedad cardiovascular; pero el problema es que en el caso de los betacarotenos y la vitamina E, en dosis altas, pueden afectar negativamente a la salud.

Resulta curioso por increíble que parezca, que el sector de las vitaminas esté deficientemente regulado. No son las mismas exigencias para avalar su comercialización, que el de los medicamentos; lo que se refleja en una mayor automedicación y el riesgo de sobredosis que pueden implicar un reto diagnóstico cuando a los médicos no se nos informa debidamente del consumo de estos productos, pues se considera erróneamente que son inocuos y no corresponden al terreno de la farmacología ni la indicación médica

precisa. Por supuesto hablamos de una industria millonaria ante la cual será difícil emprender una estrategia de divulgación paralela que alerte a la gente para disminuir su consumo. Es fundamental que todos los responsables en el área de la salud, con los médicos como principales protagonistas, que seamos sensibles a este fenómeno y dejemos de indicar vitaminas que no sirven, a pacientes que definitivamente se verán beneficiados con una disminución del costo de su atención.

