Violencia en algunas regiones complica contratación de médicos: AMLO

Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Ciudad de México. Al agradecer este martes el apoyo de Cuba con el envío de médicos para cubrir las necesidades de especialistas en distintos puntos del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la violencia que se vive en determinadas regiones complica la contratación de médicos mexicanos.

En su conferencia de prensa diaria en Palacio Nacional, López Obrador subrayó que su gobierno ha puesto en marcha un plan para la contratación de los médicos especialistas que hacen falta en hospitales y centros de salud de zonas aisladas marginadas en el país. Y es que, destacó, en el periodo neoliberal se abandonó la formación de médicos con el país y esto resultó en la falta de especialistas. “En ese afán privatizador nos quedamos sin la posibilidad de tener más médicos y especialistas”, dijo.

Aseguró que ha habido avances en la contratación del personal que hace falta, pero señaló que factores como la falta de servicios en las regiones donde están las vacantes y la violencia, han complicado el reclutamiento.

“Queremos agradecer mucho, volver a agradecer, siempre agradecer, al pueblo y al gobierno de Cuba porque nos están ayudando con el envío de especialistas que no se tienen en nuestro país. Sin querer polemizar, nada más es subrayar que la política neoliberal abandonó la educación pública, de nivel superior, y se rechazaba a los jóvenes que querían estudiar medicina con el pretexto de que no pasaban el examen, cuando lo cierto que es que no había presupuesto y eran miles de rechazados. Al final, el resultado es que no tenemos los especialistas que requiere el país”, añadió.