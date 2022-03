En Puebla no se permitirá violencia como la que ocurrió en Querétaro: LMBH

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, declaró que la violencia ocurrida en un partido de futbol en Querétaro el pasado sábado no se permitirá en Puebla y advirtió que la seguridad en los estadios es responsabilidad de los concesionarios.

En esa lógica el mandatario dijo que se reunirá con autoridades municipales y operadores del estadio Cuauhtémoc para garantizar la integridad de las familias que acuden a los encuentros deportivos y no descartó hacer modificaciones legales para garantizar la seguridad.

- Anuncio -

“Necesariamente tenemos que reunirnos con los concesionarios del estadio, con el club y las autoridades de seguridad pública de municipal, estatal y ver cómo están funcionando las cosas, por eso les digo, no vamos a permitir que esto ocurra en Puebla y este, y claro que hay que no puedo decir las medidas que deberán tomarse porque es parte de un diálogo que tiene que darse entre las partes, pero hay cosas que hay que evitar, no solamente la policía eh, no solamente la presencia policiaca, son muchas más cosas, entonces ahí lo anunciaremos para poder avanzar”.

Al señalar que la normalización de la violencia es inaceptable, por lo que sociedad y gobierno deben de trabajar para detenerla, el titular del Ejecutivo local, Miguel Barbosa Huerta afirmó que la integridad y seguridad de las y los poblanos en eventos públicos y festejos están garantizadas.

Así lo expuso en la habitual videoconferencia de prensa, en la que fue cuestionado sobre los hechos violentos ocurridos el pasado fin de semana en el Estadio Corregidora de Querétaro y sobre una riña en el carnaval de Huejotzingo.

- Anuncio -

El mandatario reprobó cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la integridad de las personas, y afirmó que su gobierno actúa de manera preventiva para evitar incidentes en espacios públicos.

En ese sentido, adelantó que revisará la normatividad local para incluir diversas acciones legales que impidan actos de violencia en eventos públicos, entre ellos en los estadios.

Sobre estos espacios, señaló que los concesionarios deben de acreditar que pueden desarrollar eventos, con la seguridad privada necesaria para garantizar la integridad de las y los aficionados. En el caso de Puebla, el gobernador sostuvo que será reforzada la coordinación entre los concesionarios y los gobiernos estatal y municipal.

Sobre “la violencia en Querétaro en el Estadio Corregidora, primero le envío al gobernador de Querétaro y las autoridades de Querétaro nuestro saludo, nuestro respeto y nuestro respaldo, para que esclarezcan los hechos, para que nunca más se repitan y para que se sancione a los responsables. Un saludo al gobernador Kuri, a las autoridades municipales de Querétaro y a la buena afición de los equipos, del equipo de Querétaro (…) eso es lo primero”, expresó.

“Lo segundo, decir que estos hechos escandalosos, lamentables, nos deben de provocar a todos en el país, una reflexión profunda, y además de esa reflexión profunda, debemos de actuar en prevención para que no ocurran circunstancias así en estadios o en eventos públicos, no se puede ya permitir que la violencia se apodere de los festejos, no es permisible. Vamos a tener que hacer una revisión de nuestra normatividad para poder incluir diversas previsiones legales que hagan que esto no ocurra y sobre todo, sobre todo que los concesionarios de los estadios tienen que acreditar que pueden llevar a cabo eventos de esta naturaleza con la seguridad para la afición, para la buena afición, con la seguridad privada necesaria para que se eviten acontecimientos similares”, apuntó.