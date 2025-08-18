Instalan “mesa de crisis” para evitar enfrentamientos armados entre ambulantes que venden alrededor del estadio Cuauhtémoc

Luego de la balacera suscitada afuera del Estadio Cuauhtémoc, en el que resultó una persona muerta y otra herida, la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) anunció que establecerán una “Mesa de Crisis” en todos los eventos deportivos y espectáculos en la zona, a fin de evitar actos violentos y enfrentamientos entre ambulantes.

Así lo dio a conocer el titular de la SSP, Francisco Sánchez González, quien dijo que no van a permitir que “grupos armados” pongan en riesgo la integridad de los ciudadanos.

El pasado viernes, una mujer falleció y otra persona resultó lesionado por arma de fuego, durante el enfrentamiento entre comerciantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) “28 de Octubre” y la organización Doroteo Arango, por la disputa del control de la zona de estacionamiento en la Calzada Zaragoza y la zona de los estadios.

Los hechos ocurrieron previo al partido entre el Club Puebla y Atlético San Luis, como parte de la Liga Mexicana de Fútbol.

“Nosotros tenemos un operativo permanente que se establece cuando hay espectáculos, béisbol o fútbol, y como cuerpos de seguridad debemos ser más firmes en nuestro actuar, porque lo que sucedió es demasiado lamentable para la imagen de la ciudad y del estado”, admitió Francisco Sánchez.

En entrevista, el funcionario estatal dijo que la Secretaría de Seguridad Pública debe ser más contundente y tomar acciones, pues señaló que estos grupos no pueden andar armados.

Informó que su labor es verificar que estos grupos no estén armados, por lo tanto comentó que giró instrucciones para que a partir del próximo espectáculo “se establezca una mesa de crisis en los eventos, que estará coordinada con Protección Civil, la policía municipal y la Secretaría de Seguridad del estado”.

El secretario confirmó que el enfrentamiento se dio entre a comerciantes de la UPVA “28 de Octubre” y la Doroteo Arango, por lo que trabajan en recabar las pruebas que serán entregadas a la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de que realicen las investigaciones correspondientes.

“Tenemos material que estamos trabajando, analizando, ya tenemos algunos actores para iniciar las acciones operativas”, declaró, con relación a la presencia de personas que usaron cubrebocas para intentar taparse el rostro.

En ese sentido, negó que la organización Antorcha Campesina haya participado en el enfrentamiento, como inicialmente se difundió.

Por último, destacó que, como parte de la estrategia para reforzar la Seguridad Pública en la zona de los estadios, dispondrán de dos drones para vigilar la zona de los estadios.

Además, agregó que trabajan en medidas preventivas, pues consideró que el fallecimiento de una persona se pudo evitar.

En los últimos meses, en las inmediaciones a los estadios Cuauhtémoc y Hermanos Serdán se han suscitado una serie de hechos violentos, como asaltos, el robo masivo de autopartes y hasta enfrentamientos armados entre grupos de comerciantes que se disputan el cobro de estacionamiento de quienes acuden a eventos deportivos y de espectáculo.

