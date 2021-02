Denuncian por violencia de género al precandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Puebla

El precandidato a la alcaldía de Puebla por Movimiento Ciudadano, Manlio López Contreras, fue nuevamente denunciado por violencia política de género ante el Instituto Electoral del Estado (IEE).

El recurso fue presentado el pasado 16 de febrero por la abogada y ex candidata a la alcaldía de San Pedro Cholula Cecilia Monzón Pérez, quien en mayo de 2018 señaló a López Contreras por el mismo motivo.

Al ofrecer una conferencia de prensa este jueves, la jurista explicó que López incurrió nuevamente en violencia política de género al negar en una reciente declaración que dio a medios de comunicación, que anteriormente incurrió en esa falta, pues recordó que incluso fue merecedor de una amonestación por parte del Tribunal Electoral del Estado (TEEP).

“El 31 de mayo de 2018 fui víctima de Manlio, hubo una sanción. En una rueda de prensa dice, no sé de la sanción, sí sabe porque fue un hecho público”, explicó.

Hay que recordar que, recientemente López aseguró que podía ser candidato a la alcaldía de Puebla, pese a que sí fue amonestado por violencia de género hace dos años, debido a que la ley no prevé retroactividad y ese caso ya no estaba vigente.

El argumento fue refutado por Monzón, pues refirió que las reformas que apenas en julio pasado aprobó el Congreso local al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, en materia de violencia política en razón de género, establecen que no aplica una retroactividad pero para quienes ya fueron candidatos antes del proceso electoral actual.

“La reforma es clara, que no haya tenido una sanción por violencia política, es decir la retroactividad aplica en el caso de quienes ya fueron candidatos antes de este proceso electoral, a eso se refiere esa irretroactividad de la ley, no a que no hayas tenido sanción antes, justamente el código es claro. Es un tema que si se litiga, se gana”, especificó.