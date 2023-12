Violencia familiar, delito que más se presenta en Coapan, declaró el presidente auxiliar

Tehuacán. La violencia familiar y las adicciones en menores de edad, son problemáticas que se están presentando en Santa María Coapan, así lo reveló el presidente esa junta auxiliar de Tehuacán, Antonio Dolores Ignacio, al hacer un llamado a las familias para tomar mayor conciencia de esas situaciones y así poder prevenirlas.

Te puede interesar:Crece el número de jóvenes con adicciones en Tehuacán, advierte regidor de Gobernación

El presidente auxiliar resaltó que no se han cometido delitos de gran impacto en esa comunidad, pero no dejan de haber actos ilícitos, ante lo cual llamó a la población a denunciar, pues reconoció que a veces cuando se trata de gente de la misma comunidad los pobladores se limitan y no quieren proceder.

Dolores Antonio manifestó que en los últimos meses los policías únicamente han sido requeridos para intervenir en conflictos entre parejas, sobre todo, lo cual es un indicativo de que la violencia familiar sí se ha incrementado.

- Advertisement -

Te puede interesar: Dos jóvenes baleados en Santa María Coapan, se trató de un intento de asalto

Refirió que en muchos de esos casos el consumo de alcohol detona en esas agresiones, donde por lo regular las víctimas son mujeres quienes sufren ataques a manos de sus parejas sentimentales.

El consumo de estupefacientes por parte de menores de edad es el otro problema que han detectado, lo cual expuso que es muy preocupante debido a que hay adolescentes de entre 13 y 15 años que ya se encuentran inmersos en problema de adicciones.

- Advertisement -

Se trata de una situación ante la cual no es posible cerrar los ojos, reconoció Dolores Ignacio, al referir que en ese tema la familia juega un papel determinante para atender y prevenir la drogadicción.

Lamentó que haya jefes de familia totalmente desentendidos de sus hijos, pues los policías han encontrado a esos menores deambulando por las calles a altas horas de la noche y en varias ocasiones totalmente drogados.

Cuando eso ocurre, se resguarda a los menores en seguridad pública y se solicita la presencia de los padres para entregárselos, toda vez que por la edad que tienen la ley impide aplicar algún otro proceso, solamente se exhorta a los tutores a preocuparse más por sus hijos.

El presidente auxiliar resaltó que es deber de los padres velar por el bienestar de la familia, por lo cual pidió a quienes tiene esa responsabilidad a ser más cuidadosos en el caso de los menores y los jóvenes, ya que en esa edad es cuando las personas corren más riesgo de caer en problemas de adicciones.