Estará en Puebla coordinador Nacional del Saneamiento del Río Atoyac para anunciar avances

El gobernador Alejandro Armenta Mier anunció este sábado la próxima visita a la entidad del coordinador nacional del proyecto de saneamiento del Río Atoyac, programada para este lunes 29 de septiembre.

El objetivo principal de la visita será dar a conocer a la ciudadanía toda la información referente a los avances y la inversión destinada al rescate de la cuenca hídrica.

Tras la conmemoración del 204 Aniversario de la Consumación de la Independencia de México, Armenta Mier destacó que el gobierno estatal trabaja de la mano con la directriz de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para el rescate de las cuencas.

Subrayó que, en colaboración con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), existe una inversión histórica en Puebla, resultado de la suma de recursos federales, estatales y de productores.

Dijo que esta inversión está enfocada en la red de aprovechamiento hídrico del estado, con acciones de limpieza en la parte alta del Atoyac, específicamente en zonas como Santa Rita y Huejotzingo.

El mandatario poblano detalló que se recuperaron más de 200 millones de pesos que no se habían etiquetado en el presupuesto y que ya se están utilizando para la limpieza del río.

Indicó que se están llevando a cabo los concursos y adjudicaciones con recursos federales para las obras, y que el lunes, con la presencia del coordinador nacional, se detallará la inversión total.

El anuncio de Armenta Mier se enmarca en un contexto de esfuerzos continuos por el saneamiento de la cuenca del Alto Atoyac, una de las prioridades ambientales y de salud de la región. El encuentro con el coordinador nacional permitirá a la administración dar a conocer a fondo los proyectos y compromisos para la restauración ecológica del río.

El trabajo para el saneamiento del Atoyac y Zahuapan es parte de un compromiso nacional y se ha impulsado en coordinación entre los estados de Puebla y Tlaxcala.

