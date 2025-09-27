Sábado, septiembre 27, 2025
Estará en Puebla coordinador Nacional del Saneamiento del Río Atoyac para anunciar avances

Yadira Llaven Anzures

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció este sábado la próxima visita a la entidad del coordinador nacional del proyecto de saneamiento del Río Atoyac, programada para este lunes 29 de septiembre.

El objetivo principal de la visita será dar a conocer a la ciudadanía toda la información referente a los avances y la inversión destinada al rescate de la cuenca hídrica.

Tras la conmemoración del 204 Aniversario de la Consumación de la Independencia de México, Armenta Mier destacó que el gobierno estatal trabaja de la mano con la directriz de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para el rescate de las cuencas.

Subrayó que, en colaboración con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), existe una inversión histórica en Puebla, resultado de la suma de recursos federales, estatales y de productores.

Dijo que esta inversión está enfocada en la red de aprovechamiento hídrico del estado, con acciones de limpieza en la parte alta del Atoyac, específicamente en zonas como Santa Rita y Huejotzingo.

El mandatario poblano detalló que se recuperaron más de 200 millones de pesos que no se habían etiquetado en el presupuesto y que ya se están utilizando para la limpieza del río.

Indicó que se están llevando a cabo los concursos y adjudicaciones con recursos federales para las obras, y que el lunes, con la presencia del coordinador nacional, se detallará la inversión total.

El anuncio de Armenta Mier se enmarca en un contexto de esfuerzos continuos por el saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac, una de las prioridades ambientales y de salud de la región. El encuentro con el coordinador nacional permitirá a la administración dar a conocer a fondo los proyectos y compromisos para la restauración ecológica del río.

El trabajo para el saneamiento del Atoyac y Zahuapan es parte de un compromiso nacional y se ha impulsado en coordinación entre los estados de Puebla y Tlaxcala.

Invierten 114.5 mdp para eficiencia hídrica en acuíferos sobreexplotados en Puebla

Yadira Llaven Anzures -
El estado de Puebla implementará 54 proyectos de infraestructura hidroagrícola con una inversión total de 114.5 millones de pesos, buscando garantizar el uso eficiente...

La sombra de La Luz del Mundo en Puebla: posibles vínculos entre desaparecidos de Amozoc y el campo de adiestramiento de Michoacán

Yadira Llaven Anzures -
La desaparición y posterior liberación de 11 de los 12 jóvenes en el municipio de Amozoc, en Puebla, reclutados con falsas ofertas de trabajo...

Salinas Pliego pide mesa de diálogo a Sheinbaum

La Jornada -
Luego de ser exhibidas las deudas que Grupo Salinas tiene fuera de México, además de los pendientes que arrastra con el SAT, Ricardo Salinas...

Más noticias

Armenta y Céspedes viajarán juntos a misión comercial por Alemania

Yadira Llaven Anzures -
El gobernador electo de Puebla, Alejandro Armenta Mier, y el mandatario Salomón Céspedes Peregrina realizarán juntos una misión comercial por Alemania para el próximo...
00:02:17

Ante abusos y sobrecostos, llama AMLO a Conagua y ayuntamientos a revisar concesiones de agua

Yadira Llaven Anzures -
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) sentenció este lunes que el sobrecosto, los abusos y el incumplimiento de contratos serían factores suficientes para...
00:02:59

Sedena movilizará 7 mil 275 efectivos ante eventual evacuación por la actividad del Popocatépetl: AMLO

Yadira Llaven Anzures -
En medio de la creciente actividad del volcán Popocatépetl, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que la Secretaría de la Defensa...

