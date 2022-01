Virginia Meza sigue en el Sindicato de Burócratas y, sin toma de nota, Jhovani Oliver tramita permisos para su equipo de trabajo: Martha Rodríguez

Virginia Socorro Meza Cruz continúa despachando en el Sindicato Independiente de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPYOD), a pesar de que su gestión terminó el 31 de diciembre pasado; mientras que Jhovani Oliver Gallo ya se ha estado apersonando como secretario general electo de los burócratas, señaló Martha Rodríguez Salinas, dirigente del Movimiento por la Democracia.

Vía telefónica, declaró a La Jornada de Oriente, que la primera debió haber regresado ya al puesto que tenía en Finanzas, antes de convertirse en la líder de los trabajadores, y sin embargo este día se presentó en las oficinas sindicales.

En tanto que el segundo, a pesar de que el proceso electoral está impugnado y de que no ha recibido la toma de nota, envió un oficio al encargado de despacho de la secretaría de Administración, Jesús Ramírez Díaz, solicitando permisos para quienes conformarán parte del comité ejecutivo, así como para comisionados.

Rodríguez Salinas indicó que se trata de los mismos personajes que formaron parte del equipo de Virginia Meza y algunos de los cuales, además, están por cumplir 12 años laborando directamente en el STSPEPYOD.

La lideresa advirtió que si el encargado de despacho concede los permisos, Movimiento por la Democracia presentará una denuncia, puesto que Oliver Gallo está usurpando funciones.

“(Virginia Meza) está sintiéndose todavía la secretaria, está en el sindicato ahorita, siendo las 12:46, lejos de presentarse a sus oficinas, no, todos están allá. El encargado de despacho de la secretaría de Administración no puede autorizar ni nadie más puede autorizarles permiso, puesto que para que haya un permiso debe haber una toma de nota y si no hay toma de nota, no hay permiso”, externó.