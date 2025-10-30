Ejecutan de 10 tiros a hombre de 37 años en la colonia 20 de Noviembre de la capital

Un hombre, preliminarmente identificado como Pablo, de 37 años de edad, fue ejecutado con al menos diez disparos de arma de fuego en la colonia 20 de Noviembre, a la altura de la 13 Norte, entre las calles 78 y 80 Poniente de la capital poblana. Según vecinos, varios sujetos lo interceptaron cuando caminaba sobre las vialidades mencionadas.

Tras las detonaciones y el reporte a los números de emergencia, agentes de la Policía Municipal, integrantes del Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y las diligencias correspondientes.

El cuerpo quedó tendido en un parque ubicado debajo del distribuidor vial que conecta el bulevar 5 de Mayo con la Vía Corta a Santa Ana. Aunque paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) intentaron brindarle auxilio, Pablo ya no contaba con signos vitales.

Al cierre de esta edición, los testigos no pudieron precisar a las autoridades el número de agresores ni la forma en que huyeron. Hasta el momento no se reportan detenciones relacionadas con el ataque.

Por la mecánica de los hechos, se presume que la FGE inició la investigación bajo la línea de un posible ataque directo, aunque el móvil del homicidio aún no ha sido determinado. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y la confirmación de su identidad.

Esta ejecución se suma a una serie de hechos violentos registrados en la última semana en colonias y juntas auxiliares del norte de la capital poblana.

Apenas la madrugada del pasado lunes, tres hombres identificados como Miguel, de 47 años; Víctor, de 37; y Daniel, de 24, fueron atacados a balazos por dos sujetos que viajaban en motocicleta, en la junta auxiliar La Resurrección. Los tres fueron trasladados de emergencia al Hospital de Traumatología y Ortopedia, donde más tarde se confirmó la muerte del hombre de 47 años a consecuencia de las heridas. Los otros dos se reportan estables y fuera de peligro.

Hasta el momento, no se ha logrado identificar a los agresores. Cabe destacar que horas después, una vivienda ubicada en Bosques de Manzanilla, colindante con La Resurrección, recibió al menos veinte disparos en su fachada por parte de varios hombres a bordo de motocicletas. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, y la FGE continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos.

Los episodios más alarmantes ocurrieron el viernes pasado en La Resurrección, cuando fueron abandonados los restos desmembrados de un hombre debajo del “Puente de Piedra”. Cinco días después, se localizó una cabeza humana en la misma zona, presuntamente relacionada con los primeros restos hallados.

Por su parte, el martes por la noche fue localizado el cuerpo sin vida y envuelto en cobijas de Patricia Angélica Rubín Montes, identificada por la Policía Estatal como líder de una banda dedicada al robo a usuarios del transporte público, en un canal pluvial de la junta auxiliar San Pablo Xochimehuacan, también al norte de la ciudad.

De acuerdo con las investigaciones periciales más recientes, la mujer habría sido ejecutada por integrantes de otros grupos criminales que disputan el control de diversas actividades delictivas en la capital poblana.