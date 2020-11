En los últimos dos meses crecieron 66% las denuncias por violencia contra mujeres: Pérez Osorio

Durante los últimos dos meses de la contingencia por Covid-19 se han registrado 500 denuncias por violencia contra mujeres, lo que equivale a un incremento de 66 por ciento con relación a la suma de los meses anteriores, reveló Catalina Pérez Osorio, secretaria de Igualdad Sustantiva de Género del ayuntamiento de Puebla.

En entrevista en el programa Las Reporteras de La Jornada de Oriente, la funcionaria municipal manifestó que el incremento se debió a que con la llamada “Nueva Normalidad” las mujeres tuvieron la oportunidad de denunciar y recibir atención psicológica.

Expuso que en los primeros cinco meses de la epidemia por coronavirus, es decir de marzo a agosto, la dependencia que preside había recibido entre 300 y 350 denuncias por violencia contra las mujeres, sin embargo en los últimos dos meses se registraron 500 denuncias más para sumar 800.

“Al principio de la epidemia no era tan evidente. Justo en estos momentos que el semáforo pasó de rojo a naranja y después amarillo. El confinamiento no les permitía salir a hacer la denuncia. Son mujeres de escasos recursos. Muchas tienen teléfono celular pero no tienen suficiente dinero para mantener sus datos activos. No cuentan con Internet”.

Agregó que de octubre de 2019 al mismo mes de este año se ha atendido a un total de mil 800 mujeres por casos de violencia.

Lo anterior implica que de octubre del año pasado a marzo de este año se registraron mil denuncias, mientras que de enero a la fecha suman más de 800.

Subrayó que entre los casos denunciados destacan casos de violación contra menores de edad y sustracción de menores, del cual se han sumado siete casos en las últimas semanas.

“Los hombres se llevan a las niñas o niños porque el confinamiento llevó a las parejas a la ruptura. No es de mutuo acuerdo que los niños se vayan con él. Se trata de otra forma más de violencia”, acotó.

La también activista sostuvo que el ayuntamiento de Puebla está preocupado por esta realidad porque se está desbordando.

“Cuento con una abogada y tres psicólogas. Se les da atención psicológica a las mujeres y después se les plantea una situación jurídica. Se les canaliza al centro de justicia o con abogadas feministas”.

Manifestó que continúa en 31 el número de mujeres violentas que han sido resguardadas en el refugio del DIF municipal, quienes en promedio han llegado con dos o hasta tres hijos.

“A veces las canalizamos o llegan ahí. Antes de entrar firman un consentimiento para estar ahí ella y sus hijos hasta tres meses. Allí cuentan con todos los cuidados necesarios para ella y sus hijos”.

Sostuvo que uno de los principales apoyos que reciben las mujeres en el refugio es de tipo psicológico, así como asesoría legal en caso de que quieran separarse de una pareja violentadora.

Asimismo, afirmó que el subregistro de feminicidios en el que incurre la Fiscalía General del Estado, como lo han evidenciado organizaciones de la sociedad civil se debe a que no se entiende bien a bien lo que es un feminicidio.

“Ha habido una lucha durante décadas desde que aparece la figura como tal de feminicidio. Ellos parten de que es un homicidio aunque la figura jurídica está bien establecida”, expuso.