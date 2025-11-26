Miércoles, noviembre 26, 2025
Violencia en el norte de la capital está ligada a disputa por narcomenudeo: SSC

En menos de un mes se han registrado cuatro ataques directos en la colonia 2 de marzo

Isaí Pérez Guarneros

Los recientes hechos de violencia registrados en la zona norte de la capital poblana, particularmente en la junta auxiliar de La Resurrección, están vinculados a una disputa por el control del narcomenudeo en la región.

En este contexto, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares, afirmó que las investigaciones ministeriales y policiales han relacionado cuatro ataques directos con esta problemática en la colonia 2 de Marzo: dos homicidios ocurridos el pasado 14 de noviembre, uno más la noche del lunes reciente y tres hombres y una mujer heridos por arma de fuego la noche del martes.

Respecto a este último hecho, la SSC no informó el estado de salud de las cuatro víctimas. No obstante, de forma extraoficial se dio a conocer una identificación preliminar: Óscar Uriel, Brayan Armando, Nayeli y Brandon.

Además, trascendió que a uno de los heridos se le encontró junto a una motocicleta con reporte de robo, por lo que agentes de la SSC lo mantendrán bajo custodia mientras se recupera.

Pese a que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha mantenido hermetismo sobre la serie de ataques ocurridos en la zona norte, fuentes internas señalan como posibles responsables de esta ola de violencia a las bandas criminales Los Virreyes y Los Toscano.

Aunque el presunto líder de esta última organización, Julio César N., alias El Padrino, permanece detenido y es investigado por narcomenudeo, la agrupación ha sido señalada como responsable de diversos hechos violentos presuntamente encaminados a controlar puntos de venta, entre ellos la balacera registrada en el tianguis de Los Lavaderos el pasado 29 de mayo, donde dos hombres perdieron la vida.

Se prevé que en los próximos días la FGE amplíe la información sobre estos recientes episodios de violencia en el norte de la capital poblana. Esto cobra relevancia especialmente porque, en la misma zona, a finales de octubre se halló a una víctima decapitada y días después apareció una cabeza humana, casos que aún no han sido esclarecidos.

