VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, UNA CONSTANTE

La Comisión Nacional de Derechos Humanos publicó la Cartografía de Feminicidios de México, con estadísticas de enero a septiembre, en el que el estado de Puebla está entre los primeros cinco lugares a nivel nacional en trata de personas, violación y violencia familiar y en el lugar 11 por el delito de feminicidio, con 28 asesinatos.

El objetivo de este reporte es poner a disposición de la sociedad los datos estadísticos sobre violencia contra las mujeres para conocer la magnitud, tendencia y ubicación geográfica, que como sabemos refleja parte de una realidad desoladora producto de una cultura patriarcal y machista, que necesita modificarse, comenzando por erradicar la impunidad en la procuración de justicia.

Como parte del seguimiento a procedimientos de Alerta de Violencia de Género, el organismo autónomo realizó un mapeo con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), cuyas cifras provienen de la información registrada en las carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público y son proporcionadas mes a mes por las procuradurías y fiscalías generales de las 32 entidades federativas.

Sabemos también que existe un subregistro de los casos existentes en materia de violencia hacia las mujeres, porque gran parte no se denuncia o no se llegan a integrar las carpetas de investigación; por ello existe una gran deuda del Estado hacia las mujeres, que vienen demandando el respeto y la igualdad de derechos, buscando erradicar las conductas y prácticas de violencia de género, que parte de una procuración de justicia que ponga un alto a la impunidad.

Es evidente la necesidad de múltiples cambios sociales y culturales en pro de erradicar la violencia de género; sin embargo, no podrá existir una transformación verdadera y satisfactoria si esta no tiene como base la superación de una cultura machista, donde ser mujer no sea una desventaja ni hasta un peligro de muerte, como lo reflejan las cifras de feminicidios.