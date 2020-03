Ante la violencia que quita la vida, las mujeres tienen que soñar, dice la soprano Denis Vélez

La soprano Denis Vélez Luna (Puebla, 1992) no deja de soñar y continúa preparándose para compromisos todavía más grandes. Tras obtener el pasado fin de semana uno de los cinco primeros lugares, con artistas de diferentes partes del mundo, en las Metropolitan Opera Nacional Council Auditions (MONC, por sus siglas en inglés) 2020 de Nueva York, recomienda a las mujeres que no hay que dejar de soñar, sobre todo cuando la violencia ha quitado la vida a muchas de ellas.

“Siempre hay que tener sueños. Pero, además hay que atreverse a realizarlos. No importa cuáles sean, si es en las artes, en las ciencias o en la vida diaria; cada uno es un proyecto personal y hay que luchar para alcanzarlo”, dice entrevistada por la SC federal.

Además de haber sido seleccionada en Nueva York, la cantante conquistó el Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli y fue seleccionada para formar parte del Studio Opera de Chicago, a la par de formar parte del Coro del Teatro de Bellas Artes, del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Previamente, fue finalista en las eliminatorias de la Región de la Costa del Golfo de la Opera National Competition, por lo que fue la primera mexicana en obtener el galardón nacional y recibió un estímulo económico de manos del tenor Javier Camarena.

Vélez Luna afirmó que estos éxitos los ve como el coronamiento de una carrera y un paso más adelante en su proyecto artístico, como un estímulo a su empeño, tenacidad y al esfuerzo conjunto que ha hecho con sus maestros, su familia y sus compañeros. “Significa un sueño hecho realidad. Eso es para mí todo esto”.

Añadió que dichos concursos representan momentos muy intensos y emotivos, porque son dos maneras de ver el mundo. “Coinciden en algo que es el hecho de que soñaba con ellos, pero no tenía la certeza de participar. Por eso, en el momento de las definiciones ya no lo pensé mucho; me parece curioso, y a la vez emocionante, haber triunfado en cada uno de ellos”.

Ahora no sé si hay diferencia en la manera en que viví cada momento, porque fueron muy intensos, pero tal vez la magnitud de uno, el Carlo Morelli, implica un sentimiento especial, porque se trata de ganar el premio de ópera más importante de México. “Eso, para mí, más que orgullo es un honor haberlo conquistado. Desde que empecé a estudiar música soñé con ganar este concurso y a la cuarta ocasión lo logré”, enfatizó emocionada.

Respecto a su triunfo en las Audiciones Nacionales en el Metropolitan Opera, expresó que es un orgullo por el hecho de haber representado al país y en especial a las mujeres mexicanas, en momentos en que se vive una oleada de violencia contra ellas. “No puedo sustraerme a este sentimiento y lamentar la violencia de género que se ha desatado. Agradezco a la vida que mi voz se escuche, dentro y fuera del escenario, cuando hay tantas voces de mujeres que se han apagado por culpa de la violencia”, sostuvo.