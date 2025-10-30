Jueves, octubre 30, 2025
NoticiasSociedad y Justicia

Ejecutan de 10 tiros a hombre de 37 años en la colonia 20 de Noviembre de la capital

La Policía Municipal y la FGE mantienen acordonada la zona tras la ejecución en la 20 de Noviembre.
La Policía Municipal y la FGE mantienen acordonada la zona tras la ejecución en la 20 de Noviembre.
Isaí Pérez Guarneros

Un hombre, preliminarmente identificado como Pablo, de 37 años de edad, fue ejecutado con al menos diez disparos de arma de fuego en la colonia 20 de Noviembre, a la altura de la 13 Norte, entre las calles 78 y 80 Poniente de la capital poblana. Según vecinos, varios sujetos lo interceptaron cuando caminaba sobre las vialidades mencionadas.

Tras las detonaciones y el reporte a los números de emergencia, agentes de la Policía Municipal, integrantes del Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron al lugar para realizar el levantamiento del cadáver y las diligencias correspondientes.

El cuerpo quedó tendido en un parque ubicado debajo del distribuidor vial que conecta el bulevar 5 de Mayo con la Vía Corta a Santa Ana. Aunque paramédicos del Servicio de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) intentaron brindarle auxilio, Pablo ya no contaba con signos vitales.

Al cierre de esta edición, los testigos no pudieron precisar a las autoridades el número de agresores ni la forma en que huyeron. Hasta el momento no se reportan detenciones relacionadas con el ataque.

Por la mecánica de los hechos, se presume que la FGE inició la investigación bajo la línea de un posible ataque directo, aunque el móvil del homicidio aún no ha sido determinado. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y la confirmación de su identidad.

Esta ejecución se suma a una serie de hechos violentos registrados en la última semana en colonias y juntas auxiliares del norte de la capital poblana.

Apenas la madrugada del pasado lunes, tres hombres identificados como Miguel, de 47 años; Víctor, de 37; y Daniel, de 24, fueron atacados a balazos por dos sujetos que viajaban en motocicleta, en la junta auxiliar La Resurrección. Los tres fueron trasladados de emergencia al Hospital de Traumatología y Ortopedia, donde más tarde se confirmó la muerte del hombre de 47 años a consecuencia de las heridas. Los otros dos se reportan estables y fuera de peligro.

Hasta el momento, no se ha logrado identificar a los agresores. Cabe destacar que horas después, una vivienda ubicada en Bosques de Manzanilla, colindante con La Resurrección, recibió al menos veinte disparos en su fachada por parte de varios hombres a bordo de motocicletas. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, y la FGE continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos.

Los episodios más alarmantes ocurrieron el viernes pasado en La Resurrección, cuando fueron abandonados los restos desmembrados de un hombre debajo del “Puente de Piedra”. Cinco días después, se localizó una cabeza humana en la misma zona, presuntamente relacionada con los primeros restos hallados.

Por su parte, el martes por la noche fue localizado el cuerpo sin vida y envuelto en cobijas de Patricia Angélica Rubín Montes, identificada por la Policía Estatal como líder de una banda dedicada al robo a usuarios del transporte público, en un canal pluvial de la junta auxiliar San Pablo Xochimehuacan, también al norte de la ciudad.

De acuerdo con las investigaciones periciales más recientes, la mujer habría sido ejecutada por integrantes de otros grupos criminales que disputan el control de diversas actividades delictivas en la capital poblana.

Temas

Más noticias

Internacional

‘Melissa’ deja 48 muertos en el Caribe

La Jornada -
Santiago de Cuba. El huracán Melissa dejó al menos 48 muertos y una destrucción generalizada a su paso por Cuba, Haití, Jamaica, Panamá y...
Internacional

Resuelta, la disputa con China: Trump; baja los aranceles

La Jornada -
Busán. La disputa comercial entre Estados Unidos y China quedó “resuelta”. Así resumió el presidente Donald Trump el encuentro que sostuvo este jueves, tiempo...

Últimas

Últimas

Relacionadas

FGE y Protección Civil recuperan cadáver de un hombre en laguna de aguas negras de Ciudad Serdán

Isaí Pérez Guarneros -
Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de Protección Civil recuperó la tarde del miércoles el cadáver de un hombre que flotaba en una de las presas de...
00:01:20

Indignación en Tehuacán por liberación de hombre acusado de tocamientos a menor de 9 años

Elizabeth Rodríguez Lezama -
Tehuacán. Vecinos indignados de la colonia Arboledas exigen justicia para una menor de 9 años quien fue tocada indebidamente por un adulto mayor de 70 años, que...
00:00:34

FGE analiza si cabeza hallada en La Resurrección corresponde a restos humanos abandonados hace 5 días

Isaí Pérez Guarneros -
La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga si la cabeza humana encontrada esta mañana en una barranca de la colonia 2 de Marzo, perteneciente...

Más noticias

Bombardeos israelíes matan al menos a 24 personas en Gaza

Isaí Pérez Guarneros -
Gaza. La Defensa Civil de Gaza informó el jueves de al menos 24 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino, donde Israel bloquea la entrada de ayuda...

Reservas internacionales alcanzan nivel récord al cierre del año: BdeM

Isaí Pérez Guarneros -
La reserva internacional de divisas aumentó en 16 mil 27 millones de dólares en el transcurso de este año, para alcanzar un récord de...

La crisis en Bolivia, vinculada a la ruptura en el MAS, considera Luis Arce

Isaí Pérez Guarneros -
La Paz. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó al ex mandatario Evo Morales (2006-2019) de ser la nueva derecha y de liderar un acoso político y económico...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025